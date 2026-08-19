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2026桃園青埔巧虎夢想樂園生日派對與7999年卡開箱！巧虎親臨慶生與海洋劇場完全指南、優惠亮點一次看。

巧虎夢想樂園生日派對巧虎夢想樂園年度會員卡巧虎夢想樂園包場價格
2026-08-19 16:10文字：編輯 李維唐 圖片提供:巧虎夢想樂園
編輯 李維唐

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針對巧虎夢想樂園推出的慶生與年卡專案，資深編輯李維唐表示，專屬派對省去家長籌備負擔，7999元年卡無限暢玩更大幅降低放電成本，是今年極具價值的親子首選。（共76字）

每當孩子的生日即將到來，許多父母總會陷入一場充滿期待卻又繁瑣複雜的籌備思考中。從尋找適合親子聚會的優質場地，到活動現場的主題情境佈置，再到安排精彩的互動娛樂節目，每一個細節都凝聚著家長對孩子成長時刻的深刻祝福與期盼。位於桃園青埔置地廣場的巧虎夢想樂園，作為全台首座以海洋探索為核心主題的室內體驗式親子樂園，近期特別全新推出了巧虎專屬生日派對與年度會員卡兩大專案，為許多希望給孩子帶來特別驚喜的家庭，提供了兼具質感與童趣的慶生新選擇。

在這裡，孩子們不僅能夠在熟悉的巧虎親自陪伴下歡度生日，更能透過全年的無限次暢玩，讓樂園成為紀錄童年歡笑與探索學習的第二個家，為整個家庭創造出更多成長路上值得珍惜與收藏的溫馨回憶。 

▲桃園青埔巧虎夢想樂園推出期間限定「專屬生日派對」，由深受孩子喜愛的巧虎親自現身送上祝福與唱跳互動，並陪伴小壽星一同裝飾大型玩偶蛋糕，打造充滿儀式感與歡笑的夢幻慶生主場。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理
▲桃園青埔巧虎夢想樂園推出期間限定「專屬生日派對」，由深受孩子喜愛的巧虎親自現身送上祝福與唱跳互動，並陪伴小壽星一同裝飾大型玩偶蛋糕，打造充滿儀式感與歡笑的夢幻慶生主場。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理

桃園青埔巧虎夢想樂園專屬生日派對預約與包場方案亮點

對於許多看著巧虎長大的小朋友而言，能在生日當天與巧虎本尊一起吹熄生日蠟燭，絕對是童年歲月中夢寐以求的夢幻時刻。樂園這次推出的巧虎專屬生日派對，直接將樂園暢玩，主題佈置，劇場互動與慶生儀式完整串聯，大幅減輕了家長從零籌備派對的辛勞與壓力。派對當天，小壽星會戴上精緻可愛的巧虎生日造型頭飾，成為全場最受矚目的焦點。最讓孩子們驚喜的特別環節，莫過於巧虎親自現身現場送上生日祝福，帶領現場親友共同唱跳生日快樂歌，並一起裝飾大型玩偶蛋糕，留下極其珍貴的合影紀念。

樂園現場亦精心準備了包含生日蛋糕，輕食與果汁的主題派對餐盒，搭配限定生日紀念卡與專屬禮品，從視覺，味覺到肢體互動完整串聯，打造出極具儀式感的慶生主場。專屬生日派對即日起開放預約至12月31日，提供平日45,000元起，可容納最多50位兒童的包場派對，以及平日12,000元起，適合10人小型聚會的海洋世界舞台歡樂派對，讓家長可依照參與人數與活動需求彈性選擇，讓孩子的生日不再只是吃蛋糕與唱生日歌，而是變成一場充滿熱烈互動與歡笑的專屬成長盛會。  

▲巧虎專屬生日派對現場精心準備主題餐盒，包含三明治輕食、果汁以及印有巧虎圖案的可愛蛋糕，讓孩子在歡樂遊玩之餘也能享用美味點心。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理
▲巧虎專屬生日派對現場精心準備主題餐盒，包含三明治輕食、果汁以及印有巧虎圖案的可愛蛋糕，讓孩子在歡樂遊玩之餘也能享用美味點心。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理

巧虎夢想樂園7,999元年度會員卡不限次數暢玩與限定好禮

除了讓孩子留下難忘慶生回憶的專屬派對之外，樂園於9月份盛大登場的年度會員卡，更成為許多深耕親子生活的家長圈熱議話題。這張售價7,999元的年卡，主打自開卡日起365天內不限次數自由入園暢玩，讓家長能隨時配合孩子的作息與休假時間，彈性安排高品質的放電與陪伴行程。對於孩子來說，在熟悉的樂園環境中反覆探索喜愛的遊戲與設施，每次造訪都能獲得全新的發現與體驗。

