古典玫瑰園攜手台中犂記共推中秋禮盒，英式下午茶遇上百年漢餅，創意火花四射。

英式茶和漢餅的組合讓人眼睛一亮，吃餅喝茶的悠閒感在這次古典玫瑰園與台中犁記的聯名中秋禮盒中體現。

一邊品嚐百年工藝的廣式月餅，一邊喝著帶有優雅花香的英式精品茶，是今年中秋最優雅的生活儀式感。犁記和古典玫瑰園都是發跡於台中，也都曾獲得台中十大伴手禮首獎肯定的品牌，今年以「月下茶香・百年相遇」為主題，重磅推出中秋聯名禮盒，將伯爵茶與玫瑰茶融入月餅中，讓人耳目一新。

伯爵茶與英式玫瑰花瓣茶雙風味月餅登場

這次的聯名禮盒最大亮點，就是將古典玫瑰園最引以為傲的三十多年茶文化融入台中犂記的傳統廣式月餅中，研發團隊推出兩款獨家茶風味廣式月餅。

皇家伯爵茶風味月餅

將柑橘與佛手柑的輕柔茶香揉入餅餡，溫潤的甘甜中帶有高雅茶韻。

英式玫瑰花瓣茶風味月餅

淡雅的玫瑰花香在舌尖盛開，完美平衡了廣式月餅的豐腴，甜而不膩。

禮盒更貼心搭配了古典玫瑰園的英式冰茶、英國茶和典藏名茶系列，透過一口餅、一口茶的交織，讓傳統吃餅配茶的習慣，昇華成超有質感的英式茶席體驗。

▲兩個強強品牌今年以「月下茶香・百年相遇」為主題，推出將伯爵茶與玫瑰茶融入月餅中，讓人耳目一新。



三款聯名禮盒滿足各種需求

這次古典玫瑰園和犁記聯名共推出三款不同組合，可以滿足小家庭、朋友送禮或孝敬長輩，每款禮盒經濟實惠且口味獨到。

月光雅饌茶禮745元起，內含3個犂記月餅、1罐古典玫瑰園英式茶品。

雙玫典藏茶禮940元起，集結英式精品茶包雙入組與質感月餅。

月圓百年茶禮970元起，內含6個犂記月餅搭配1罐古典玫瑰園典藏名茶系

▲犂記月餅與古典玫瑰園英式茶品，簡單精緻的小禮盒大氣又美味。



▲古典玫瑰園經典茶禮盒對於喜愛英式茶的同好絕對是最佳禮盒選擇。



▲月餅份量十足，犁記和古典玫瑰園雙強組合。





預購與活動資訊總整理

中秋聯名禮盒早鳥期：即日起～8 /31 92折優惠。

品牌36週年慶活動：8/21～8/2門市商品8折、玫瑰系列買二送一。

今年中秋就用古典玫瑰園與台中犂記這份超質感禮盒，向最重要的人傳遞一份最真摯的團圓心意吧。

▲中秋禮盒優惠和古典玫瑰園36週年各有優惠與好康。



創意中秋禮盒有新意

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