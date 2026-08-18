凌晨4點嘴饞也行！台北「7間深夜牛肉麵」夜貓必收，汽水、生蒜拿到爽，連韓星太陽都愛吃。

凌晨4點想吃牛肉麵怎麼辦？編輯王瀅瀅表示，以下這份清單先收起來，以後半夜嘴饞就能出門解決！

台北的夜生活向來越夜越熱鬧，不論是剛結束加班的疲憊靈魂，還是狂歡後的歡樂人群，深夜裡若能來上一碗熱騰騰的牛肉麵，絕對是至高無上的慰藉。尤其台北街頭就藏著不少一路營業到深夜、甚至全天候不打烊的牛肉麵名店，包括擁有眾多支持者的富宏牛肉麵，或是獲得米其林與牛肉麵節等大獎肯定的宵夜牛肉麵大王與采宏牛肉麵，都讓夜貓族在凌晨時分隨時有溫暖的好滋味相伴。

▲台北夜生活豐富多彩，深夜裡來上一碗熱騰騰的牛肉麵是不少夜貓族的最愛。

1.宵夜牛肉麵大王

榮獲2025年台北牛肉麵節金牌殊榮的宵夜牛肉麵大王，營業時間一路至凌晨4點，貼心照顧夜貓族群的需求。店家特別選用岡山豆瓣與四川郫縣豆瓣，搭配牛肉與雞骨費時熬煮出招牌宵魂湯頭，醇厚且層次豐富。內行饕客最推將宵魂牛肉麵搭配麻辣鴨血一起享用，香麻與濃郁交織讓人大呼過癮；除了原有的安和店，先前進駐東區的大安店，還推出了以新鮮與風乾番茄雙重熬煮的「番茄牛肋麵」，微酸果香為深夜帶來清爽無負擔的選擇。

▲宵夜牛肉麵大王大安店限定番茄牛肋麵，以新鮮番茄與風乾番茄熬煮湯底，呈現酸甜清爽風味。（攝影：張人尹）

2.采宏牛肉麵

原名為建宏牛肉麵的采宏牛肉麵，在重新調整出發後依然保持超高人氣，不僅曾獲得台北米其林必比登推介，更是西門町一帶極具代表性的24小時美食。這裡除了提供極高的CP值的牛肉麵之外，更貼心附設免費的冰紅茶供客人暢飲，加上親民的價格與平實的小菜，讓每一位在半夜尋找飽足感的饕客都能吃得心滿意足。

▲采宏牛肉麵原名建宏牛肉麵，改名後依然維持24小時不打烊的好品質。(攝影：寶貝小飄)

3.富宏牛肉麵

同樣坐落於萬華洛陽街上的富宏牛肉麵，是不少台北人從小吃到大的深夜美味，在網路上累積了萬則以上的極高評價。店家不僅24小時全天候服務，桌上還大方提供酸菜、牛油與辣椒粉供客人自由添加，最讓人驚喜的是店內設有可樂汽水機讓食客喝到飽，加上超值親民的價格，堪稱深夜裡最超值的暖胃選擇。

▲位於洛陽街上的富宏牛肉麵擁有萬則好評，是萬華極具代表性的24小時老店。(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣)

4.小吳牛肉麵

從小時候塔城街回憶一路延續到現今洛陽街的小吳牛肉麵，是許多在地老饕私藏的隱藏版名店。店家同樣採24小時營業模式，紅燒湯頭帶有淡淡的中藥香氣，鹹甜適中相當順口。店內最受歡迎的特色莫過於桌上無限量提供的生蒜頭，讓喜愛蒜香味的饕客可以自己剝蒜配麵，打造獨一無二的古早味體驗。

▲小吳牛肉麵傳承自塔城街老味道，是許多老饕口袋裡的深夜隱藏版名店。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)

5.東引小吃店

從南京公寓菜市場起家的東引小吃店，是台北極具代表性的排隊宵夜場。店家一路營業至凌晨4點，除了提供牛肉麵外，淋上牛油與麻醬的招牌麵更是熱門首選。不過來到這裡，絕對不能錯過靈魂角色各式入味滷味，吸滿湯汁的花干、豬腳與鴨腸，沾點豆瓣醬享用，讓人一吃就停不下來。

▲東引小吃店除了牛肉麵，吸飽湯汁的招牌滷花干與各式滷味，是內行饕客到訪的必點品項。(攝影：部落客 D&W黑白雙搭)

6.牛肉麵．雞湯

位於東區的牛肉麵．雞湯人氣極高，被不少人譽為「台北最強牛牛肉麵」，連韓國天團BIGBANG成員太陽與師妹Somi來台演出時都曾到此聚餐。店內的香辣紅燒牛肉麵以濃郁湯頭與彈牙麵條擄獲無數饕客的心，若想換換口味，費時8小時慢火燉煮的元盅雞湯更是暖胃首選，營業至凌晨3點半的時間，剛好為台北東區的夜晚劃下完美句點。

▲牛肉麵．雞湯曾吸引韓星朝聖，是東區極具指標性的深夜美食代表。(攝影：部落客 Hayli Ann)

7.林東芳牛肉麵

獲得米其林必比登推介的林東芳牛肉麵，是許多國外觀光客與在地夜貓族的最愛。不同於一般紅燒牛肉麵使用豆瓣醬，店家純粹以蔬果、牛大骨與牛雜熬煮出清爽帶有中藥香的湯頭，搭配軟嫩入味的帶筋牛腱肉，再佐以靈魂招牌辣油，交織出讓人念念不忘的經典風味，營業至凌晨3點，隨時準備滿足你半夜突然想吃牛肉麵的貪吃嘴。

▲獲得米其林必比登推介的林東芳牛肉麵，一路營業至凌晨3點。(攝影：部落客 Daisy)

台北深夜牛肉麵店家資訊

宵夜牛肉麵大王-大安店

地址：臺北市大安區光武里大安路一段52巷7號

電話：0966-890-570

營業時間：週三至週日 17:30 - 4:00

宵夜牛肉麵大王-安和店

地址： 106臺北市大安區義安里安和路二段74巷4號

電話： 0928 050 007

營業時間：17:30 - 4:00（週一至凌晨2點）

采宏牛肉麵

地址：台北市萬華區西寧南路27號

電話：02-2371-2747

營業時間：24小時營業

富宏牛肉麵

地址：108臺北市萬華區福星里洛陽街67號

電話：02-2371-3028

營業時間：24小時營業

小吳牛肉麵

地址：108臺北市萬華區福星里洛陽街45-11號

電話：02-2371-3201

營業時間：24小時營業

東引小吃店（創始店）

地址：臺北市松山區南京東路五段291巷20弄3-2號

電話：0987-234-406

營業時間：11:00–04:00

牛肉麵．雞湯

地址：106臺北市大安區光武里敦化南路1段164號

電話：02-2778-7776

營業時間：18:00–03:30

林東芳牛肉麵

地址：104臺北市中山區埤頭里八德路二段322號

電話：02-2752-2556

營業時間：11:00–03:00





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