「港園牛肉麵」是數一數二知名的高雄牛肉麵店，開業至今已超過一甲子，是眾多高雄人的共同記憶，甚至昔日連蔣經國、林青霞等政商名流都慕名而來，就為了一嚐這碗好滋味。「港園牛肉麵」現由第三代經營，每日依然座無虛席，也不乏外國觀光客專程前來高雄朝聖。



▲▼港園牛肉麵是超人氣高雄牛肉麵老店/ WalkerLand窩客島整理提供



港園牛肉麵店家資訊

營業時間：週一至週日10:30~20:00

地址：高雄市鹽埕區大成街55號

電話：07 561 3842