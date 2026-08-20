I人必看！7-11取件免簽紙本，ibon自助結帳全台開通，一機刷卡免排隊。

我們每天的生活實在不能沒有7-11啊！購物、繳費、領錢、列印等通通都能在便利商店裡搞定，超商員工也被號稱為最強員工，根本就是萬能。現在7-11數位服務再進化，領包裹不用再簽紙本簽單，全面E化超環保；還有ibon提供icash 2.0、悠遊卡、一卡通儲值卡可以直接對列印和掃描結帳，不用再麻煩店員了，7-11萬能員工可以喘口氣，I人也能輕鬆搞定需求。

搶攻i人經濟與無紙化綠色生活是現代大趨勢，大家生活中不可或缺的神隊友7-11便民數位服務再升級，為了解決超商巔峰時間的排隊人潮，7-11即日起全台門市導入「取貨簽名電子化」服務，ibon便利生活站也開通「自助結帳」功能，讓大家印文件、領包裹都變得更快速便利了。

零元包裹告別紙本簽單

資策會最新調查，全台網購有超過75%的人習慣選擇超商取貨。為了讓取貨更加順暢，7-11繼推出OPENPOINT APP認證與數位憑證皮夾驗證後，即日起正式在全台門市開通「取貨簽名電子化」服務。

現在前往7-11領取零元包裹時，就算沒有先開啟APP認證，最後的簽名確認步驟也不用簽署紙本簽單了，可以直接在門市POS收銀機的客顯螢幕上進行電子簽名。這樣不只能完整保留取貨紀錄，每年還能替地球省下高達43.5公噸的紙張用量，讓每次取件都成一起做環保保護地球喔。

▲現在前往7-11領取零元包裹時，就算沒有先開啟APP認證，最後的簽名確認步驟也不用簽署紙本簽單了。





ibon串聯三大儲值卡開通自助結帳

每天服務大家繳費、列印與寄件的ibon也變得更加強大，現在ibon開通「自助結帳」功能，首波支援最熱門的列印與掃描服務。現在只需持icash 2.0、悠遊卡、一卡通，無論是事先線上預約列印，或帶隨身碟到現場，都可以在ibon機台上直接完成操作、付款、列印或掃描，整個過程一站式自主完成，完全不需要再到櫃台排隊等候店員結帳，提升了隱私與效率，小七全能員工終於可以減少高達 100 萬小時的工作負擔。

▲ibon開通「自助結帳」功能，首波支援最熱門的列印與掃描服務。



▲持icash 2.0、悠遊卡、一卡通都可以在ibon機台上直接完成操作、付款、列印或掃描。



▲不需要再到櫃台排隊等候店員結帳，提升了隱私與效率。



取貨簽名電子化與ibon自助結帳兩大新功能的上線，7-11讓大家更能更自主、更便利、更隱密，下次走進小七一定要親自體驗看看喔。





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