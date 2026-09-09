六度摘星國賓A CUT跨足大巨蛋！全新品牌The Grill開開幕，龍眼木直火炭烤帶骨肋眼與和牛漢堡引爆熱潮

全台唯一六度摘下米其林一星的國賓A CUT牛排館，在二十歲成年之際跨出飯店，進駐台北大巨蛋商場。資深編輯李維唐表示，這座新品牌以野性龍眼木直火結合新美式風格，帶給饕客全新精緻餐酒體驗。

當城市夜幕低垂，炭火微光在開放式廚房中交織出迷人光影，那股夾帶龍眼木甜香的燻烤氣息，正悄悄翻開台北高端餐飲的新頁面。作為亞洲唯三、全台唯一六度奪下米其林一星的頂級牛排館，國賓飯店旗下的 A CUT 在邁入20歲成年禮之際，決定跳脫既有的飯店舒適圈。由行政總主廚凌維廉帶領團隊，攜手主廚陳暐，於2026年9月10日正式推出全新品牌 The Grill by A CUT，進駐台北大巨蛋遠東 Garden City 商場8樓，將昔日優雅高冷的法式牛排底蘊，轉化為富含野性能量與當代美學的新美式直火饗宴。

▲The Grill by A CUT入口以深色花梨木與琥珀色壓花玻璃打造尊榮儀式感。圖／國賓大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



台北大巨蛋遠東 Garden City 復古社交場域空間美學

踏入餐廳門口，深色花梨木與琥珀色壓花玻璃層層交錯，金屬鍍鈦線條在微光中折射出如夢似幻的光影，彷彿瞬間穿越至1920年代的經典交誼俱樂部。設計團隊以現代競技場為靈感，將大廳開放客席區的78個座位安排得井然有序，天花板採用圓潤倒角處理的波浪層次橡木皮，搭配間接照明的柔和光暈，營造出明亮且富含活力的新美式空間風格。若需要私密的社交場域，包廂區則運用高飽和度的勃根地酒紅色與深桃花心木色牆面，搭配幾何圖騰地毯，打造出可容納16席的精緻私密沙龍，為商業聚會或私人餐酒會增添濃厚尊榮感的儀式氛圍。

▲The Grill by A CUT大廳以淺色木質與自然光呈現新美式風格。圖／國賓大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

龍眼木直火炭香與老乳牛熟成和牛料理推薦

料理的核心靈魂，來自龍眼木直火柴燒的野性韻味。主廚團隊擺脫低溫烹調的傳統框架，讓食材直接在火焰高溫下鎖住水分與甜味。其中，CopperTree Farms 澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排售價5,880元，經濕式熟成後以龍眼木直火炙烤，外層呈現焦糖化的脆香，內裡則是柔嫩多汁的艷紅色澤。上桌前輕擠幾滴新鮮檸檬汁，酸度迅速劃開豐厚油脂，帶出礦石調性與深層肉香。日本九州經產和牛紐約克售價3,580元，則展現長年自然生長所累積的濃郁旨味與獨特熟成年香。除了頂級牛肉，台灣黑豚戰斧豬排售價1,880元、紐西蘭高地和羊售價1,780元、炭烤緬因龍蝦售價2,880元，以及售價1,180元的 The Grill 和牛漢堡與海鮮細扁麵，皆在炭火掌控下展現出極致的風味層次。

▲開放式廚房讓龍眼木直火炙烤過程成為用餐視覺焦點。圖／國賓大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼以濕式熟成搭配直火炙烤。圖／國賓大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲炭烤緬因龍蝦交織炭火焦香與香料奶油馥郁風味。圖／國賓大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

世界知名酒莊餐酒搭配與火焰阿拉斯加甜點饗宴

美饌自然離不開佳釀的襯託。由專業侍酒師團隊親自操刀的酒單，嚴選來自法國隆河谷地夏伯帝酒莊、PJA 酒莊，以及美國瑞奇酒莊等世界知名經典藏酒。侍酒師團隊透過講述產區風土與酒莊故事，引領饕客在聽酒過程中感受餐酒搭配的深度樂趣。饗宴的尾聲，經典甜點火焰阿拉斯加售價380元，外層綿密蛋白霜經桌邊點燃香橙干邑後，藍色火焰跳躍出果香與焦糖氣息，內裡包裹著百香果雪酪與梅爾檸檬冰淇淋，冰與火的碰撞為整晚的餐飲體驗畫下動人句點。此外，復刻改良的香蕉船售價480元與迷你甜甜圈售價380元，也以溫暖純粹的甜美療癒著每一位到訪者的味蕾。

▲A CUT行政總主廚凌維廉帶領團隊打造全新品牌The Grill by A CUT，展現野性炭火風格。圖／國賓大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲陳暐主廚以近十年餐飲經驗執掌The Grill by A CUT菜餚。圖／國賓大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





The Grill by A CUT 台北大巨蛋旗艦店全新開幕慶

開幕時間： 2026年9月10日起正式開幕（每日午餐：11:30~15:00，晚餐：週日~週四 17:30~21:30、週五~週六 17:00~22:00）

由米其林一星 A CUT 行政總主廚凌維廉與主廚陳暐攜手打造，主打龍眼木直火柴燒新美式料理。提供澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼、日本九州經產和牛紐約克等頂級熟成肉品，並由侍酒師團隊嚴選世界名莊佳釀進行餐酒搭配。

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