中元拜拜省錢攻略！拿坡里大披薩與炸雞199元，三商炸雞銅板價99元爽吃。

農曆中元節與暑假促銷大戰登場，三商餐飲旗下品牌祭出超狂折扣。資深編輯李維唐表示，這次結合節慶與外食抗漲需求推出99元起銅板價餐點，將顯著帶動聚餐買氣。

每逢農曆中元普渡與暑假倒數時刻，無論是籌備澎湃供品的家庭主婦，還是思考聚餐要吃什麼的上班族與學生族群，大家都在尋找最省荷包的美味解方。三商餐飲集團旗下熱門品牌聯手推出豐富的限定好康，將拿坡里現烤披薩與酥脆炸雞，三商鮮五丼濃郁現炸豬排丼，以及三商炸雞霸氣戰斧雞腿與泡菜刈包一網打盡，讓大家在歡聚或拜拜時都能用極高的性價比滿足全家人的胃口。

▲拿坡里經典原味蛋塔6入盒裝，酥香塔皮包覆滑嫩蛋餡，特惠價只要199元。圖／拿坡里提供；窩客島編輯李維唐整理



拿坡里月月慶大披薩與6塊炸雞只要199元

歡聚時刻最不可或缺的就是熱騰騰的分享美食。拿坡里自8月21日至8月30日推出月月慶活動，全台138間門市同步響應，西湖店除外，無論選擇門市內用或外帶都適用。經典現點現做的大披薩原價390元，特惠價只要199元，而且不限經典口味，微焦香氣的餅皮鋪滿濃郁起司與豐富配料。招牌6塊炸雞外皮金黃酥脆且肉質鮮嫩多汁，原價390元同樣只要特惠價199元，饕客也能選擇更換為整桶烤雞。深受喜愛的經典原味蛋塔6入原價270元，特惠價只要199元，金黃酥香塔皮包覆滑嫩蛋餡，是下午茶點心的絕佳選擇。

▲拿坡里大披薩搭配6塊金黃酥脆炸雞，超值聚餐組合特惠價只要199元。圖／拿坡里提供；窩客島編輯李維唐整理

三商鮮五丼夏日豬排季菲力豬排丼優惠139元

習慣以精緻米飯為主食的外食族也能在大口享用美食的同時輕鬆省錢。三商鮮五丼自8月20日至9月6日打造夏日豬排季，全台22間門市參與，部分賣場門市不配合單點。活動推出4款風味各具特色的菲力豬排丼，包含香濃醇厚的爪哇咖哩菲力豬排丼，經典涮嘴的卡滋菲力豬排丼，香麻帶勁的麻婆菲力豬排丼，以及鹹香微辣的韓式辣醬菲力豬排丼，原價179元，特惠價只要139元，內用與外帶皆適用。外酥內嫩的現炸菲力豬排搭配特色醬汁讓人大呼過癮。購買指定優惠餐點加價40元即可升級套餐，內含價值45元小菜1份與杯裝飲料1杯。

▲三商鮮五丼推出爪哇咖哩與麻婆菲力豬排丼，現炸金黃豬排搭配濃郁醬汁特價139元。圖／三商鮮五丼提供；窩客島編輯李維唐整理



三商炸雞APP免費領券黃金戰斧與刈包99元

喜歡台式創新小吃與炸物分享餐的肉食愛好者更是不能錯過這次的好康。三商炸雞迎接中元節推出慶讚中元優惠，8月21日至8月29日開啟三商i美食APP，免扣會員點數就能領取優惠券，兌換期限可延長至8月31日。黃金戰斧2入原價260元，憑券特惠價只要99元，霸氣份量外酥內嫩非常適合共享。是拉差泡菜豬排刈包2入原價198元，特惠價同樣只要99元，外酥內嫩豬排搭配酸辣鹹香的是拉差泡菜讓人一吃上癮。兩款高人氣商品均以99元銅板價登場，數量有限且兌完為止，想要撿便宜的饕客務必及早領券體驗。

▲拿坡里大披薩搭配6塊金黃酥脆炸雞，超值聚餐組合特惠價只要199元。圖／拿坡里提供；窩客島編輯李維唐整理





三商餐飲慶中元澎湃開吃跨品牌優惠

活動時間：2026年8月20日至2026年9月6日，各品牌活動時間依下方整理為準。



拿坡里 月月慶優惠

活動時間：8月21日至8月30日止。

適用門市：全台138間門市，西湖店不適用。

適用方式：門市內用，外帶皆適用。

優惠內容：

大披薩不限經典口味，原價390元，特惠價199元。

6塊炸雞，原價390元，特惠價199元，可更換為整桶烤雞。

經典原味蛋塔6入，原價270元，特惠價199元。

三商鮮五丼 夏日豬排季優惠

活動時間：8月20日至9月6日止。

適用門市：全台22間門市，部分賣場門市不配合單點優惠。

適用方式：門市內用，外帶皆適用。

優惠內容：

爪哇咖哩菲力豬排丼，卡滋菲力豬排丼，麻婆菲力豬排丼及韓式辣醬菲力豬排丼，原價179元，特惠價139元。

購買指定優惠餐點加價40元可升級套餐，包含價值45元小菜1份與杯裝飲料1杯。

三商炸雞 慶讚中元優惠

領券時間：8月21日至8月29日止。

兌換期限：至8月31日止。

領券方式：開啟三商i美食APP，免扣會員點數即可領券。

優惠內容：

黃金戰斧2入，原價260元，憑券特惠價99元。

是拉差泡菜豬排刈包2入，原價198元，憑券特惠價99元。

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