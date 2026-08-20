中秋節還沒到，月餅戰場已悄悄開打！今年冊子中秋禮盒從口味到包裝全面升級。



去年人氣招牌「七彩酥」再進化，不僅推出2026全新話題新品菠蘿鳳凰酥，更一次集結9款全明星口味，粉絲敲碗已久的單口味專屬禮盒3入／7入也正式登場。除此之外，今年更加入堅果塔餅乾、柚香烏龍磅蛋糕等常溫點心，讓一盒不只是月餅，更像是一場豐富的中秋茶點饗宴。





七彩酥9款全明星集結！菠蘿鳳凰酥成今年話題新品

繽紛酥皮層層堆疊的七彩酥，今年擴充至9款口味，從流心、茶香、果香到經典蛋黃一次滿足。其中最受矚目的菠蘿鳳凰酥，以金黃菠蘿紋外皮包裹台灣鳳梨冬瓜餡，再結合紅土鹹蛋黃，酸甜與鹹香交織，酥鬆口感一咬即散。



另外還有芋香流心酥、抹茶流心酥、芝麻流心酥、焙香烏龍酥、楊枝甘露酥、柴燒桂圓酥、紅豆蛋黃酥、白玉明月酥，9種風味各具特色。而今年最讓「口味控」開心的，就是推出單口味專屬禮盒3入／7入，喜歡哪款直接整盒帶走，不用再為了綜合口味傷腦筋。



▲今年冊子中秋禮盒從口味到包裝全面升級

不只月餅！堅果塔餅乾、柚香烏龍磅蛋糕加入陣容

今年冊子也讓中秋禮盒更加多元，加入堅果塔餅乾與柚香烏龍磅蛋糕。酥脆堅果塔搭配咖啡或茶都適合；柚香烏龍磅蛋糕則以清新柚香結合烏龍茶韻，甜香中帶著茶香層次。從經典月餅、流心酥到堅果塔與磅蛋糕，一盒就能滿足一家大小不同的喜好。

三款質感禮盒，從時髦送禮到精品典藏都有

藍調月境｜炫彩寶藍，中秋最時髦的小禮

藍調月境3入禮盒 : 以深邃寶藍色打造夜空基底，搭配頂級炫彩雷射工藝，隨光線角度變幻出繽紛月光；巧緻長型外盒搭配法式復古線條，融合前衛與古典美學。小巧精緻又有設計感，適合朋友、同事、閨蜜送禮，也很適合自己收藏。

▲典藏歐風精品鐵盒，吃的是手作，留下的是藝術

▲炫彩寶藍，中秋最時髦的小禮奢華奶茶金搭配細緻燙金工藝，優雅沉穩不俗氣；雙扉開啟設計宛如打開一座典藏宮殿，開盒瞬間儀式感十足。內容更匯聚經典月餅、柚香烏龍磅蛋糕與酥脆堅果塔，澎湃陣容一次滿足一家大小的味蕾。▲奢華雙扉，開啟中秋宮廷饗宴以浪漫童話美學為靈感，結合古典巴洛克圖騰與宮廷職人兔，打造精品法式鐵盒。提供單層、雙層、三層規格。單層主打純月餅享受，可選單一口味或經典綜合；雙層與三層則加入爆餡綜合堅果塔、職人雙色盾牌餅乾，層層打開宛如拆禮物般充滿驚喜。吃完後鐵盒還能作為客廳或辦公桌上的生活收納盒，讓「吃的是職人手作，留下的是精品藝術」不只是一句話。

熱門出貨日陸續額滿！中秋送禮現在就該卡位

2026中秋，從9款七彩酥到精品鐵盒，冊子把好吃、好看與送禮質感一次準備好，熱門出貨日有限，想送禮就趁現在卡位！目前冊子中秋禮盒熱門出貨日期已陸續額滿，最晚出貨日9/19已正式額滿，其他熱門檔期也快速減少中，無論是自己享用、親友送禮，或企業大宗採購，都建議提前預訂。



2026冊子中秋禮盒｜立即預訂

線上訂購 : https://booklet.pse.is/9gzmzy

消費達指定門檻享常溫免運到府，並提供北中南門市預訂自取。歡迎企業洽詢／大宗訂購，企業中秋送禮、客戶贈禮、員工福利、團購或大宗採購，皆提供專人服務。

立即加入 LINE｜ https://lin.ee/q4TwqKC

LINE 專屬 ID｜@booklet.vip

服務專線｜04-2295-0188