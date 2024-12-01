「港園牛肉麵」是數一數二知名的高雄牛肉麵店，開業至今已超過一甲子，是眾多高雄人的共同記憶，甚至昔日連蔣經國、林青霞等政商名流都慕名而來，就為了一嚐這碗好滋味。「港園牛肉麵」現由第三代經營，每日依然座無虛席，也不乏外國觀光客專程前來高雄朝聖。
▲▼港園牛肉麵是超人氣高雄牛肉麵老店/ WalkerLand窩客島整理提供
「港園牛肉麵」位於高雄鹽埕區，每日用餐尖峰時段排隊人潮從未間斷過，而工作人員下麵、舀湯的手更是一刻也不得閒；「港園牛肉麵」主要供應牛肉麵、肉絲麵以及豬腳麵，三款主食又劃分拌麵與湯麵，另外還有販售數款小菜，結帳完自行取用。
▲港園牛肉麵工作人員不間斷地下麵、舀牛肉湯/ WalkerLand窩客島整理提供
▲和大多牛肉麵店的「牛肉湯麵」不同，港園的牛肉湯麵有牛肉/ WalkerLand窩客島整理提供
「港園牛肉麵」的牛肉湯麵依然吃得到牛肉塊，只是要跟牛肉拌麵做區別才如此命名。牛肉湯麵湯頭十分特別，並非熟悉的紅燒湯底，滋味帶有鮮甜氣息，牛肉大塊不乾柴；牛肉拌麵則是「港園牛肉麵」不容錯過的招牌，豬油拌麵吃起來有嚼勁，同時散發獨特香氣，老饕推薦必加蒜泥一同享用，另外拌麵還會附一碗清湯。
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▲▼牛肉拌麵是港園牛肉麵的招牌，眾多外國觀光客為了拌麵而來/ WalkerLand窩客島整理提供
港園牛肉麵店家資訊
營業時間：週一至週日10:30~20:00
地址：高雄市鹽埕區大成街55號
電話：07 561 3842