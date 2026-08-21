全家X台灣塩酥雞聯名！超大雞排、炸甜不辣3件69折，全家變24小時鹹酥雞。

編輯 鄭雅之 表示：半夜到樓下全家就有鹹酥雞吃，罪惡的好幸福啊！

深夜想吃熱呼呼的鹹酥雞到樓下全家就有！全家這次特別與飄香45年的老字號品「台灣塩酥雞」合作，重磅推出8款台式炸物新品，精選甘梅地瓜薯條、無骨鹽酥雞、雞軟骨、炸雞排、炸甜不辣等人氣炸物，不僅在現做熟食隨時開吃，還同步準備方便囤貨的冷凍炸物包，滿足炸物控隨時想要解饞需求。



▲全家熟食區SOHOT炎選聯名台灣塩酥雞推出酥炸大雞腿、無骨鹽酥雞、黃金雞軟骨與甘梅地瓜薯條等熱騰騰品項，任選享限時折扣或涼麵沙拉加價購優惠。

▲全家媽媽煮藝冷凍袋裝新品包含無骨鹽酥雞、椒鹽甜不辣與香辣花枝丸，採用獨家醃料與魚漿製作，全台門市輕鬆購入。





全家Ｘ台灣塩酥雞聯名！24小時鹹酥雞店開張

走進門市熟食區就能聞到誘人香氣，熱呼呼的「酥炸大雞腿」鎖住鮮甜肉汁，大口咬下非常滿足，經典無骨的「無骨鹽酥雞」與口感爽脆的「黃金雞軟骨」更是嘴饞首選，搭配嚴選台農57號地瓜製作的「甘梅地瓜薯條」，酸甜綿密的風味讓人停不下手，不管是午餐加菜還是下午茶都極為合適。



▲全家SOHOT炎選熟食區推出多款台灣塩酥雞新品，包含一口大小方便享用的無骨鹽酥雞與口感爽脆的黃金雞軟骨，走進超商就能趁熱開吃。





冷凍備糧隨時享用美味！超大雞排百元有找

除了現場熱食，冷凍櫃也化身為專屬鹹酥雞攤，主打鮮嫩多汁的「超大經典雞排」，切盤就能成為晚餐主菜，還有小巧涮嘴的「無骨鹽酥雞」、扎實鮮甜的「香辣花枝丸」以及彈嫩有嚼勁的「椒鹽甜不辣」，全台門市皆可買到，買回家放在冰箱備用，深夜追劇微波即可享用極致美味。



▲全家媽媽煮藝冷凍系列開賣台灣塩酥雞經典品項，包含大份量鮮嫩多汁的超大雞排，以及香辣花枝丸與椒鹽甜不辣，簡單加熱就能成為宵夜點心。





外送服務與優惠活動

如果懶得出門的話，全家還貼心準備外送滿額免運服務，手指動一動就能將炸物與特調飲料一併宅配到家，並祭出超值的限時折扣，現做熟食搭配涼麵享專屬半價，冷凍商品任選也有折扣，大家不妨把握這波優惠期，在這個夏日輕鬆享受一場道地的台式炸物饗宴。



▲全家SOHOT炎選現做熟食提供外皮香脆多汁的酥炸大雞腿、甘梅地瓜薯條與無骨鹽酥雞等經典品項，搭配Let’s Tea特調飲料並透過APP叫外送直接送到家。

▲全家便利商店攜手老字號台灣塩酥雞，重磅推出熟食與冷凍等8款台式炸物新品，搭配指定茶飲或使用外送服務下單，讓消費者隨時在家輕鬆解鎖宵夜美味。





全家Ｘ台灣塩酥雞 SOHOT炎選現做熟食系列

熟食優惠內容：即日起至9月1日，SOHOT炎選現烤點心與炸烤物任選2件享88折。購買任一涼麵或沙拉品項，即可享酥炸大雞腿半價搭配優惠。

品項：

酥炸大雞腿：嘗鮮價89元，原價99元。

無骨鹽酥雞：嘗鮮價55元，原價59元。

黃金雞軟骨：嘗鮮價55元，原價59元。

甘梅地瓜薯條：售價49元。





全家Ｘ台灣塩酥雞 媽媽煮藝冷凍商品系列

超大經典雞排：售價99元。

無骨鹽酥雞：售價59元。

香辣花枝丸：售價49元。

椒鹽甜不辣：售價49元。





全家外送服務與飲料加購優惠

FamiNow外送免運：使用全家APP FamiNow外送服務下單，單筆消費滿399元即可享外送免運費優惠。

Let’s Tea加料優惠：即日起至9月1日，於全台約2,600間指定現煮茶機店舖購買指定Let’s Tea茶飲，加價15元即可任選黑糖QQ或慢煮焦糖。





這些速食新品也不能錯過！

優惠內容：8月19日至8月25日，媽媽煮藝聯名新品任選3件享69折。品項：

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