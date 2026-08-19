SOGO大巨蛋IP小物樓層攻略！遠東Garden City超萌三麗鷗、拉拉熊IP小物，免費玩6米高溜滑梯。

SOGO大巨蛋商場棟IP小物攻略！遠東Garden City三麗鷗、拉拉熊、人氣動漫IP都有，編輯鄭亦庭表示：有6米高溜滑梯樹屋可以免費玩。

SOGO大巨蛋商場棟IP小物攻略！SOGO台北大巨蛋商場棟遠東Garden City「莫內花園」確定8/22試營運，3.6萬坪商場空間超過560個品牌，集結潮流精品、美妝、美食新開店等，館內各處打造滿滿的花園造景，其中有著6米高巨型樹屋、溜滑梯的全新親子樂園免費玩，也有樂高、TOMICA小車車、三麗鷗、拉拉熊、寶可夢等人氣IP小物，窩客島整理SOGO大巨蛋IP小物店家樓層攻略，快準備好來Garden City SOGO大巨蛋商場棟爆買一波。



▲SOGO大巨蛋商場棟IP小物攻略！TOMICA小車車、三麗鷗、拉拉熊、寶可夢等人氣IP都有，全新親子樂園免費玩。(攝影：鄭亦庭)



▲SOGO大巨蛋IP小物潮玩天堂！5樓集結樂高LEGO、TOMICA小車車、楽玩多 WAYTOFUN等玩具、潮玩公仔盲盒小物。(攝影：鄭亦庭)





遠東Garden City全新親子遊樂區6米高溜滑梯免費玩

▲遠東Garden City商場棟5樓有高達6米高巨型熊熊溜滑梯、樹屋城堡可以免費玩。(攝影：鄭亦庭)





SOGO大巨蛋5樓IP小物潮玩天堂！爆買三麗鷗、拉拉熊、寶可夢周邊

▲SOGO大巨蛋IP小物潮玩天堂！5樓星奇市多系列拉拉熊、角落小夥伴、三麗鷗系列周邊小物。(攝影：鄭亦庭)



▲SOGO大巨蛋IP小物潮玩天堂！5樓POPTOYS有寶可夢玩偶，以及高速婆婆、線條小狗等動漫IP公仔盲盒。(攝影：鄭亦庭)





SOGO大巨蛋3樓史努比居家睡衣超萌

▲史努比粉必衝！SOGO大巨蛋商場棟3樓牌「gelato pique」帶來史努比夏季居家系列。(攝影：鄭亦庭)



▲史努比粉必衝！SOGO大巨蛋商場棟3樓牌「gelato pique」帶來史努比夏季居家系列，小孩睡衣、收納包都有。(攝影：鄭亦庭)





SOGO大巨蛋隱藏版可愛IP小物

▲SOGO大巨蛋隱藏版可愛小物！6樓家居生活區米飛兔、姆明家居小物，以及樂扣樂扣LockLock矮袋鼠QUOKKA聯名系列杯。(攝影：鄭亦庭)



▲SOGO大巨蛋隱藏版可愛小物！3樓包包配件區「MOTHERHOUSE」飛鼠包包、樹懶包包超可愛。(攝影：鄭亦庭)





SOGO大巨蛋「遠東Garden City」商場棟 試營運資訊

SOGO大巨蛋商場棟將5樓打造成「小小森世界」，除了柱體變成巨大樹幹，天花板以葉脈造型搭配紙飛機、動物圖案外，「THANQ PARK」區更有高達6米高巨型熊熊溜滑梯、樹屋城堡，讓小朋友們在這裡盡情嗨玩，全場走道特別加寬設計，連滑步車都能輕鬆暢行，一旁還有「THANQ CLUB」提供親子閱覽區、兒童球池、兒童玩具，甚至能飽覽台北101市景，此外，也有打造成太空基地的小朋友理髮區，爸媽帶娃輕鬆又有趣。不只全新親子遊樂區，5樓也集結樂高LEGO、TOMICA小車車、funbox、楽玩多 WAYTOFUN等玩具、潮玩、公仔盲盒小物，其中星奇市有著多系列拉拉熊、角落小夥伴、三麗鷗系列周邊小物，一整櫃大耳狗、美樂蒂、拉拉熊玩偶超欠收，來到POPTOYS可以看到有大型鬼滅之刃炭治郎、放克牙寶坐鎮，販售高速婆婆、線條小狗等動漫IP公仔盲盒，以及一系列蠟筆小新、寶可夢玩偶、牙寶玩偶等，讓玩具公仔迷逛到捨不得回家。史努比粉必衝！SOGO大巨蛋3樓引進日本人氣法式可麗餅「gelato pique cafe」，不只有法式奶油可麗餅、蕎麥可麗餅，更結合家居服飾品牌「gelato pique」，推出大人、小孩睡衣，每款都超級可愛，這次還有史努比夥伴主題的夏季居家系列，可以看到抱著毛毯、穿睡衣吃披薩的史努比、躺床上的查理布朗，以及看書的莎莉等超萌插圖，包含居家睡衣、收納包、托特包與貼紙等史努比周邊，史努比鐵粉絕對要一整組打包帶回家。SOGO大巨蛋除了IP玩具專賣店，各樓層品牌也隱藏不少可愛IP小物，像是6樓家居生活區「巧思家飾」可以找到米飛兔、姆明家居小物，樂扣樂扣LockLock推出矮袋鼠QUOKKA聯名系列也能在這裡買到，3樓包包配件區「MOTHERHOUSE」，推出外型超討喜的飛鼠包包、樹懶包包等動物造型包包，將皮件工藝與動物造型完美結合，背出門回頭率爆表，絕對是大人系娃包首選。試營運：2026年8月22日地址：台北市信義區忠孝東路四段505號

SOGO大巨蛋「遠東Garden City」商場棟美食也要吃

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更多 SOGO大巨蛋「遠東Garden City」商場棟IP小物 照片：

▲SOGO大巨蛋IP小物潮玩天堂！5樓POPTOYS擺放大型放克牙寶、放克牙寶玩偶。(攝影：鄭亦庭)

▲遠東Garden City商場棟5樓「THANQ CLUB」提供親子閱覽區、兒童球池、兒童玩具。(攝影：鄭亦庭)



▲SOGO大巨蛋遠東Garden City商場棟5樓以太空基地造型打造小朋友理髮區。(攝影：鄭亦庭)



▲SOGO大巨蛋IP小物潮玩天堂！5樓集楽玩多 WAYTOFUN玩具、潮玩公仔盲盒小物。(攝影：鄭亦庭)

