七夕情人節飲料、超商13間優惠懶人包！星巴克買一送一、超商咖啡寄杯先喝。

七夕情人節小確幸！飲料、四大超商都有買一送一喝。編輯 鄭雅之 表示：是說不管有沒有另一半，自己喝買一送一也很開心～

七夕情人節浪漫來襲，想和另一半約會放閃吃大餐前，先來喝杯飲料享優惠，為了帶給大家浪漫小確幸，四大超商與人氣手搖飲全面下殺，紛紛推出買一送一、兩杯百元與限定寄杯等甜甜折扣，不論是想找寄杯好康還是嚐鮮新品，快收下這篇超完整優惠懶人包。



▲全家七夕情人節祭出美式與霜淇淋買一送一。

▲全家、7-11、萊爾富、OK超商都針對七夕情人節推出咖啡優惠。





小七、全家咖啡寄杯優惠

超商大戰熱烈開打，7-11推出特選美式與拿鐵買八送八，珍珠撞奶也有買七送七，指定門市更開賣進口玫瑰花。全家則祭出美式與霜淇淋買一送一，搭配寄杯組合滿足每天補給需求。兩家超商龍頭為了搶攻情人節檔期，祭出最誠意滿滿的折扣，讓小資族在日常通勤或是約會空檔，都能隨手享用香醇咖啡與甜蜜冰品。



▲7-11七夕情人節特選美式與拿鐵買八送八，珍珠撞奶也有買七送七。





OK咖啡加碼最多買30送30

萊爾富帶來特大杯美式與重乳拿鐵買一送一，APP更端出買三十送三十超狂組合。OKmart則在限定當天推出極淬莊園美式與拿鐵買二送二，讓上班族輕鬆隨手拿咖啡。各大超商紛紛祭出不同層級的划算小確幸，讓每天都有咖啡需求的朋友們不用傷腦筋，隨時隨地走進附近超商就能省下一筆荷包，盡情享受專屬浪漫節慶。



▲萊爾富七夕情人節特大杯美式與重乳拿鐵買一送一，APP更端出買三十送三十超狂組合。





星巴克七夕買一送一要喝

星巴克於限定時段推出好友分享優惠，大杯以上相同飲品直接享買一送一。門市單筆消費滿額還加碼送進口空運玫瑰花，讓大家坐在門市裡品嚐咖啡與糕點，輕鬆享受極致的約會儀式感。在這個充滿粉紅泡泡的特別日子裡，帶上另一半來到星巴克，一起分享香濃郁咖啡與精緻甜點，不用花大錢就能打造滿滿浪漫回憶。



詳細報導：星巴克七夕買1送1登場！「這天限定8小時」外送半價與信用卡神卡省錢攻略一次看。



▲七夕情人節星巴克祭出無差別買1送1與外送半價優惠。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克買一送一星冰樂、經典咖啡近全品項都有。(攝影：鄭雅之)





手搖飲七夕優惠小確幸

麻古茶坊聯名酷聖石推出「雪球椰水新品」，消費滿額送保冷袋並加碼領買一送一券。CoCo都可好友日推出「粉角檸檬冬瓜」買一送一，日出茶太憑代言人周邊享兩杯不到百元折扣。可不可熟成紅茶滿額就送獨家蜂蜜，甜夏蜜桃紅烏龍則享有甜甜特價優惠，超多飲料優惠選擇，讓人早中晚都想來一杯送另一半小驚喜。



詳細報導：CoCo買一送一到9月底！七夕情人節喝第二杯0元，加碼外送這4款買一送一。



▲CoCo都可推出七夕限定好友日優惠，線上領券即享招牌粉角檸檬冬瓜買一送一，Q彈粉角搭配酸甜冬瓜檸檬，適合情侶與閨蜜甜蜜開喝。





新品手搖飲也有買一送一

在炎炎夏日過七夕情人節當然少不了清爽消暑飲料，龜記推出全新酸甜開胃「梅子系列」，參加線上測驗可拿買一送一券。一手私藏世界紅茶主打無咖啡因「蕎麥茶系列」，享有39元加購價好康。先喝道更特別選在指定日期，限時祭出「英式玫瑰拿鐵」買一送一超強折扣。，不論是酸甜解膩的梅子系列，還是無負擔的純穀物焙香茶湯，都能帶來豐富驚喜體驗。



▲黃金苦蕎麥香結合純淨乳香，一手私藏世界紅茶全新「一期一麥」系列打造零負擔茶飲體驗。圖／一手私藏世界紅茶提供；窩客島編輯李維唐整理

2026七夕情人節優惠懶人包

7-11

即日起至8月24日，APP線上購買特選美式、特選拿鐵享「買8送8」，黑糖珍珠撞奶享「買7送7」。

8月19日至8月23日，門市現場特大美式3杯100元、特大拿鐵2杯100元，大杯精品美式、精品拿鐵買2送2。

8月10日至9月1日（每日21:00-00:00），現萃茶指定品項買1送1。

指定門市開賣哥倫比亞與厄瓜多爾空運紅色玫瑰花，單支199元。





全家

8月17日至8月19日，APP優惠趣領券享大杯美式、大杯拿鐵、燒仙草、冰仙草蜜及霜淇淋買1送1。

8月14日至8月20日，APP推出經典巧克力飲7杯299元、慢煮焦糖拿鐵6杯299元等組合。





萊爾富

即日起至8月18日，門市享大杯蜂蜜美式、特大杯美式、特大杯重乳拿鐵買1送1；APP推出中杯特濃美式、特濃拿鐵「買30送30」。





OKmart

8月19日當天，門市大杯極淬莊園美式、大杯極淬莊園拿鐵享「買2送2」。





星巴克

8月19日（11:00-20:00），至門市購買兩杯大杯（含）以上相同飲品，享買1送1。

8月19日當天門市單筆消費滿999元，即贈「進口空運玫瑰花」1支（送完為止）。





CoCo都可

8月19日好友日，透過官方LINE或「都可訂」自取，享大杯「粉角檸檬冬瓜」買1送1（2杯65元）。

即日起至9月30日，foodpanda外送訂購指定飲品（紅柚香檸美式、百香綠茶、擂擂穀麥奶茶、21歲輕檸烏龍）享買1送1。





麻古茶坊

8月19日至8月23日，全新新品「柚香紅萱雪球椰水」全台限量販售。

8月19日起門市現場點餐或電話自取任一飲品（不含新品），即贈「琉光橙花保冷袋」乙個（送完為止）。

活動期間至COLDSTONE門市掃碼加入麻古會員，可領「柚香紅萱（L）買1送1」電子券。





日出茶太

即日起至8月19日，至門市出示代言人李多慧任一相關周邊，享「金芒芙緹」2杯99元。





可不可熟成紅茶

8月18日起，門市現場或電話自取單筆滿200元且包含任一金蜜系列飲品，贈「蜜蜂工坊100%捏捏蜂蜜50g」乙條。





甜夏 SUMELLA

8月19日至8月23日，「蜜桃紅烏龍」特價單杯59元。

即日起至8月31日，門市單筆消費滿100元贈品牌保冷袋乙個。





一手私藏世界紅茶

8月18日至8月28日，來店消費任一飲品，即可以39元加購「穗蒔蕎」新品乙杯（可累計加購）。





龜記

8月18日起參加「島嶼大探索線上遊戲」，完成測驗可獲得「新品梅子系列買一送一優惠券」或「茶凍免費加料券」。





先喝道

8月21日限定，門市「英式玫瑰拿鐵」享買1送1。





七夕情人節接著吃大餐！

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