為了讓巧虎的溫暖陪伴從樂園延伸至日常生活，購買年卡還能獲得巧虎造型拍拍燈，巧虎手帕巾以及具備教育互動功能的巧虎i互動語彙機等多項限定好禮。年卡更特別附贈12張海洋世界舞台門票與1次小壽星生日會免費參與資格，讓年卡價值不僅止於入園門票，更涵蓋了劇場表演與慶生等多元化的親子體驗。凡於2026年11月底前申辦年卡，還有機會獲得巧虎愛塗鴉多功能畫板，鼓勵孩子發揮想像力與創造力，將樂園裡的歡樂與創作靈感帶回家中繼續延伸。  

▲巧虎夢想樂園盛大推出售價7,999元的「年度會員卡」，主打開卡日起一年內不限次數入園暢玩，卡面印有熱門角色圖樣，讓家長能更彈性安排高質感的親子陪伴時光。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理
▲巧虎夢想樂園盛大推出售價7,999元的「年度會員卡」，主打開卡日起一年內不限次數入園暢玩，卡面印有熱門角色圖樣，讓家長能更彈性安排高質感的親子陪伴時光。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理

海洋世界舞台幼教團隊打造沉浸式寓教於樂遊樂體驗

巧虎夢想樂園之所以能夠持續獲得廣大家長的好評與信賴，核心優勢在於其巧妙融合了玩中學與學中玩的幼教理念，打造出適合親子共同參與的沉浸式互動內容。樂園內極具人氣的海洋世界舞台，每月皆由專業幼教團隊精心規劃多元主題劇場，巧妙結合故事講述，音樂節奏，肢體律動與角色互動，陪伴孩子在遊戲中探索廣闊的世界。故事船長單元透過生動有趣的情境演繹，引導孩子認識不同的角色與情境，並在聆聽與互動過程中培養語言表達能力與良好的品格。

海洋動滋動邀請孩子跟著巧虎，琪琪與劇場老師一起舒展肢體，透過音樂與肢體活動訓練大肌肉協調性與活動力。海洋派對秀則打造近距離的唱跳舞台，讓孩子近距離與巧虎互動，搭配不同主題探索新知，在唱跳與歡笑聲中留下快樂深刻的回憶。巧虎夢想樂園表示，希望巧虎的陪伴不僅發生在單次的遊園體驗，更能走進每一個值得紀念的成長時刻，無論是期待已久的生日派對，或者平日與週末的親子出遊，都能在此留下屬於孩子的歡笑與回憶，為家庭創造更多成長路上值得珍藏的精彩時光。  

▲全台首家巧虎夢想樂園以海洋探索為主題，擁有寬敞明亮且安全的室內遊樂空間與球池區，將六大教育目標融合於遊戲設施中，讓孩子在遊戲與互動中快樂學習成長。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理
▲全台首家巧虎夢想樂園以海洋探索為主題，擁有寬敞明亮且安全的室內遊樂空間與球池區，將六大教育目標融合於遊戲設施中，讓孩子在遊戲與互動中快樂學習成長。圖／巧虎夢想樂園提供；窩客島編輯李維唐整理



巧虎夢想樂園專屬生日派對與年度會員卡熱烈登場  

活動時間：專屬生日派對預約期間：即日起至12月31日止  
年度會員卡開賣時間：9月份起正式推出  
年卡優惠購卡抽獎加碼：即日起至2026年11月底前購卡享有抽獎資格  

活動內容：

優惠專案1：專屬生日派對

  • 專屬包場生日派對：平日方案45,000元起，最高可容納50位兒童，含樂園門票、劇場體驗及巧虎互動演出。  
  • 生日歡樂派對：平日方案12,000元起，適合小型聚會，最高可容納10位兒童，於海洋世界舞台舉行。  
  • 派對包含內容：巧虎親自現身唱跳祝賀、互動合影、主題佈置、巧虎生日造型頭飾、專屬派對餐盒（蛋糕、輕食、果汁）、限定生日紀念卡及巧虎生日禮物。  

優惠專案2：7,999元年度會員卡

  • 暢玩權益：自開卡日起一年內不限次數入園暢玩。  
  • 開卡隨贈好禮：巧虎造型拍拍燈、巧虎手帕巾、巧虎 i 互動語彙機。  
  • 體驗加碼贈送：海洋世界舞台門票12張、小壽星生日會免費參與乙次。  
  • 限時加碼：2026年11月底前購卡有機會抽中「巧虎愛塗鴉多功能畫板」。  


巧虎夢想樂園  

地址：桃園市中壢區春德路103號1樓（置地廣場桃園）  
預約洽詢專線：(03) 273-7220  
官方網站：https://www.chiaohu-wonderland.com/

探索完巧虎夢想樂園的慶生與年卡亮點後，這裡為您整理了更多全台優質室內樂園的最新優惠資訊

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