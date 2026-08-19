歐巴要不要在台置產？崔始源穿拖鞋打卡「這間小籠包」，狂點三份空心菜網笑徹底台化。

崔始源又來自爆在台行程了！編輯王瀅瀅表示，最好笑的是這哥看起來是真的被台灣夏天打敗了，居然放棄穿POLO衫跟長褲了！

韓國天團Super Junior成員崔始源親民指數爆表，先前曾因出現在新北泰山早餐店附近停車的趣聞引發熱議，儼然完全不把自己當外人。最近他更直接在Threads上大方分享自己前往餐廳用餐的照片，完全融入在地生活的隨興模樣，瞬間吸引大批網友湧入留言區圍觀，眾人紛紛笑翻直呼這哥真的已經徹底台化了。

▲SJ始源頻繁在Threads曬出台灣日常，隨性親切的風格讓粉絲笑稱已徹底台化。

穿拖鞋去吃小籠包！始源踩點美食店家狂吃空心菜

崔始源目前由於拍攝戲劇作品正長住台灣，近日他特別在Threads曬出前往位於台北大安區的「合府」餐廳用餐的照片。過往總是以合身POLO衫與俐落長褲等正式穿搭示人的他，這次身穿簡單輕便的短袖T恤與短褲，腳下甚至直接踩著拖鞋，就在店家門口大方擺姿勢合照，後方還停著一排機車。他開心地透露自己是因為拍戲才驚喜發現這家美食好店，更分享自己個人私心必點三份空心菜與兩份酸辣湯，並大力推薦小籠包和乾隆松露灌湯餃，大讚實在太美味，甚至笑稱店家還貼心幫他準備了wifi與飲料。

▲崔始源身穿短褲拖鞋現身大安區合府小籠湯包門口，完全放開包袱的隨性穿搭台味十足。

而這間深受歐巴喜愛的合府小籠湯包，其實正是藝人楊銘威家中所經營的餐廳。店家主打每日現包手工麵點與精緻手路菜，皮薄湯濃的小籠湯包自然是招牌亮點。另外像是香氣濃郁的乾隆松露灌湯餃、鮮甜的角瓜蝦仁湯包，以及外酥內軟的豆沙鍋餅與三鮮鍋貼，也都是老饕造訪時必點的經典好滋味。

▲崔始源大讚合府小籠湯包與松露灌湯餃好吃，更透露自己每次必點三份空心菜與兩份酸辣湯。

網友笑噴跪求置產！歐巴穿搭與飲食習慣全台化

這篇極具生活感貼文曝光後，立刻引來全台粉絲熱烈討論，不少網友留言開玩笑問他要不要考慮直接在台灣買房置產。眾人對於歐巴的變化紛紛打趣笑稱「看起來越來越像在臺灣路邊會看到的人的穿搭了」、「我們哥終於理解台灣的八月不存在長袖了」、「有時候真的會忘記你是韓國偶像」。此外，始源獨特的點菜組合已有貼心網友迅速幫大家整理好朝聖筆記「崔始源套餐包含三份空心菜+兩份酸辣湯+小籠包+乾隆松露灌湯餃」，各路ELF老婆們可以準備手刀前往get同款了！

▲「崔始源套餐」一公開便成為Threads熱門話題，不少粉絲已默默加入口袋名單準備手刀get同款。

崔始源同款店家資訊

店名：合府小籠湯包（光復店）

地址：臺北市大安區正聲里光復南路262-1號1樓

電話：02-8771-6855

營業時間：星期一至星期日 11:00–20:30





看更多偶像趣聞

推薦閱讀：成功召喚崔始源！新北「始源可停車」拒馬紅到本人來朝聖，親臨門口問：「停車可以嗎」笑翻網友。

推薦閱讀：從拆卡迷弟變品牌大使！邊佑錫代言「寶可夢卡牌」堪稱追星成功典範，網敲碗推男神限定卡。

推薦閱讀：BLACKPINK聯名國寶翻車？10週年周邊被韓網友戲稱「陰間美學套組」，粉紅月亮瓶撞臉骨灰罐。

