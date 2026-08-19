憑學生證免費換可樂餅！繼光香香雞隱藏版BBQ可樂餅免費吃，炸雞全品項打9折。

迎接開學季，繼光香香雞推出限量3萬顆全新BBQ可樂餅免費送活動，憑學生證消費再享9折優惠。資深編輯李維唐表示，品牌善用熱門社群流行語連結學生族群心境，結合隱藏版美食解禁與有感折扣，能在開學話題熱潮中精準引爆聲量與話題。

暑假假期不知不覺邁入倒數階段，想到即將面對的課業壓力與早起生活，不少學生族群的心情早已悄悄陷入焦慮。為了替大家補滿元氣，繼光香香雞特別選在開學前夕化身最強應援團，準備了滿滿的美味驚喜，要用剛出爐的酥脆炸物與熱騰騰香氣，陪伴大家一起把開學的煩惱通通炸掉。



▲繼光香香雞全新推出外皮酥脆、淋上濃郁鹹甜醬汁的BBQ風味可樂餅。圖／繼光香香雞提供；窩客島編輯李維唐整理

隱藏版美味美味解禁，金黃酥脆感攻佔炸物控味蕾

過去繼光香香雞曾推出隱藏版爆醬塔塔可樂餅，當時在網路上掀起廣大熱烈討論，甚至讓門市人員被粉絲敲碗問爆。這次品牌決定不再藏私，再度翻玩可樂餅的全新風味，把隱藏版美味直接搬上檯面，正式推出BBQ可樂餅。剛出爐的可樂餅外層炸至金黃酥脆，一口咬下，熱騰騰的濃郁BBQ醬汁隨之迸發，鹹香帶勁的風味搭配內餡綿密口感，雙重層次讓人忍不住一口接一口，越吃越涮嘴。

憑學生證免費兌換，全台限量3萬顆搶先嚐鮮

這波專屬於學生族群的開學小確幸，拿法相當簡單直接。自2026年8月20日起至9月6日止，只要前往門市並出示本人實體學生證，配合門市人員拍照留存作為兌換佐證，就能免費兌換乙份原價14元的BBQ可樂餅。全台限量3萬顆，送完為止。對於下課後想找點心解饞的學生來說，這絕對是開學季裡最療癒的幸福滋味，錯過可就真的太可惜了。

炸雞全品項再享9折，人氣套餐省錢爽吃無負擔

除了能免費領取可樂餅，活動期間憑學生證還能獲得單筆消費不限金額的9折優惠券，使用期限可一路用到2026年9月30日。喜愛經典美味的炸物控，絕對不能錯過原價135元的香香炸雞L，折價後只要122元；若是想和同學一起分享，包含香香炸雞XL與香酥魷魚M的熱門1號餐，原價310元折價後只要279元，直接現省31元。享受金黃炸雞的多汁鮮嫩，搭配香酥魷魚的Q彈鮮味，再拿免費可樂餅，高CP值的享受讓口袋沒負擔。



▲繼光香香雞開學季推出全品項9折優惠，招牌香香炸雞與香酥魷魚一次滿足。圖／繼光香香雞提供；窩客島編輯李維唐整理

繼光香香雞 開學BBQ！應援活動

活動時間：2026年8月20日至2026年9月6日

活動內容：

憑學生證免費兌換「BBQ可樂餅」乙份（原價14元），全台限量3萬顆，送完為止。

憑學生證享單筆消費不限金額、不限品項全品項9折優惠。

香香炸雞L 原價135元，優惠價122元。

1號餐（香香炸雞XL＋香酥魷魚M） 原價310元，優惠價279元，現省31元。

適用門市：全台繼光香香雞門市（排除桃園機場二期管制區內門市）。

官方網站：https://www.jgssg.com.tw/



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