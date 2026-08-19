2026桃園青埔巧虎夢想樂園生日派對與7999年卡開箱！巧虎親臨慶生與海洋劇場完全指南、優惠亮點一次看。

針對巧虎夢想樂園推出的慶生與年卡專案，資深編輯李維唐表示，專屬派對省去家長籌備負擔，7999元年卡無限暢玩更大幅降低放電成本，是今年極具價值的親子首選。（共76字）

每當孩子的生日即將到來，許多父母總會陷入一場充滿期待卻又繁瑣複雜的籌備思考中。從尋找適合親子聚會的優質場地，到活動現場的主題情境佈置，再到安排精彩的互動娛樂節目，每一個細節都凝聚著家長對孩子成長時刻的深刻祝福與期盼。位於桃園青埔置地廣場的巧虎夢想樂園，作為全台首座以海洋探索為核心主題的室內體驗式親子樂園，近期特別全新推出了巧虎專屬生日派對與年度會員卡兩大專案，為許多希望給孩子帶來特別驚喜的家庭，提供了兼具質感與童趣的慶生新選擇。



在這裡，孩子們不僅能夠在熟悉的巧虎親自陪伴下歡度生日，更能透過全年的無限次暢玩，讓樂園成為紀錄童年歡笑與探索學習的第二個家，為整個家庭創造出更多成長路上值得珍惜與收藏的溫馨回憶。

▲桃園青埔巧虎夢想樂園推出期間限定「專屬生日派對」，由深受孩子喜愛的巧虎親自現身送上祝福與唱跳互動，並陪伴小壽星一同裝飾大型玩偶蛋糕，打造充滿儀式感與歡笑的夢幻慶生主場。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理



桃園青埔巧虎夢想樂園專屬生日派對預約與包場方案亮點

對於許多看著巧虎長大的小朋友而言，能在生日當天與巧虎本尊一起吹熄生日蠟燭，絕對是童年歲月中夢寐以求的夢幻時刻。樂園這次推出的巧虎專屬生日派對，直接將樂園暢玩，主題佈置，劇場互動與慶生儀式完整串聯，大幅減輕了家長從零籌備派對的辛勞與壓力。派對當天，小壽星會戴上精緻可愛的巧虎生日造型頭飾，成為全場最受矚目的焦點。最讓孩子們驚喜的特別環節，莫過於巧虎親自現身現場送上生日祝福，帶領現場親友共同唱跳生日快樂歌，並一起裝飾大型玩偶蛋糕，留下極其珍貴的合影紀念。



樂園現場亦精心準備了包含生日蛋糕，輕食與果汁的主題派對餐盒，搭配限定生日紀念卡與專屬禮品，從視覺，味覺到肢體互動完整串聯，打造出極具儀式感的慶生主場。專屬生日派對即日起開放預約至12月31日，提供平日45,000元起，可容納最多50位兒童的包場派對，以及平日12,000元起，適合10人小型聚會的海洋世界舞台歡樂派對，讓家長可依照參與人數與活動需求彈性選擇，讓孩子的生日不再只是吃蛋糕與唱生日歌，而是變成一場充滿熱烈互動與歡笑的專屬成長盛會。

▲巧虎專屬生日派對現場精心準備主題餐盒，包含三明治輕食、果汁以及印有巧虎圖案的可愛蛋糕，讓孩子在歡樂遊玩之餘也能享用美味點心。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理

巧虎夢想樂園7,999元年度會員卡不限次數暢玩與限定好禮

除了讓孩子留下難忘慶生回憶的專屬派對之外，樂園於9月份盛大登場的年度會員卡，更成為許多深耕親子生活的家長圈熱議話題。這張售價7,999元的年卡，主打自開卡日起365天內不限次數自由入園暢玩，讓家長能隨時配合孩子的作息與休假時間，彈性安排高品質的放電與陪伴行程。對於孩子來說，在熟悉的樂園環境中反覆探索喜愛的遊戲與設施，每次造訪都能獲得全新的發現與體驗。



