中山站快閃3天免費逛！中山站Bang & Olufsen百年紀念展22件歷作登場，！煙即正亦庭表示：現場打卡、追蹤就送黑膠機雞蛋糕、明信片。
B&O百年紀念展快閃3天免費入場！為慶祝丹麥奢華音響品牌Bang & Olufsen成立100 週年，即日起至8月23日於中山站推出「A Century of Beautiful Sound 百年聲藝紀念展」，現場從丹麥引進22件珍貴歷史典藏，規劃4大展區與復古書報亭打卡點，完成指定任務還能免費獲得限定明信片、黑膠機造型雞蛋糕。
Bang & Olufsen百年紀念展22件經典作一次看Bang & Olufsen百年聲藝紀念展精選多達22件代表性歷代經典與現代產品，展覽劃分為「百年組曲、形聲相生、5號工廠、聲藝續章」四大主題展區，展出B&O歷史、工藝，首先「百年組曲」展區以十二個篇章介紹B&O演化軌跡，更展出1926年首項商業成功的Eliminator 電源整流器，以及傳奇設計師經典作Beogram 4000 黑膠唱片機。
2大經典作亞太區首次展區「形聲相生」展區展出十款劃時代的設計傑作，並特別引進2項首次於亞太區展出的歷史產品，包括1950年代真空管收音機「Mini 508K」與1970年前衛全螢幕「Beovision 600」，5號工廠展區則呈現B&O將鋁材精準切割、拋光到陽極氧化的工匠細節；最後結合光影與音樂沉浸體驗，帶大家穿越廣播、CD至串流時代，展現品牌的未來。
打卡送你吃黑膠機雞蛋糕除了B&O經典作展出，展覽現場特別打造迴聲庭院主題區，以復古書報攤為靈感，重現Bang & Olufsen陪伴使用者的日常生活情境，大家可以跟復古書攤合照，同時為慶祝展覽開展，只要入場觀展即可獲得限量紀念報紙，現場完成指定打卡任務，還能獲得限量典藏明信片，以及CD機、黑膠機造型雞蛋糕，讓大家把Bang & Olufsen的聲音故事帶回家。
Bang & Olufsen | A Century of Beautiful Sound 百年聲藝紀念展 活動資訊活動日期：2026年8月21日至8月23日
開放時間：每日11:00 -19:00
活動地點：PPP 時尚藝文空間(台北市中山區中山北路二段26巷2號)
入場：免費開放入場
1、逛展即贈「紀念報紙」：
Bang & Olufsen 百年聲藝紀念展 贈禮活動
凡參觀展覽即可免費獲得限量「紀念報紙」•收錄特色展品、品牌經典產品插畫及百年品牌故事，為本次特展留下值得珍藏的紀念。
2、追蹤品牌社群即贈「典藏明信片」：
追蹤 Bang & Olufsen台灣官方 Instagram 社群@BangOlufsenTaiwan，即可免費獲得品牌一百週年限定「典藏明信片」。
3、追蹤並打卡送造型雞蛋糕
本次展覽特別推出三款限定造型雞蛋糕，以 Bang & Olufsen Logo、Beogram 4000、Beosound9000 為設計零感，只要追蹤品牌官方 Instagram 社群，於 Instagram上分享展覽現場畫面並標記指定帳號，即可將美味的限定雞蛋糕帶回家。
近期必逛人氣IP中山站快閃店、專賣店順路衝推薦閱讀：中山站鏈鋸人快閃店！免費逛鏈鋸人蕾潔篇快閃新光南西，波奇塔、蕾潔周邊新品。
推薦閱讀：搶台灣獨家棒球Monchhichi！Monchhichi中山快閃店21款必買周邊攻略，喬巴聯名款 櫻花款全要。
推薦閱讀：不用飛日本！nagano market台北常設店插旗中山站，nagano熊新品滿額送特典卡。