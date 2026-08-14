日本限定Hello Kitty豹紋盲盒開賣！Sanrio house粉紅牛奶盒第二彈搶購攻略。

日本Sanrio house推出第二彈Hello Kitty動物紋盲盒吊飾，粉紅牛奶盒包裝吸引無數粉絲期待。資深編輯李維唐表示，這類兼具潮流與開箱體驗的限定周邊，將引爆新一波收藏熱潮。
走在日本東京新宿或是大阪梅田的街頭，總能看到許多女孩包包上掛著讓人忍不住多看兩眼的可怕小吊飾。由日本知名集團Mash Style Lab營運並由三麗鷗精心監修的品牌sanrio house，從品牌問世以來就主打將可愛文化融入大人的日常生活，推出各種高質感的生活周邊。繼第一彈牛奶盒吊飾在日本引爆話題後，官方正式宣佈將於2026年8月20日帶來令人期待的第二彈商品，Fluffy Hello Kitty動物紋毛絨吊飾，預計又會在生活圈與社群上捲起一股蒐集熱潮。
結合潮流動物紋理，享受撕開盲盒的未知驚喜
這一次登場的Sanrio House Secret Collection第二彈，直接瞄準了時尚圈歷久不衰的潮流元素。大家熟悉的Hello Kitty穿上了斑比鹿紋與豹紋等質感的絨毛外衣，把原本溫柔可愛的模樣加上了一點甜酷與野性。全系列一共推出6款不同設計，其中還包含1款讓人心癢癢的隱藏版配色。採用完全不公開內容物的盲盒包裝，讓大家在拆開封口的那一秒，能完整體驗未知帶來的興奮與期待。
夢幻粉紅牛奶盒包裝升級，擺在房間角落也是生活擺飾
除了吊飾本體細節滿滿之外，外包裝的設計更是這次的一大亮點。第一彈商品以簡約乾淨的白色牛奶盒造型造成話題，而第二彈則將外盒升級為夢幻感十足的粉紅色調，盒身上還印有戴著豹紋蝴蝶結的Hello Kitty。這樣極具巧思的外盒設計，讓盲盒不再只是裝載商品的盒子，拆封後放在房間書桌或是櫃子上，就像是一件精緻的生活小裝飾，隨手拍照上傳社群都很吸睛。
東京大阪實體門市與線上開賣細節，限購規則一次掌握
想要入手這款精緻吊飾的朋友需要特別留意發售細節。實體門市部分，位於東京的sanrio houseルミネ新宿2店會在8月20日上午11點開賣，大阪的sanrio houseルクア店則在同日上午10點30分登場。為了因應預計湧入的人潮並維持現場秩序，兩家門市開賣初期都會採用發放整理券的機制，建議計畫前往現場的人先透過官方SNS確認最新動態。如果這段時間人在台灣無法親自飛一趟日本，也可以在台灣時間8月20日中午11點，也就是日本時間正午12點，鎖定官方線上商店或是USAGI ONLINE官網準時下單。這款吊飾單個售價為3850日圓（含稅），尺寸為單一規格。為了讓更多愛好者能順利購入，不論是實體門市還是線上通路，每位顧客都設有單次消費限購1件的限制。
Sanrio house Secret Collection第二彈 Fluffy Hello Kitty動物紋毛絨吊飾發售活動
開賣日期：2026年8月20日
購買限制：不論實體門市或線上通路，每人單次消費均限購1件
實體門市開賣細節：
- 東京門市：sanrio houseルミネ新宿2店，上午11點開賣（採整理券機制）
- 大阪門市：sanrio houseルクア店，上午10點30分開賣（採整理券機制）
線上官網開賣細節：
台灣時間中午11點整（日本時間正午12點）開賣
販售平台包括Sanrio house官方線上商店與USAGI ONLINE
Sanrio house Secret Collection第二彈 Fluffy Hello Kitty動物紋毛絨吊飾
商品售價：單個3850日圓（含稅）
商品尺寸：F（單一規格）
款式數量：全系列共6款（包含5款常規版與1款隱藏版配色）
設計亮點：
- 結合時尚潮流的斑比鹿紋與豹紋等動物紋理，呈現甜酷視覺風格
- 包裝全面升級為夢幻粉紅色牛奶盒，盒身印有配戴豹紋蝴蝶結的Hello Kitty圖樣，兼具收藏與居家擺飾價值
- 採用盲盒包裝形式，增添拆封時的驚喜感與開箱樂趣
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