為了讓巧虎的溫暖陪伴從樂園延伸至日常生活，購買年卡還能獲得巧虎造型拍拍燈，巧虎手帕巾以及具備教育互動功能的巧虎i互動語彙機等多項限定好禮。年卡更特別附贈12張海洋世界舞台門票與1次小壽星生日會免費參與資格，讓年卡價值不僅止於入園門票，更涵蓋了劇場表演與慶生等多元化的親子體驗。凡於2026年11月底前申辦年卡，還有機會獲得巧虎愛塗鴉多功能畫板，鼓勵孩子發揮想像力與創造力，將樂園裡的歡樂與創作靈感帶回家中繼續延伸。

▲巧虎夢想樂園盛大推出售價7,999元的「年度會員卡」，主打開卡日起一年內不限次數入園暢玩，卡面印有熱門角色圖樣，讓家長能更彈性安排高質感的親子陪伴時光。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理



海洋世界舞台幼教團隊打造沉浸式寓教於樂遊樂體驗

巧虎夢想樂園之所以能夠持續獲得廣大家長的好評與信賴，核心優勢在於其巧妙融合了玩中學與學中玩的幼教理念，打造出適合親子共同參與的沉浸式互動內容。樂園內極具人氣的海洋世界舞台，每月皆由專業幼教團隊精心規劃多元主題劇場，巧妙結合故事講述，音樂節奏，肢體律動與角色互動，陪伴孩子在遊戲中探索廣闊的世界。故事船長單元透過生動有趣的情境演繹，引導孩子認識不同的角色與情境，並在聆聽與互動過程中培養語言表達能力與良好的品格。



海洋動滋動邀請孩子跟著巧虎，琪琪與劇場老師一起舒展肢體，透過音樂與肢體活動訓練大肌肉協調性與活動力。海洋派對秀則打造近距離的唱跳舞台，讓孩子近距離與巧虎互動，搭配不同主題探索新知，在唱跳與歡笑聲中留下快樂深刻的回憶。巧虎夢想樂園表示，希望巧虎的陪伴不僅發生在單次的遊園體驗，更能走進每一個值得紀念的成長時刻，無論是期待已久的生日派對，或者平日與週末的親子出遊，都能在此留下屬於孩子的歡笑與回憶，為家庭創造更多成長路上值得珍藏的精彩時光。

▲全台首家巧虎夢想樂園以海洋探索為主題，擁有寬敞明亮且安全的室內遊樂空間與球池區，將六大教育目標融合於遊戲設施中，讓孩子在遊戲與互動中快樂學習成長。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理









巧虎夢想樂園專屬生日派對與年度會員卡熱烈登場

活動時間：專屬生日派對預約期間：即日起至12月31日止

年度會員卡開賣時間：9月份起正式推出

年卡優惠購卡抽獎加碼：即日起至2026年11月底前購卡享有抽獎資格

活動內容：

優惠專案1：專屬生日派對

專屬包場生日派對：平日方案45,000元起，最高可容納50位兒童，含樂園門票、劇場體驗及巧虎互動演出。

生日歡樂派對：平日方案12,000元起，適合小型聚會，最高可容納10位兒童，於海洋世界舞台舉行。

派對包含內容：巧虎親自現身唱跳祝賀、互動合影、主題佈置、巧虎生日造型頭飾、專屬派對餐盒（蛋糕、輕食、果汁）、限定生日紀念卡及巧虎生日禮物。

優惠專案2：7,999元年度會員卡

暢玩權益：自開卡日起一年內不限次數入園暢玩。

開卡隨贈好禮：巧虎造型拍拍燈、巧虎手帕巾、巧虎 i 互動語彙機。

體驗加碼贈送：海洋世界舞台門票12張、小壽星生日會免費參與乙次。

限時加碼：2026年11月底前購卡有機會抽中「巧虎愛塗鴉多功能畫板」。





巧虎夢想樂園

地址：桃園市中壢區春德路103號1樓（置地廣場桃園）

預約洽詢專線：(03) 273-7220

官方網站：https://www.chiaohu-wonderland.com/

探索完巧虎夢想樂園的慶生與年卡亮點後，這裡為您整理了更多全台優質室內樂園的最新優惠資訊

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