中山站快閃3天免費逛！中山站Bang & Olufsen百年紀念展22件歷作登場，！煙即正亦庭表示：現場打卡、追蹤就送黑膠機雞蛋糕、明信片。

B&O百年紀念展快閃3天免費入場！為慶祝丹麥奢華音響品牌Bang & Olufsen成立100 週年，即日起至8月23日於中山站推出「A Century of Beautiful Sound 百年聲藝紀念展」，現場從丹麥引進22件珍貴歷史典藏，規劃4大展區與復古書報亭打卡點，完成指定任務還能免費獲得限定明信片、黑膠機造型雞蛋糕。



▲送你吃黑膠機雞蛋糕！免費入場中山站B&O百年紀念展3天快閃，打卡就送雞蛋糕、明信片。(攝影：鄭亦庭)



▲台北中山站Bang & Olufsen百年聲藝紀念展，四大展區展出22件經典歷作，免費入場朝聖。(攝影：鄭亦庭)





Bang & Olufsen百年紀念展22件經典作一次看

▲現場展出傳奇設計師打造的 Beogram 4000 黑膠唱片機，展現極致的丹麥工藝設計。(攝影：鄭亦庭)





2大經典作亞太區首次展區

▲B&O百年展必看亮點！亞太區首次展出Mini 508K真空管收音機、Beovision 600。(攝影：鄭亦庭)





打卡送你吃黑膠機雞蛋糕

▲B&O百年紀念展展場設置迴聲庭院主題曲，打造復古書報攤打卡區，打卡追蹤送明信片、限量雞蛋糕。(攝影：鄭亦庭)



▲B&O百年紀念展展場設置迴聲庭院主題曲，打造打造復古書報攤打卡區，打卡送明信片。(攝影：鄭亦庭)





Bang & Olufsen | A Century of Beautiful Sound 百年聲藝紀念展 活動資訊



Bang & Olufsen 百年聲藝紀念展 贈禮活動

Bang & Olufsen百年聲藝紀念展精選多達22件代表性歷代經典與現代產品，展覽劃分為「百年組曲、形聲相生、5號工廠、聲藝續章」四大主題展區，展出B&O歷史、工藝，首先「百年組曲」展區以十二個篇章介紹B&O演化軌跡，更展出1926年首項商業成功的Eliminator 電源整流器，以及傳奇設計師經典作Beogram 4000 黑膠唱片機。「形聲相生」展區展出十款劃時代的設計傑作，並特別引進2項首次於亞太區展出的歷史產品，包括1950年代真空管收音機「Mini 508K」與1970年前衛全螢幕「Beovision 600」，5號工廠展區則呈現B&O將鋁材精準切割、拋光到陽極氧化的工匠細節；最後結合光影與音樂沉浸體驗，帶大家穿越廣播、CD至串流時代，展現品牌的未來。除了B&O經典作展出，展覽現場特別打造迴聲庭院主題區，以復古書報攤為靈感，重現Bang & Olufsen陪伴使用者的日常生活情境，大家可以跟復古書攤合照，同時為慶祝展覽開展，只要入場觀展即可獲得限量紀念報紙，現場完成指定打卡任務，還能獲得限量典藏明信片，以及CD機、黑膠機造型雞蛋糕，讓大家把Bang & Olufsen的聲音故事帶回家。活動日期：2026年8月21日至8月23日開放時間：每日11:00 -19:00活動地點：PPP 時尚藝文空間(台北市中山區中山北路二段26巷2號)入場：免費開放入場1、逛展即贈「紀念報紙」：凡參觀展覽即可免費獲得限量「紀念報紙」•收錄特色展品、品牌經典產品插畫及百年品牌故事，為本次特展留下值得珍藏的紀念。2、追蹤品牌社群即贈「典藏明信片」：追蹤 Bang & Olufsen台灣官方 Instagram 社群@BangOlufsenTaiwan，即可免費獲得品牌一百週年限定「典藏明信片」。3、追蹤並打卡送造型雞蛋糕本次展覽特別推出三款限定造型雞蛋糕，以 Bang & Olufsen Logo、Beogram 4000、Beosound9000 為設計零感，只要追蹤品牌官方 Instagram 社群，於 Instagram上分享展覽現場畫面並標記指定帳號，即可將美味的限定雞蛋糕帶回家。

近期必逛人氣IP中山站快閃店、專賣店順路衝

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更多 Bang & Olufsen 百年聲藝紀念展 照片：

▲展區直擊5號工廠的精準鋁材陽極氧化工藝細節，呈現 Bang & Olufsen 的頂級匠人精神。(攝影：鄭亦庭)



▲B&O百年紀念展展區直擊5號工廠的精準鋁材陽極氧化工藝細節，呈現 Bang & Olufsen 的頂級匠人精神。(攝影：鄭亦庭)

▲B&O百年展精選22件歷代代表性音響作品，透過四大主題展區呈現聲學與美學演化。(攝影：鄭亦庭)



▲台北中山站Bang & Olufsen百年聲藝紀念展！四大展區展出22件經典歷作，快閃3天免費入場朝聖。(攝影：鄭亦庭)



▲台北中山站Bang & Olufsen百年聲藝紀念展！四大展區展出22件經典歷作，快閃3天免費入場朝聖。(攝影：鄭亦庭)