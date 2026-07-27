日本麥當勞蝦堡台灣開賣！引進日韓熱賣款，7大新品再推迷你麥盲盒。

不用飛日韓就能吃到！麥當勞推出日韓爆款漢堡與限定甜點。編輯 鄭雅之 表示，香芋派竟然也回歸了，我要先搶吃！

台灣麥當勞這次真的太狂，直接把日韓兩地的超強人氣美食搬來台灣！不管是韓國爆紅的「蒜香雙牛堡」，還是日本紅了20幾年的「海味揚蝦堡」，甚至連日本人氣冰炫風與極具話題的微型盲盒都一次集結，讓大家不用搭飛機，在台灣麥當勞就能隨時展開一趟舌尖上的台日韓美食輕旅行。



▲台灣麥當勞推出韓國蒜香雙牛堡與日本海味揚蝦堡，加碼巧克力脆脆冰炫風跟香芋派限定登場。

▲海味揚蝦堡搭配酸甜特製奧羅拉醬與金黃酥脆蝦排，成為炎炎夏日輕食下午茶首選。





韓系濃郁大蒜風味兩大漢堡來台

熱愛韓式料理的朋友絕對要衝一波，韓國超狂的「蒜香雙牛堡」即將在7月29日登場。這款漢堡靈魂在於淋上正宗蜂蜜大蒜顆粒醬，配上兩片牛肉薄餅鎖住肉汁，鹹甜交織讓人越吃越涮嘴。不吃牛肉的人也能選擇「蒜香辣鷄腿堡」，滿滿蒜香配上微辣口感，一口咬下超級過癮，非常適合當作下班放鬆的紓壓美食。



▲韓國爆紅蒜香雙牛堡與蒜香辣鷄腿堡淋上正宗蜂蜜大蒜顆粒醬，鹹甜濃郁口感超涮嘴。





日本熱賣21年蝦堡台灣也有

接力在8月12日登場的是來自日本的靈魂美食「海味揚蝦堡」，這款漢堡在當地可是常態販售了21年。金黃香酥的外皮鎖住了鮮甜蝦肉，每咬一口都有彈牙口感，再淋上酸甜清爽的特製奧羅拉醬與爽脆生菜，整顆吃起來完全不油膩。胃口大的朋友還可以選擇「海味雙層揚蝦堡」，雙倍蝦排直接讓海鮮控大呼滿足。



▲海味雙層揚蝦堡以雙層金黃酥脆蝦排搭配爽脆生菜，帶給海鮮控雙倍滿足的極致美味。





夢幻下午茶巧克力脆脆冰炫風與芋香雙重擊

吃完正餐當然少不了甜點，7月29日起麥當勞與知名巧克力品牌KITKAT再度聯手推出「巧克力脆脆冰炫風」，綿密奶香拌入酥脆威化餅乾讓人停不下來。同時台灣在地人氣王「香芋派」也同步回歸，金黃酥脆外皮包裹著香濃芋泥與實打實的芋頭顆粒，台日兩大甜點指標同時登場，簡直是芋頭教徒與巧克力控的夢幻盛宴。



▲麥當勞熱銷甜點香芋派限時開賣，香濃芋香與酥脆口感吸引無數芋頭教徒回購搶購。

▲台灣麥當勞攜手KITKAT推出巧克力脆脆冰炫風，香濃奶香拌入威化餅乾打造極致甜點。





超萌迷你盲盒掀起收藏熱潮

除了吃的之外，麥當勞8月12日起更針對盲盒控推出迷你麥盲盒特餐。只要透過APP手機點餐或歡樂送2.0點購指定餐點，就能獲得限量盲盒。全套共有8款微型縮小版餐點與餐廳場景，甚至還有1款隱藏版等待粉絲試手氣。從小巧的「迷你薯條」到得來速場景都超級療癒，放在辦公桌上擺飾絕對能讓人好心情一整天。



▲麥當勞APP限定歡樂送與手機點餐開賣迷你麥盲盒特餐，隨餐附贈限量微型玩具。

麥當勞 日韓新品

蒜香雙牛堡／蒜香辣鷄腿堡

活動時間：7月29日上午10:30起至9月1日，售完為止

售價：單點119元、經典套餐189元





活動時間：7月29日上午10:30起至9月1日，售完為止 售價：單點119元、經典套餐189元 海味揚蝦堡／海味雙層揚蝦堡

活動時間：8月12日上午10:30起至9月1日，售完為止

售價：海味揚蝦堡單點99元、經典套餐169元；海味雙層揚蝦堡單點129元、經典套餐199元





活動時間：8月12日上午10:30起至9月1日，售完為止 售價：海味揚蝦堡單點99元、經典套餐169元；海味雙層揚蝦堡單點129元、經典套餐199元 巧克力脆脆冰炫風

活動時間：7月29日上午10:30起至9月8日，售完為止

售價：單點69元





活動時間：7月29日上午10:30起至9月8日，售完為止 售價：單點69元 香芋派

活動時間：7月29日上午10:30起至9月8日，售完為止

售價：單點42元





活動時間：7月29日上午10:30起至9月8日，售完為止 售價：單點42元 迷你麥盲盒特餐

活動時間：8月12日起至9月1日止，售完為止

購買通路：麥當勞APP手機點餐或歡樂送2.0限定

套餐內容：主餐一份（超值主餐全系列不含藜麥沙拉，或日韓傳奇全系列漢堡）、中薯一份、38元飲料乙杯、迷你麥盲盒乙個（全套8款隨機贈送，含1款隱藏版，盲盒亦可單買，售價99元）





麥當勞自助點餐機服務調整

調整時間：2026年7月29日起

調整內容：內用使用餐廳自助點餐機僅提供自取服務。如需送餐到桌，請入座後使用麥當勞APP手機點餐並選取送餐到桌，掃描桌號QR code完成付款即可。





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