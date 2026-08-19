不只米其林熱菜厲害！板橋凱撒家宴秋季限定「陝西漿水麵、酸甜紅糖油糕」老饕私房必點。

板橋凱撒家宴中餐廳蟬聯米其林推薦，9月推出秋食令旬味美食節。資深編輯李維唐表示，本次特別結合在地小農食材與陝西麵點，打造溫潤且具層次的秋季饗宴。

涼爽秋風拂過街角，人們對於溫暖滋味的嚮往悄然升起。位於板橋凱撒大飯店內，連續多年榮獲臺灣米其林指南2026推薦餐廳殊榮的家宴中餐廳，一直以來憑藉穩定的料理工藝與款待親友般的真誠溫情，深受許多饕客喜愛。迎接收穫滿滿的金秋時節，餐廳於9月正式推出全新的秋食令旬味美食節，將順時而食的經典飲食智慧細緻融入每一道菜色。廚藝團隊親身走訪台灣各地鄉野，尋覓當季小農用心栽培的時令作物與優質山海珍產，以細膩中菜烹調工藝揉合陝西特色飲食風格，為賓客呈獻一席充滿大地氣息與溫潤風味層次的奢華秋季饗宴。

▲板橋凱撒家宴中餐廳蟬聯《臺灣米其林指南2026》推薦餐廳，9月起推出「秋食令・旬味美食節」，結合在地小農嚴選食材打造奢華秋季限定家宴。圖／板橋凱撒大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



米其林星級手藝巧思鋪陳山海珍餚

優質料理的靈魂在於對食材本味的極致尊重。在本次秋季特別菜單當中，廚師團隊精心將海鮮與山珍相互串聯。「宮保雲耳墨玉海魚球」特別挑選優質台灣鯛魚經油炸定型，鎖住魚肉鮮甜，再搭配雲耳，特製宮保醬汁與切碎皮蛋翻炒，呈現鮮美，香濃與微辣交織的豐富風味。「醬韻野菇松坂藏香肉」則選用當季小農採收野菇搭配頂級松坂豬肉，野菇清香剛好襯托出松坂肉爽脆帶彈性的口感，整體調味濃淡相宜，完美的展現出秋日山林食材特有的鮮美滋味。

古法慢火煎燉為秋日餐桌注入溫情

隨季節遞嬗，溫補與潤燥成為秋季飲食的核心主軸。「古法茶香煎鱸鰻」選用在地小農遵循古法自製的純淨苦茶油，搭配肉質緊實鮮美的新鮮鱸鰻，以耐心慢火細細煎製，慢慢釋放出魚肉本身的豐富油脂與香氣，苦茶油優雅清香與鱸鰻相得益彰，將山林與海洋的精華完美結合。「醇香老酒鮮蟹暖鍋」則是秋夜裡最令人心安的選擇，廚師團隊融合紹興酒與米酒，將雙重酒香融入嚴選海鮮高湯之中，隨滾燙熱氣緩緩釋放誘人香氣，湯頭入口甘醇溫潤，後韻綿長，為漸有涼意的秋日聚會增添幸福感受。

▲「宮保雲耳墨玉海魚球」選用台灣鯛魚魚皮油炸定型，搭配特製宮保風味與皮蛋，交織出鮮香辣微碰撞的豐富口感。圖／板橋凱撒大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

陝西傳統麵點工藝揉合台灣在地旬味

除了令人印象深刻的山海熱炒與溫暖湯鍋，本次美食節更將風情濃郁的陝西傳統飲食文化巧妙融入麵食。「秦香野菌漿水麵」以陝西當地的傳統古法漿水作為風味基底，將芹菜與高麗菜汆燙後加入麵湯中歷經時間發酵，醞釀出自然微酸且極為清爽的絕妙口感，再搭配當季野菌厚實香氣，呈現出層次豐富且不膩口的創新湯麵體驗。此外，餐廳將陝西傳統民俗陝西十大怪之一的龐大鍋盔精心改良，打造出方便精細品嚐的「筊白筍夾肉絲鍋盔」，酥香麵餅包入當季甘甜筊白筍與台灣黑豬肉炒製餡料，每一次咬下都能感受麵香，蔬菜爽脆與肉香鍋氣交織的道地魅力。

▲「秦香野菌漿水麵」以陝西傳統「漿水」為風味基底，將芹菜與高麗菜汆燙後加入麵湯發酵，呈現微酸清爽的自然韻味。圖／板橋凱撒大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



桂花紅糖溫潤甜香為秋旬盛宴完美收尾

一席美好的盛宴總需要令人難忘的甜點劃下句點。「長安桂花紅糖油糕」取材自陝西傳統待客宴席常見的油糕，將清香優雅的桂花幽香與溫潤不膩的紅糖內餡完美結合，呈現外皮金黃酥脆，內裡軟糯香甜的層次變化，甜而不膩的溫暖風味，不僅呼應了餐廳以食款客的精神，也為這趟精采的秋季美食之旅留下甜蜜餘韻。

板橋凱撒家宴中餐廳 秋季特色料理一覽

宮保雲耳墨玉海魚球

選用台灣鯛魚經油炸定型鎖住鮮甜，搭配雲耳、特製宮保醬汁與切碎皮蛋翻炒，呈現鮮美、香濃與微辣交織的豐富口感。

醬韻野菇松坂藏香肉

嚴選當季小農採收的野菇搭配頂級松坂豬肉，以野菇獨特的清雅香氣襯托松坂肉爽脆帶彈性的口感，整體調味濃淡相宜。

古法茶香煎鱸鰻

選用在地小農遵循古法自製的純淨苦茶油搭配新鮮鱸鰻，以慢火細煎帶出豐富油脂香氣，展現山海相映的清雅風味。

醇香老酒鮮蟹暖鍋

精心融合紹興酒與米酒，將雙重酒香隨熱氣釋放，襯托海鮮高湯的甘醇溫潤，為漸有涼意的秋夜增添暖意。

秦香野菌漿水麵

以陝西傳統「漿水」為風味基底，將芹菜與高麗菜汆燙後加入麵湯發酵，形成自然微酸且清爽的絕妙口感，搭配當季野菌香氣呈現創新層次。

筊白筍夾肉絲鍋盔

將陝西傳統民俗「陝西十大怪」之一的龐大鍋盔改良為精緻大小，酥香麵餅包入當季甘甜筊白筍與台灣黑豬肉炒製餡料，揉合蔬菜爽脆與肉香鍋氣。

長安桂花紅糖油糕

取材自陝西傳統待客宴席的經典油糕，融入桂花幽香與溫潤紅糖甜味，外酥內軟、甜而不膩，為秋旬饗宴完美收尾。

板橋凱撒大飯店 家宴中餐廳

訂位專線： 02-89643952

官方網站： https://pse.is/9gte4k

品嚐完溫潤講究的秋旬饗宴後，不妨繼續探索更多嚴選的美食地圖與精緻餐飲選擇。

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