The Grill by A CUT！米其林一星主廚凌維廉打造台北大巨蛋美食新地標，直火料理正面對決。

台北大巨蛋餐飲地標再升級，6度摘星的A CUT牛排館推出首個走進商場的新品牌。資深編輯李維唐表示，頂級餐飲走入生活場域是必然趨勢，新美式直火料理能帶給饕客更有質感的日常饗宴。



▲嚴選澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼，經直火煎烤呈現外酥內嫩的極致風味。 圖／The Grill by A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理

當城市節奏越發忙碌，人們對一頓好飯的期待，不再只是填飽肚子或追求繁複奢華的盤飾，而是渴望回歸食材最純粹的美味。走過20個年頭的國賓大飯店「A CUT牛排館」，不僅6度榮獲米其林一星殊榮，更是許多饕客心中不可替代的全台唯一頂級牛排殿堂。在邁入20歲成年禮的2026年，這個經典品牌決定走出熟悉的飯店空間，以更貼近日常的美食姿態，在信義區為所有熱愛生活與美食的人們，打造全新的食尚據點。





信義區大巨蛋商場新地標，享受輕奢美好的餐飲體驗

跳脫以往五星級飯店的嚴肅氛圍，全新品牌「The Grill by A CUT」選擇落腳於台北市信義區忠孝東路四段的遠東Garden City大巨蛋商場8樓。這裡鄰近捷運國父紀念館站5號出口，不論是下班後的聚餐，或是週末漫步於信義區的隨意探索，都能順道造訪。空間設計靈感來自自然的溫潤木質感，搭配俐落現代的線條，呈現明亮舒適又極具溫度的氣息，讓享用頂級料理成為一種無壓力的日常生活享受。



▲溫潤木質調結合俐落線條，營造舒適愜意的奢華用餐空間。 圖／The Grill by A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理

新美式直火料理登場，高溫鐵網與火苗交融出誘人香氣

新品牌的靈魂聚焦於「新美式直火料理」，由米其林一星行政總主廚凌維廉與主廚陳暐率領專業廚藝團隊共同打造。直火料理看似隨性，實則是一門極度講究高溫火候掌控的工藝技術。透過炙熱火苗高溫烤烙，鎖住嚴選頂級肉品內部的鮮甜肉汁，外層焦香酥脆、內裡軟嫩多汁，每一次切開肉品時散發的木炭香氣，都能精準勾起人們對極致美味的原始渴望。



▲日本九州經產和牛紐約克油脂豐富且肉質鮮嫩，透過直火掌握絕佳熟度。 圖／The Grill by A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理

陪伴饕客走向下一個20年，星級美味深入日常味蕾

自2007年成立以來，A CUT憑藉對食材品質的堅持，建立了極高的品牌聲譽。預計將在2026年9月盛大開幕的全新品牌，不僅代表著品牌20年來的蛻變，更期許透過走進大眾熟知的購物商場，讓精緻餐飲融入生活步調。無論是慶祝重要時刻，或是單純想要犒賞辛苦運作一週的自己，這座位於信義區大巨蛋商場的全新餐飲地標，都將帶來觸動心靈與味蕾的直火極致饗宴。



▲The Grill by A CUT大廳採光充足，展現明亮高雅的當代餐飲氛圍。 圖／The Grill by A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理





The Grill by A CUT

店家地址：台北市信義區忠孝東路四段505號8樓（遠東Garden City 大巨蛋商場8樓，鄰近捷運國父紀念館站5號出口）

開幕日期：待官方公告

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