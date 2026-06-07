牛軟骨麵限量8碗老饕搶翻！「壳牛原汁牛肉麵」40年鳳山美食，三大經典牛肉麵賣爆。

鳳山夜市排隊40年牛肉麵老店「壳牛原汁牛肉麵」，以紅燒牛肉麵、牛肉拌麵與限量牛軟骨麵聞名，湯頭濃郁、肉香入味，是在地人激推的經典老味道。

在地人推爆的高雄牛肉麵！位於鳳山中山路夜市一帶、每天排隊的老字號牛肉麵店「壳牛原汁牛肉麵」，自民國73年開業至今已超過40年，傳承第一代老闆秘方，主打濃郁紅燒湯頭與燉煮入味的牛肉塊，風味厚實、層次分明，也成為不少初訪饕客的首選招牌。經典品項如紅燒牛肉麵與牛肉拌麵最受歡迎，而針對喜歡更有口感的客人，每日限量8碗的牛軟骨麵，更是老饕口耳相傳的隱藏版選擇。



▲鳳山夜市排隊40年牛肉麵老店「壳牛原汁牛肉麵」，以紅燒牛肉麵、牛肉拌麵與限量牛軟骨麵聞名。（美食好芃友提供）▲招牌紅燒牛肉麵承襲老一輩傳承作法，以豆瓣醬、滷包與秘製醬汁長時間燉煮。（美食好芃友提供）

三大經典必點，紅燒牛肉麵香氣撲鼻傳承40年

「壳牛原汁牛肉麵」的三大經典招牌，分別為牛肉麵、牛肉拌麵，以及每日限量8碗的牛軟骨麵。招牌紅燒牛肉麵承襲老一輩傳承作法，以豆瓣醬、滷包與秘製醬汁長時間燉煮，牛肉滷製得相當入味，入口帶有彈嫩口感。麵條充分吸附紅燒湯頭精華，而湯頭則帶有淡淡中藥與蔥香尾韻，風味濃郁不死鹹。



▲「壳牛原汁牛肉麵」紅燒牛肉麵為必點招牌。（美食好芃友提供）▲麵條充分吸附紅燒湯頭精華，帶有淡淡中藥與蔥香尾韻，風味濃郁不死鹹。（美食好芃友提供）





牛肉拌麵香氣濃郁，醬汁巴麵層次更升級

不愛喝湯的饕客推薦嘗試「壳牛原汁牛肉麵」的牛肉拌麵，拌開瞬間即可聞到牛油與特調醬汁交織出的濃厚香氣，麵條均勻裹上醬汁後風味更為飽滿入味。老闆建議可先品嚐原味，感受麵與醬汁的融合層次，再搭配店家自製酸菜，鹹香風味更為突出，整體口感更加涮嘴。



▲「壳牛原汁牛肉麵」的牛肉拌麵，拌開瞬間即可聞到牛油與特調醬汁交織出的濃厚香氣。（美食好芃友提供）

隱藏版招牌「牛軟骨麵」，每日限量8碗

「壳牛原汁牛肉麵」每日限量8碗的牛軟骨麵選用長時間滷製的牛軟骨，份量十足、燉煮入味，搭配濃郁紅燒牛肉湯頭，一碗僅160元，呈現出高CP值的滿足感，讓不少人直呼回味無窮，是熟客才知道的隱藏版品項。



▲「壳牛原汁牛肉麵」的牛軟骨麵每日限量8碗。（美食好芃友提供）





「壳牛原汁牛肉麵」店家資訊

營業時間：17:30 ～23:30（每週三公休）

地址：高雄市鳳山區中山路 145 號

電話：0906-141-010





高雄牛肉麵指南

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