桃園大江美食新地標！樂天皇朝8月21日起試營運，開箱限定海皇酸辣小籠包與市民尊享7折聚餐全攻略。

新加坡指標中菜「樂天皇朝」正式跨出雙北插旗桃園大江購物中心！8月21日起試營運並推出限定海皇酸辣小籠包與市民7折優惠。資深編輯李維唐表示，樂天皇朝精準切中家庭聚餐市場，憑藉舒適空間與獨家特色餐點，預計引爆桃園中菜排隊熱潮。

週末想要帶著家人找個舒服的地方好好吃頓飯，尋找那份溫暖又精緻的餐桌記憶，桃園的饕客們終於有了全新的生活據點。來自新加坡的指標性中菜品牌樂天皇朝，在台灣陪伴大家走過10個年頭後，這次正式跨出雙北精華區，選擇在桃園中壢的大江國際購物中心4樓打造第4家分店，於8月21日展開試營運，並在8月26日隆重開幕。這裡不單單是一家餐廳，更是許多家庭週末放鬆、三代同堂共享美味時光的溫馨空間。

▲樂天皇朝招牌「特色皇朝小籠包（八色）」，以天然食材打造繽紛顏色與8種獨特風味。圖／樂天皇朝提供；窩客島編輯李維唐整理



在綠意與木質交織的空間裡感受慢食美好

踏入樂天皇朝桃園大江店，映入眼簾的是充滿和諧感的新鮮綠色主調，搭配著溫潤的木質、沉穩的石材與優雅的金屬元素，徹底擺脫傳統中式酒樓那種厚重而嚴肅的刻板印象。寬敞明亮的走道與座椅設計極具巧思，不管是推著嬰兒車的年輕爸媽、需要寬敞走道的長輩，或是全家大小歡聚的大桌，都能在這種自然簡約的氛圍裡舒服用餐。這裡的料理價格十分親民，私房美饌98元起、南北點心118元起、多人套餐1638元起，無論是媽媽平日想暫時放下廚房工作的輕鬆用餐，還是節日的家族聚會，都能找到最踏實的幸福感。

▲樂天皇朝桃園大江店整體空間以清新綠色為主調，融合溫潤木質與簡約線條，營造當代摩登且舒適的家庭用餐環境。圖／樂天皇朝提供；窩客島編輯李維唐整理

舌尖上的城市驚喜，限定海皇酸辣小籠包只送不賣

為了融入桃園這座充滿活力與多元文化的城市，廚藝團隊特別精心研發了大江店專屬的「海皇酸辣小籠包」。這款只送不賣的匠心作品，將天然檸檬與百香果的清爽果香注入鮮魚與豬肉調製的內餡中，再豪邁地包入整顆鮮甜蝦仁。輕咬開薄透的麵皮，酸甜微辣的湯汁隨即在口中蔓延開來，層次極為豐富。這道充滿南洋風情的限定美食將在8月29日至9月11日期間登場，每日前100名點選招牌八色小籠包的饗客，就能免費品嚐這份獨一無二的地區專屬滋味。

▲樂天皇朝大江店限定且只送不賣的「海皇酸辣小籠包」，飽滿內餡注入清爽果香並包入整顆鮮蝦。圖／樂天皇朝提供；窩客島編輯李維唐整理



帶家人這樣點不踩雷，5大皇朝熱銷經典一次收藏

如果是第一次帶著家人造訪，跟著熱銷榜單點餐絕對能滿足全家人的胃。第1名是靈感來自法式馬卡龍的「特色皇朝小籠包（八色）」378元，用天然蔬菜汁與墨魚汁做成繽紛麵皮，一籠8顆包含原味、糟溜絲瓜、鮑汁鮑魚、黑松露、起司、蟹粉、蒜香與川味，曾創下年銷5萬籠的紀錄。第2名的「蘿蔔絲酥餅」3粒150元，外層酥皮像手風琴般細緻且入口即化，包裹著慢火細炒的純蘿蔔絲，曾獲美食評鑑500盤推薦。第3名「京醬肉絲」398元，大火爆炒出濃郁醬香，用薄潤麵餅包著黃瓜絲與酥脆餛飩皮享用，是小朋友的最愛。第4名「姥姥紅燒肉」528元，肥而不膩且輕輕一抿就化開，搭配可愛的貝殼荷葉夾享受台式刈包吃法，還能用糍粑沾醬汁。第5名「紅油鮮蝦抄手」248元，飽滿蝦肉餛飩裹著鹹酸麻辣的獨門醬汁，非常開胃。

