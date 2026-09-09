把遠大計劃都丟掉！歐美正夯「每月10件小事清單」，與其逼自己跑步不如去公園散步摸狗

別再訂把自己逼死的大目標了！編輯王瀅瀅表示，如果不知道這份清單怎麼列，不妨就從一週選一天去公園看可愛的狗狗開始吧。

在這個節奏飛快的時代，我們每天努力上班打拼，卻往往在日復一日的忙碌中感到渾渾噩噩與無力，彷彿淪為沒有靈魂的運作機器。許多人習慣在年初列出一整串宏大而高壓的年度目標與新年計畫，最終卻因執行困難產生職場倦怠與生活焦慮，甚至直接放棄。其實，想要擺脫乏味日常、找回生活儀式感，不妨試試近期流行於歐美的「Monthly 10 Lists（每月10件事清單）」。這套靈活的生活提案能幫助你放下生產力焦慮，透過微小的感性嘗試，重新喚醒對日常生活的熱情。

▲現代人常因高壓的年度計畫而感到身心俱疲，不妨嘗試歐美流行的Monthly 10 Lists拯救乏味日常。

別再逼自己打考績！先從設計「完美的一天」開始

這個概念並不是要為你增加額外負擔，而是倡導一種完全無懲罰與無後果的輕鬆選擇。這項生活提案源自歐美創作者Julianna Salguero，她認為「每月10件事清單」最特別的地方在於它並不是你「必須」完成的事，就算最後沒去做到也完全沒關係。她鼓勵大家放下追求極致生產力的執念，轉而透過每月列出十件微小且充滿喜悅的小事，重新喚醒對日常生活的熱情與感官敏銳度。不同於傳統待辦事項與可量化目標帶來的緊繃感，這份清單是以感受為導向而非行動約束。



這種「感性派思考」讓我們明白，目標其實可以非常靈活且充滿童趣，不需要強求完美完成。想要開始嘗試的人，不妨把清單寫在手機備忘錄、貼在浴室鏡子或臥室門上，只要是每天能瞥見的地方皆可。發想內容時，可以從想像自己完美的一天開始，或是順應季節變化與即將到來的行程，安排那些能讓生活產生幸福感的小冒險。



▲這份清單倡導零壓力的感性派思考，不需要嚴格執行量化目標。也可從設計自己「完美的一天」開始發想，將充滿幸福感的小冒險輕鬆排進日程。

逼自己跑步不如去散步摸狗，學會給平淡日常找樂子

在寫清單時，也不妨把那些硬邦邦的規定換個溫柔的說法。像是與其規定自己每天都要去公園跑步，不如把目標放在每週至少一天去公園散步動動身子、順便找喜歡的狗狗玩。這樣一來，我們便不再受到數字與截止日期的束縛與威脅，能夠將注意力從「產出結果」轉移到「享受過程」。只要你願意跨出第一步去體驗，就已經算是圓滿完成了這項清單。

要將這種「重體驗、輕結果」的心態落實在日常中，其實一點也不難。有時候一些充滿隨機感與想像力的小點子，就能為心靈注入意想不到的療癒力。不論是戴上一頂平常不戴的帽子、買一件有趣的上衣，還是在平淡的週二夜晚打開一瓶珍藏的好酒，甚至是在請朋友喝咖啡時貼心附上一塊巧克力，這些看似無關緊要的微小嘗試都是我們愛生活的證明。今天起就寫下十個喜歡的點子，一起去為生活製造一些可愛的混亂吧。

▲把遠大計劃都丟掉，從今天起列出十個幸福小事，一起去為平淡生活製造一些可愛的混亂吧！

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