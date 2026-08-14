日本限定Hello Kitty豹紋盲盒開賣！Sanrio house粉紅牛奶盒第二彈搶購攻略。

日本Sanrio house推出第二彈Hello Kitty動物紋盲盒吊飾，粉紅牛奶盒包裝吸引無數粉絲期待。資深編輯李維唐表示，這類兼具潮流與開箱體驗的限定周邊，將引爆新一波收藏熱潮。

走在日本東京新宿或是大阪梅田的街頭，總能看到許多女孩包包上掛著讓人忍不住多看兩眼的可怕小吊飾。由日本知名集團Mash Style Lab營運並由三麗鷗精心監修的品牌sanrio house，從品牌問世以來就主打將可愛文化融入大人的日常生活，推出各種高質感的生活周邊。繼第一彈牛奶盒吊飾在日本引爆話題後，官方正式宣佈將於2026年8月20日帶來令人期待的第二彈商品，Fluffy Hello Kitty動物紋毛絨吊飾，預計又會在生活圈與社群上捲起一股蒐集熱潮。

▲Sanrio house第二彈推出充滿甜酷風格的Hello Kitty動物紋毛絨吊飾與夢幻粉紅牛奶盒包裝。圖／sanrio house提供；窩客島編輯李維唐整理



結合潮流動物紋理，享受撕開盲盒的未知驚喜

這一次登場的Sanrio House Secret Collection第二彈，直接瞄準了時尚圈歷久不衰的潮流元素。大家熟悉的Hello Kitty穿上了斑比鹿紋與豹紋等質感的絨毛外衣，把原本溫柔可愛的模樣加上了一點甜酷與野性。全系列一共推出6款不同設計，其中還包含1款讓人心癢癢的隱藏版配色。採用完全不公開內容物的盲盒包裝，讓大家在拆開封口的那一秒，能完整體驗未知帶來的興奮與期待。

▲Hello Kitty換上絨毛動物紋造型乘坐敞篷跑車，展現出活潑又時髦的新潮氣息。圖／sanrio house提供；窩客島編輯李維唐整理

夢幻粉紅牛奶盒包裝升級，擺在房間角落也是生活擺飾

除了吊飾本體細節滿滿之外，外包裝的設計更是這次的一大亮點。第一彈商品以簡約乾淨的白色牛奶盒造型造成話題，而第二彈則將外盒升級為夢幻感十足的粉紅色調，盒身上還印有戴著豹紋蝴蝶結的Hello Kitty。這樣極具巧思的外盒設計，讓盲盒不再只是裝載商品的盒子，拆封後放在房間書桌或是櫃子上，就像是一件精緻的生活小裝飾，隨手拍照上傳社群都很吸睛。

▲全系列共有6款設計，其中包括1款保密感十足的剪影隱藏版。圖／sanrio house提供；窩客島編輯李維唐整理



東京大阪實體門市與線上開賣細節，限購規則一次掌握

想要入手這款精緻吊飾的朋友需要特別留意發售細節。實體門市部分，位於東京的sanrio houseルミネ新宿2店會在8月20日上午11點開賣，大阪的sanrio houseルクア店則在同日上午10點30分登場。為了因應預計湧入的人潮並維持現場秩序，兩家門市開賣初期都會採用發放整理券的機制，建議計畫前往現場的人先透過官方SNS確認最新動態。如果這段時間人在台灣無法親自飛一趟日本，也可以在台灣時間8月20日中午11點，也就是日本時間正午12點，鎖定官方線上商店或是USAGI ONLINE官網準時下單。這款吊飾單個售價為3850日圓（含稅），尺寸為單一規格。為了讓更多愛好者能順利購入，不論是實體門市還是線上通路，每位顧客都設有單次消費限購1件的限制。

▲品牌視覺結合三麗鷗眾多經典角色，呈現豐富又可愛的Kawaii世界觀。圖／sanrio house提供；窩客島編輯李維唐整理

Sanrio house Secret Collection第二彈 Fluffy Hello Kitty動物紋毛絨吊飾發售活動

開賣日期：2026年8月20日

購買限制：不論實體門市或線上通路，每人單次消費均限購1件

實體門市開賣細節：

東京門市：sanrio houseルミネ新宿2店，上午11點開賣（採整理券機制）

大阪門市：sanrio houseルクア店，上午10點30分開賣（採整理券機制）

線上官網開賣細節：

台灣時間中午11點整（日本時間正午12點）開賣

販售平台包括Sanrio house官方線上商店與USAGI ONLINE

Sanrio house Secret Collection第二彈 Fluffy Hello Kitty動物紋毛絨吊飾

商品售價：單個3850日圓（含稅）

商品尺寸：F（單一規格）

款式數量：全系列共6款（包含5款常規版與1款隱藏版配色）

設計亮點：

結合時尚潮流的斑比鹿紋與豹紋等動物紋理，呈現甜酷視覺風格

包裝全面升級為夢幻粉紅色牛奶盒，盒身印有配戴豹紋蝴蝶結的Hello Kitty圖樣，兼具收藏與居家擺飾價值

採用盲盒包裝形式，增添拆封時的驚喜感與開箱樂趣





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