有飲Ｘ海綿寶寶飲料杯！紅心芭樂特調第二杯半價，再送海綿寶寶周邊。

編輯 鄭雅之 表示：決定最近都喝有飲了！海綿寶寶杯可愛到不行誒～

來喝海綿寶寶飲料！人氣手搖「有飲」這次跨界和超萌「海綿寶寶」強強聯手，不只推出期間限定的水果系列飲料，同時打造多款限定包裝與可愛爆棚的實用週邊商品，從飲料杯、封膜到周邊商品都有海綿寶寶可愛模樣，讓大家在這個炎炎夏日裡邊喝飲品邊被療癒，輕鬆把歡樂的比奇堡度假氛圍直接打包帶回家。



▲有飲推出8款海綿寶寶聯名杯身與4款限定封膜，打卡收藏感十足。

▲消費滿額即可加購「海綿寶寶刺繡老帽」，百搭牛仔質感穿搭迷必收。





比奇堡主角化身夢幻粉黃水果手搖

這次的新品靈感完全源自主角經典配色，海綿寶寶活力黃演變成消暑鳳梨系列，包含「鮮萃鳳梨穀物茶」以及放上一整顆冰淇淋的「雪球鳳梨沙沙」；派大星粉嫩視覺則變成紅心芭樂系列，推出「紅心芭樂四季」、「檸香紅心芭樂」與優格風味「紅心芭樂優優」，炎炎夏日喝一杯超消暑。



▲有飲跨界聯名海綿寶寶，打造5款酸甜清爽的水果系夏季手搖新品。





海綿寶寶限定周邊免費送

除了爆款水果飲品外，這次推出的限定周邊更是不能錯過，249元或一次購買3杯新品就能免費帶走兼具環保與可愛的「海綿寶寶聯名木漿棉」。而大容量附提把的「海綿寶寶聯名環保杯」以及童趣感十足的「海綿寶寶刺繡老帽」，則可以加價帶回家，讓人氣角色融入日常生活。



▲有飲Ｘ海綿寶寶聯名推出實用度滿分的「海綿寶寶聯名環保杯」與「木漿棉」，陪伴粉絲質感日常。





第二杯半價優惠先喝

想要收集全套比奇堡週邊與限定封膜杯身的手搖控，趕快把活動時間與優惠方案記下來，這次活動不僅有門市消費滿額贈禮，還有線上訂餐限定的第二杯半價折扣優惠，不管是上班族午後解悶小確幸還是週末消暑首選，都要抓緊時間衝門市開喝，錯過可就太可惜了。



▲有飲新飲料選用台灣在地紅心芭樂，推出粉嫩夢幻又療癒的紅心芭樂系列飲品。

▲有飲已代表海綿寶寶活力黃色的鳳梨系列，融合鮮甜果香與沁涼冰沙超消暑。

有飲Ｘ海綿寶寶聯名活動整理

活動日期：2026年8月20日起至售完為止。

聯名新品系列與價格：

紅心芭樂四季：75元。

檸香紅心芭樂：75元。

紅心芭樂優優：80元。

鮮萃鳳梨穀物茶：70元。

雪球鳳梨沙沙：85元。





有飲Ｘ海綿寶寶聯名 優惠活動

門市滿額贈優惠：門市單筆消費滿249元或一次購買3杯新品，即可免費獲得海綿寶寶聯名木漿棉一個，數量有限送完為止。

線上平台限定優惠：8月20日至8月26日期間，使用你訂線上平台購買新品系列，即享第2杯半價優惠，折抵價低者。





有飲Ｘ海綿寶寶聯名加價購商品

加價購辦法：門市消費滿99元即可享加購資格

品項：

海綿寶寶環保杯 加價588元

海綿寶寶刺繡老帽 加購628元





強強聯名美食都要朝聖！

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