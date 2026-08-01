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七龍珠孫悟空與布瑪機車公仔限定復刻！粉絲童年回憶殺一定要搶先預購。

七龍珠公仔孫悟空布瑪機車模型AmiAmi預購
2026-08-19 02:03文字：編輯 李維唐 圖片提供:©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
編輯 李維唐

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七龍珠迷千萬別錯過！MegaHouse推出經典「孫悟空與布瑪」限定復刻機車公仔，精緻還原經典冒險場景。資深編輯李維唐表示，這款公仔不僅細節滿分，更是老粉必收藏的夢幻逸品。

相信對許多台灣的動漫迷來說，七龍珠故事剛開始時，孫悟空與布瑪騎著那台造型獨特的機車馳騁在荒野中的畫面，絕對是童年記憶裡最深刻的冒險起點。日本知名玩具大廠MegaHouse旗下的熱門公仔系列「DESKTOP REAL McCOY」，這次特別將經典的第6彈「孫悟空＆布瑪」以限定復刻版的姿態重新推出。整組公仔全長約140公分，不僅精準捕捉了兩位主角活潑自然的表情，更將鳥山明老師最擅長且極具個人風格的機械構造發揮得淋漓盡致。從車頭燈、車身零件到引擎細節都刻畫得毫不馬虎，甚至連機車本身都可以單獨拆下來擺飾，展示彈性極高。

▲MegaHouse推出的七龍珠孫悟空與布瑪機車公仔限定復刻版，完美重現經典車款與角色造型。圖／AmiAmi提供；窩客島編輯李維唐整理
▲MegaHouse推出的七龍珠孫悟空與布瑪機車公仔限定復刻版，完美重現經典車款與角色造型。圖／©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション提供；窩客島編輯李維唐整理
▲車頭燈與前輪包覆式設計刻畫細致，充分呈現經典蒸氣龐克風格的獨特魅力。圖／AmiAmi提供；窩客島編輯李維唐整理
▲車頭燈與前輪包覆式設計刻畫細致，充分呈現經典蒸氣龐克風格的獨特魅力。圖／©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション提供；窩客島編輯李維唐整理

首度附贈雙樣式後照鏡貼紙，打造專屬收藏風格

這次限定復刻版最讓公仔玩家驚喜的細節，莫過於隨盒附贈的2款後照鏡專用貼紙。玩家可以根據自己的喜好，選擇貼上能反射出擬真鏡面質感的水銀貼紙，或是貼上還原動畫細節、印有布瑪雙眼映在鏡中模樣的特色貼紙，讓玩家在開箱時能親手為公仔注入靈魂。當然，如果偏好原汁原味的呈現，選擇不貼貼紙也能展現機車原本的高質感設計，讓每位收藏家都能打造出獨一無二的專屬擺設。

▲隨盒附贈2款獨家後照鏡貼紙，包含鏡面反射款與布瑪眼部映照款，自由添上視覺靈魂。圖／AmiAmi提供；窩客島編輯李維唐整理
▲隨盒附贈2款獨家後照鏡貼紙，包含鏡面反射款與布瑪眼部映照款，自由添上視覺靈魂。圖／©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション提供；窩客島編輯李維唐整理

預購與發售資訊一次看，七龍珠迷千萬別錯過

這款兼具懷舊感與精緻度的收藏級作品，目前已經在日本知名模型通路AmiAmi的線上商店與實體門市開放預購。商品參考售價為12,980日圓，折合新台幣約2,800元左右，預計將於2027年2月下旬正式發貨。由於是數量有限的限定復刻規格，對於想補完當年遺憾或是熱愛七龍珠經典場景的粉絲來說，絕對是不可多得的夢幻逸品。

▲未安裝透明車頂罩的敞篷狀態，能更清晰地欣賞孫悟空與布瑪的精緻面部表情與服飾細節。圖／AmiAmi提供；窩客島編輯李維唐整理
▲未安裝透明車頂罩的敞篷狀態，能更清晰地欣賞孫悟空與布瑪的精緻面部表情與服飾細節。圖／©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション提供；窩客島編輯李維唐整理


DESKTOP REAL McCOY 七龍珠06 孫悟空＆布瑪 限定復刻仕様版 完成品公仔預購

活動時間：即日起開放預購，預計2027年2月下旬發售
活動內容：預購全長約140mm之孫悟空與布瑪機車公仔，隨盒附贈2款獨家後照鏡專用貼紙（水銀鏡面款與布瑪眼部映照款）

AmiAmi線上商店：https://www.amiami.jp/

AmiAmi實體門市：https://realstore.amiami.jp/

官方參考售價：12,980日圓（含稅）

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