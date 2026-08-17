鬼月喝飲料搞怪！鶴茶樓Ｘ褲褲兔聯名周邊免費送，2款草莓凍飲料要喝。

編輯 鄭雅之 表示：褲褲兔鬼月來台灣變更衰了！紙杯有夠搞笑超欠拍～

每逢農曆七月鬼門開，各大品牌紛紛推出應景企劃！而堪稱最會玩創意的「鶴茶樓」，這次特別找來日本紅遍街頭的褲褲兔，選在8月24日開賣超有梗的鬼月限定活動，不僅讓台灣傳統民俗裡的神祕紅衣小女孩與貞子登上杯身，還加碼祭出清涼草莓手搖飲跟限量周邊，替充滿神秘色彩的中元節注入滿滿笑點。



▲鶴茶樓褲褲兔鬼月限定聯名杯，集結紅衣小女孩、貞子與殭屍等經典造型。

▲鶴茶樓褲褲兔鬼月聯名周邊大集合，含限定短T、聯名杯身與爆笑主題貼紙。





倒楣體質褲褲兔撞鬼笑料百出

平日裡總是衰運連連的褲褲兔，這回跨海造訪台灣卻偏偏撞上鬼月，碰出一連串讓人笑出來的日常生活情境，門市一口氣推出三款鬼月限定杯與三款珍奶主題杯，精采描繪角色在山林樹叢裡撞見紅衣小女孩，或是喝「珍珠奶茶」時摔倒的狼狽模樣，呆萌反差感讓人忍不住想拍照收藏。



▲鶴茶樓褲褲兔三款鬼月主題限定杯，搭配造型玩偶飲料杯套極具收藏價值。





實用周邊貼紙限時限量免費送

周邊商品這次也展現出極高吸引力，一口氣釋出五款生活小物，包含「造型玩偶飲料杯套」、「隨行冷水瓶」、「摺疊購物袋」以及「鬼月限定聯名短T」，只要點購飲料並拍照分享到指定的社群平台，就能免費領取超卡哇伊的獨家貼紙，勢必又會在社群網路上掀起一陣打卡熱潮。



▲褲褲兔全身造型玩偶收納飲料杯套與聯名貼紙，陪伴手搖控度過療癒生活。





夏季新品草莓凍感冰沙清涼登場

除了吸睛度十足的聯名商品，店內同時獻上夏季限定草莓系列，主打款「凍感草莓碎碎冰」把鮮奶與新鮮草莓打成綿密雪泥，再加入Q彈草莓凍提升層次，另一款「草莓凍鶴頂紅茶」則用經典茶湯揉合莓果香氣，飲料控也能額外加購「草莓凍」配料，幫自己的下午茶增添豐富風味。



▲鶴茶樓凍感草莓碎碎冰，綿密草莓雪泥冰沙搭配草莓凍，酸甜清涼登場。

▲鶴茶樓褲褲兔鬼月限定聯名杯，集結紅衣小女孩、貞子與殭屍等經典造型。

鶴茶樓Ｘ褲褲兔聯名 活動資訊

上市日期：2026年8月24日起正式登場。

限定杯款：包含三款鬼月主題杯（紅衣小女孩、貞子、殭屍）與三款珍奶主題杯。

聯名周邊商品：全身造型玩偶收納飲料杯套、隨行冷水瓶、摺疊收納購物袋、二杯保冷袋、鬼月限定聯名短T（重磅100%精梳棉）。

限量貼紙免費贈活動：8月24日起，購買任一飲品，拍攝聯名杯與人形立牌，上傳至Threads並標記指定官方帳號，即可獲得限定聯名貼紙乙張（數量有限，送完為止；優先發放鬼月主題，發完後接續發放珍奶主題）。





鶴茶樓 新品飲品售價

凍感草莓碎碎冰 L$89（可選牛奶或燕麥奶，甜度冰量固定）

草莓凍鶴頂紅茶 M$45、L$50（甜度冰量可調整）

新配料草莓凍 加料價+$15





鶴茶樓中元節優惠

活動時間：8月27日至8月29日。

優惠內容：凡購買凍感草莓碎碎冰搭配任一聯名周邊，即贈送褲褲兔聯名保冷袋乙個（數量有限，送完為止）。





飲料聯名都要喝到！

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