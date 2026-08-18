星巴克七夕買1送1登場！「這天限定8小時」外送半價與信用卡神卡省錢攻略一次看。

七夕情人節星巴克祭出無差別買1送1與外送半價優惠。資深編輯李維唐表示，本次活動涵蓋門市快閃與長效信用卡回饋，掌握優惠品項與時段就能輕鬆精省小確幸。

每到炎熱的夏日午後或是工作卡關的沉悶時刻，走進星巴克點一杯冰涼的咖啡，是許多人為自己補給情緒價值的日常儀式。隨著七夕情人節到來，這個平時陪伴大家的咖啡空間，再次成為節慶裡傳遞心意的溫馨場合。這次品牌帶來了久違的無門檻好康，不管是一個人想放鬆，還是想找身邊的朋友，同事或另一半分享，都能用最輕鬆的方式感受這份甜蜜。

▲七夕情人節星巴克祭出無差別買1送1與外送半價優惠。



七夕限定八小時快閃好康與夥伴分享細節

最令人期待的莫過於這場無條件的回饋活動。特別選在8月19日情人節當天，從上午11點一路延續到晚間8點，整整8個小時讓大家在忙碌的工作空檔或約會途中都能順路造訪。這波活動完全不需要出示特定信用卡或優惠券，只要直接到門市點購兩杯大杯以上，且容量，冰熱與口味都一致的飲料，第二杯就由店家招待。每人每次最多可以買二送二，非常適合下午茶時間和同仁一起湊單。點餐時記得安排好時間，因為活動規定飲料必須當場一次領取完畢。

▲電影穿著Prada的惡魔2資料圖片。

避開特定特殊飲品與服務門檻的點餐指南

為了讓這趟咖啡時光更順暢，出發前不妨先看一下菜單上的小細節。這項快閃優惠幾乎涵蓋了絕大多數的經典濃縮咖啡與熱門拿鐵系列，但仍有少數特殊品項不在範圍內。例如麝香葡萄風味氣泡飲，麝香葡萄風味吉利星冰樂，紅心芭樂冷萃咖啡，雲朵冰搖濃縮咖啡，冰淇淋飲品，罐裝飲料，典藏系列咖啡，手沖，虹吸式咖啡以及含酒精飲料。另外，活動不適用於車道服務，外送外賣，電話預訂與行動預點，直接親自走進門市臨櫃點餐才是最穩妥的選擇。



持續到年底的常態神卡，每週一買一送一與週二精選早餐

除了單日的節慶驚喜，平時有固定喝咖啡習慣的人，也有長期的省錢方案可以運用。即日起一直到12月31日為止，只要手上有uniopen聯名卡，每週一在營業時間內前往門市，刷這張卡購買兩杯大杯以上，口味與規格相同的飲料，就能享有買一送一優惠，同樣每人每次上限買二送二。到了每週二，持卡則可以點購指定飲料配糕點的8折組合，像是大杯美式咖啡搭配起司里肌可頌只要164元，搭配經典起司蛋糕則是188元，讓平日的晨間早餐或午後點心變得更有儀式感。

不想出門的懶人選擇，外送平台第二杯半價與雙杯優惠

如果天氣太熱不想出門排隊，外送平台也貼心準備了在家就能享受的折扣。即日起至8月25日，透過foodpanda點購「夏日乘涼」指定品項，包括大杯以上的摩卡可可碎片星冰樂，冰焦糖奶香星享那堤，或是冰焦糖奶香紅茶那堤，就能享有第二杯半價。同一時間foodomo平台則推出「一起甜蜜」雙杯組，點購兩杯指定大杯飲品只要250元。不管是居家辦公還是窩在沙發追劇，都能用甜甜的優惠價度過時光。

▲星巴克買一送一星冰樂、經典咖啡近全品項都有。(攝影：鄭雅之)





星巴克優惠活動整理

七夕與你相遇 好友分享日

活動時間： 8/19（三）11:00-20:00

活動內容： 至門市現場購買兩杯大杯（含）以上同品項飲品，享買一送一（每人至多買2送2，需當場一次領取；不含部分特殊與典藏飲品，不適用外送及車道服務）。

uniopen聯名卡 每週一買一送一

活動時間： 即日起至12/31每週一

活動內容： 門市刷uniopen聯名卡，享大杯（含）以上同品項飲品買一送一（每人至多買2送2）。

uniopen聯名卡 每週二套餐8折

活動時間： 即日起至12/31每週二

活動內容： 門市刷uniopen聯名卡，指定餐組享8折優惠（大杯美式＋起司里肌可頌164元；大杯美式＋經典起司蛋糕188元）。

外送平台限定優惠

活動時間： 即日起至8/25

活動內容：

foodpanda： 點購指定大杯飲品（摩卡可可碎片星冰樂、冰焦糖奶香星享那堤、冰焦糖奶香紅茶那堤）享第2杯半價。

foodomo： 點購兩杯指定大杯飲品享雙杯優惠價250元。





掌握了這波咖啡省錢攻略之後，不妨接著看看還有哪些不可錯過的節慶限定好康與美食優惠情報

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