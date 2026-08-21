看到先囤兩包！Threads狂推「6款超涮嘴零食」，這款黑松露蘇打餅吃一口直接原地道歉。

Threads超涮嘴零食特輯來了！編輯王瀅瀅表示，先不多說了，我也要先去補貨了。

對於許多上班族與追劇族來說，市面上各式各樣的涮嘴零食餅乾不只是週末窩在沙發上的最佳玩伴，更是辦公室下午三點血糖降低、腦袋卡關時的下午茶救星！本篇為大家整理近期在Threads社群上討論度極高、好評洗版的「6款超商賣場人氣零食」推薦。包含看似不起眼實則一吃驚豔的黑松露蘇打餅、香濃純粹的本味誠現乳酥餅，以及鹹甜交織的Yu-Ki巧克力夾心餅乾等，每一款都擁有讓人一口接一口、一打開包裝就瞬間見底的邪惡魔力！

▲近期在Threads社群上討論度極高的6款人氣零食吸引眾人爭相搶購。

1.健司黑松露藜麥奇亞籽蘇打餅乾

薄脆蘇打餅體融合奢華的黑松露香氣，並加入藜麥與奇亞籽增添膳食纖維與穀物香甜。鹹香清爽配上獨立小包裝，讓人愛不釋手。不少網友便分享，這款餅乾外表不起眼，但吃一口就想「原地道歉」，甚至笑稱千萬別打開，否則整個晚上嘴巴都停不下來，美味程度直奔回購第一名。

▲黑松露藜麥奇亞籽蘇打餅乾輕薄酥脆的鹹香口感，搭配獨立小包裝讓人越吃越涮嘴。

2.明奇極黑芝麻夾心酥

嚴選大廠極黑芝麻粉低溫焙烤，內餡芝麻含量達15%，香濃厚實且不黏牙。基底以豆漿粉搭配燕麥與藜麥粉，無氫化油、無香料色素，輕爽無負擔。網友大讚其內餡給得誇張多，芝麻香氣十足又不甜膩，獨立包裝拿取方便，不知不覺一個人就能嗑掉半包，是芝麻控與夾心酥愛好者的寶藏清單。

▲極黑芝麻夾心酥內餡給得超大方，滿載15%低溫焙烤的濃郁芝麻香。

3.義美雙莓水果巧克力

走輕奢路線的大塊72%黑巧克力，嚴選純可可脂且無食品添加物，奶素者也能放心吃。表面與內餡鋪滿冷凍真空乾燥草莓與覆盆莓，苦甜黑巧與天然酸甜水果達成黃金比例。網友讚歎它是「被包裝耽誤的神級巧克力」，視覺與味覺雙重滿足，不過儲放溫度高於25°C容易融化，需多加留意。

▲72%黑巧克力的苦甜交織雙莓酸甜，打造視覺與味覺的輕奢享受。

4.喜年來金牛角醇黑可可

童年經典換上新裝，運用獨家可可噴霧技術讓薄厚適中的細緻可可均勻裹覆餅乾，既保有金牛角的酥脆，又帶出輕盈不甜膩的巧克力風味，套在手指吃也不沾手。網友直呼這款美味程度令人驚為天人，一開包裝就是直接秒殺。目前在全聯、四大超商及蝦皮官方旗艦館等通路皆有販售。

▲喜年來金牛角醇黑可可完整保留經典金牛角的酥脆口感，套在手指上拿取也不沾手。

5.本味誠現乳酥餅

成分僅有麵粉、奶油、蔗糖與食鹽，無色素防腐劑並通過潔淨標章認證。添加超過30%奶油，口感厚實卻不厚膩；原味帶有濃厚奶油香，濃可可味則散發微甜高級感。網友表示其成分乾淨吃了安心，加上其咬感扎實，吃起來就像高級手工餅乾，搭配咖啡或茶飲更是絕配，大人小孩都會喜歡。

▲本味誠現乳酥餅添加超過30%奶油並通過潔淨標章認證，成份單純、咬感厚實宛如手工餅乾。

6.Yu-Ki可可風味喜馬拉雅鹽夾心餅

香脆餅乾與濃郁不甜膩的可可內餡完美搭配，表面撒上來自喜馬拉雅山的精緻岩鹽，打造出甜中帶鹹的絕妙尾韻。網友紛紛推爆這款夾心餅，表示內餡沒有廉價巧克力感，搭配鹹鹽讓風味層次大提升，口感鹹甜交織且完全不會過甜，吃起來完全不膩口。

▲Yu-Ki可可風味夾心餅撒上喜馬拉雅山精緻岩鹽，濃郁可可與岩鹽交織出甜中帶鹹的絕妙尾韻。

Threads推零食一覽（實際售價以賣場為準）

黑松露藜麥奇亞籽蘇打餅乾：NT$99／包

明奇極黑芝麻夾心酥：NT$160／包

義美雙莓水果巧克力：NT$690／盒

喜年來金牛角醇黑可可：NT$59／包

本味誠現乳酥餅：NT$90／包

Yu-Ki可可風味喜馬拉雅鹽夾心餅：NT$59／盒





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