▲擁有手風琴般細緻酥皮的「蘿蔔絲酥餅」，內餡慢火炒出純粹蘿蔔香甜。圖／樂天皇朝提供；窩客島編輯李維唐整理

▲「紅油鮮蝦抄手」以飽滿紮實的蝦肉餛飩包裹獨門醬汁，麻辣鹹酸層次極佳。圖／樂天皇朝提供；窩客島編輯李維唐整理

溫暖味蕾的私房佳餚與療癒系萌感甜點

除了經典熱銷款，餐桌上還能搭配許多令人心滿意足的私房好菜。混合客家酸菜與台灣酸菜心的「私房酸菜魚」小份548元與大份888元，濃郁豚骨高湯吸飽酸香精華，滑嫩黑魚片讓人停不下筷子。「松子蝦鬆嫩生菜」548元以甜美白刺蝦仁搭配油條與松子，包進清脆生菜裡享用，爽口不油膩。「黃金蒜子上湯娃娃菜」260元則以鮮醇上湯細煨娃娃菜，口感滑順，對長輩與幼童特別友善。餐後千萬別錯過老北京傳統甜點「宮廷驢打滾」3粒120元，淡雅豆香與軟糯米皮交織出迷人韻味，還有造型萌翻天、內餡甜而不膩的「海豹豆沙包」3粒138元，為歡樂的家庭聚餐劃下最完美的句點。

▲「私房酸菜魚」嚴選雙酸菜混搭出黃金比例，搭配濃郁豚骨高湯與滑嫩黑魚片，風味酸香鮮辣。圖／樂天皇朝提供；窩客島編輯李維唐整理

▲經典老北京點心「宮廷驢打滾」，淡雅豆香與軟糯米皮交織出迷人韻味。圖／樂天皇朝提供；窩客島編輯李維唐整理

▲造型可愛療癒的「海豹豆沙包」，外皮鬆軟、內餡香甜不膩，是深受大人小孩喜愛的人氣點心。圖／樂天皇朝提供；窩客島編輯李維唐整理

桃園市民專屬優惠與詳細活動懶人包

為了慶祝桃園首店開幕，樂天皇朝特別準備了兩波誠意十足的限時活動。第1波「桃園人請客計劃」於8月26日至8月28日登場，桃園市民結帳時只要出示身分證，2人同行享整桌9折、3人同行享整桌8折、4人以上同行更可享高達7折的超值優惠。第2波活動於8月29日至9月11日接力，只要點選招牌八色小籠包就送大江店限定的「海皇酸辣小籠包」一份，每日限量100份，想嚐鮮的朋友記得把握時間。

桃園人請客計劃

活動時間：2026年8月26日至2026年8月28日

活動內容：結帳時出示桃園市民身分證，享2人同行整桌9折、3人同行整桌8折、4人以上同行整桌享7折優惠（至多7折）。

限定口味小籠包大方送

活動時間：2026年8月29日至2026年9月11日

活動內容：每日前100名到店消費並點選招牌「八色小籠包」，即免費贈送大江店限定「海皇酸辣小籠包」一份（每日限量100份，只送不賣）。

樂天皇朝 桃園大江店

地址：桃園市中壢區中園路二段501號4樓（大江國際購物中心 4F）

營運時間：2026年8月21日起試營運，2026年8月26日隆重開幕

官方網站/粉絲專頁：https://www.facebook.com/ParadiseGroupTW/

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