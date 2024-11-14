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開在火車上的麵包店！手撕包專門店「厚里Horli Cafe 」，鐵道迷快來吃麵包配咖啡。

厚里Horli Cafe 高雄美食 高雄麵包店 鹽埕美食
2024-11-14 20:10:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 圖片：美食好芃友
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

第一間高雄火車麵包咖啡廳「厚里Horli Cafe 」，11月5日甫試營運就吸引超多麵包控和鐵道迷朝聖、社群討論度也超高。「厚里Horli Cafe 」保留火車外觀與車廂格局，並增添日系設計元素，販售自製麵包以及飲品，讓人可以在退役的台鐵度過復古的高雄下午茶時光。


來自屏東的手工麵包工作室「厚里Horli Cafe 」進駐高雄哈瑪星鐵道園區附近的一列退役火車之中，創辦人希望將爸爸40年烘焙麵包繼續傳承下去，特別是自童年時期就熱愛的手撕包。而「厚里Horli Cafe 」除了販售手撕包之外，也有數款手工麵包，如：鹽可頌、法國麵包、明太子法國、各種口味的吐司等。



「厚里Horli Cafe 」後方車廂設有座位區，主要劃分窗邊雙人雅座以及圓弧長桌，可以坐在復古火車廂裡邊望著窗外高雄哈瑪星景緻、邊享用手工麵包配咖啡，來場老派又經濟實惠的高雄下午茶約會；不過，由於座位數有限，目前不提供預約。

推薦閱讀：自強號變身復古咖啡廳！鐵道迷一定要衝「MAMONAKU CAFE」，搭上時光列車回到70年代。

 

厚里Horli Cafe 店家資訊

地址：高雄市鹽埕區五福四路347號
交通方式：高雄輕軌「壽山公園站」步行2分鐘

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