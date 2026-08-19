查理布朗烘焙12款中秋禮盒登場，甜點大熱門開心果和黑糖奶茶也來參戰。

成立23年的查理布朗烘焙今年中秋節推出種類眾多的中秋禮盒，開心果、黑糖奶茶、蛋黃酥、土鳳梨酥、夏威夷豆塔、費南雪、蜜香烏龍曲奇、奶皇爆漿麻糬與台灣Q餅，種類琳瑯滿目，對於甜點愛好者的則超多又美味。

創立23年的台灣烘焙名店查理布朗烘焙，2026年重磅推出四大年度代表口味與 12款中秋限定禮盒，今年不僅緊抓住全球最夯的開心果熱潮，還把台灣具代表性的手搖飲黑糖奶茶變身為涮嘴米捲，獨特的溫泉鹽紅土鴨蛋重新詮釋經典蛋黃酥風味，今年中秋禮盒可以考慮來點不一樣的吧。

▲026年重磅推出四大年度代表口味與 12款中秋限定禮盒。





全球開心果熱潮席捲中秋

今年開心果就是全球甜點界最火紅的關鍵字，查理布朗烘焙把這股流行元素巧妙揉合台式糕點工藝，打造全新開心果馬卡龍。延續品牌原本就很熱銷的台式馬卡龍工法，以日式高溫烘烤打造薄脆綿密口感，內餡嚴選義大利開心果醬、白巧克力與滿滿開心果碎，每一口都散發濃郁堅果香與細緻奶香。

▲延續很熱銷的台式馬卡龍工法打造薄脆綿密口感，內餡嚴選義大利開心果醬、白巧克力與滿滿開心果碎。





手搖飲靈魂變身黑糖奶茶好米捲

把台灣人最熟悉的手搖飲文化注入米食中，全新福氣好米捲黑糖奶茶選用台東鹿野紅烏龍茶粉製成酥脆米捲外皮，包覆由黑糖與白巧克力調製的內餡，將日常飲品巧妙轉化為高級伴手禮，還榮獲日本國際觀光商品設計競賽金獎肯定喔。

▲選用台東鹿野紅烏龍茶粉製成酥脆米捲外皮，包覆由黑糖與白巧克力調製的內餡。





獨家溫泉鹽紅土鴨蛋突圍蛋黃酥大戰

中秋最激烈的蛋黃酥戰場中，查理布朗烘焙的明星商品「溫泉金沙蛋黃酥」憑藉南台灣風土味脫穎而出，選用頂級比利時CORMAN奶油打造香酥外皮，並特別嚴選以「溫泉鹽」浸泡熟成的紅仁鴨蛋，微鹹的溫泉鹽氣與萬丹紅豆沙完美融合，帶來鹹甜平衡且無負擔的輕盈食感。

▲溫泉金沙蛋黃酥憑藉南台灣風土味脫穎而出，選用頂級比利時奶油，嚴選以溫泉鹽浸泡熟成的紅仁鴨蛋，風味十足。





精品土鳳梨酥同步登場

同場加映的還有獲得2026年台灣百大伴手禮金質獎認證的土鳳梨酥。以臺農3號土鳳梨為核心原料，展現最佳酸甜黃金比例，搭配減油減糖的濃郁奶油餅皮，重新定義台灣精品土鳳梨酥的新標竿。

▲2026年台灣百大伴手禮金質獎認證的土鳳梨酥，以臺農3號土鳳梨為核心原料。





限時預購享優惠還能做公益

除了馬卡龍、米捲、蛋黃酥和鳳梨酥外，還集結夏威夷豆塔、費南雪、蜜香烏龍曲奇、奶皇爆漿麻糬與台灣Q餅等人氣甜點，推出「時光臻藏」、「匠心臻藏」及「星月」三大系列共12款禮盒，滿足各種送禮喜好。

限定預購優惠：即日起～9/16於官網及門市預購即享95折優惠。

公益活動：即日起～9/25凡購買馬卡龍蛋黃酥或開心果馬卡龍任選 2 盒，即捐出 50元予愛女孩國際關懷協會的衛教計畫。商品預購價格：

開心果马卡龍（6入）：原價300元、預購價280元

溫泉金沙蛋黃酥（6入）：原價390元、預購價370元

土鳳梨酥（10入）：原價350元、預購價330元

福氣好米捲黑糖奶茶（10入）：原價380元、預購價360元

▲還集結夏威夷豆塔、費南雪、蜜香烏龍曲奇、奶皇爆漿麻糬與台灣Q餅等人氣甜點。





2026中秋送禮最新選擇

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