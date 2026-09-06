台北大巨蛋變麵包控天堂！4間麵包推薦，TOM CAT明太子麵包、酸種麵包出爐就搶光

編輯 鄭雅之 表示：麵包控到大巨蛋真的會選擇障礙誒！
麵包控趕快衝一波！台北大巨蛋遠東 Garden City 現已成為信義區最新的質感烘焙重鎮。窩客島編輯團隊實地走訪，為大家精選 4 間話題度爆棚的必訪麵包店：從紐約星級餐廳指定的「TOM CAT BAKERY」台北首店、結合全台唯一入選亞洲最佳三明治 LBC 的「PUREBREAD Bakery」酸種工藝、以加州時尚生活態度打造現烘可頌與酸種的「SALT&STONE」，到少見且極具特色外帶蔬食佛卡夏的「V, 」。不論是看球賽、追演唱會前快速打包，還是尋找晨間的質感早餐，這篇大巨蛋烘焙地圖一次幫你鎖定最齊全的私房必吃名單。
TOM CAT BAKERY台北首店！先搶明太子法棍
麵包控快衝一波！紐約爆紅的星級烘焙「TOM CAT BAKERY」台北首店正式進駐 Garden City 莫內花園 B2，直接把四星級餐廳嚴選的頂級麵包搬進日常。店家最厲害的就是堅持職人手工揉製，並採用靈魂自製酵母「White Levain 白魯邦」，經過長時間低溫發酵，咬下去全是小麥最純粹的天然甜味與迷人乳酸香。每天現場出爐的現烤香氣蔓延在地下二樓，光是經過就讓人忍不住想抓幾款帶回家。
TOM CAT BAKERY台北首店
地址：台北市信義區忠孝東路四段505號B2
V, 亞洲創意蔬食麵包推薦
作為Garden City 少數的蔬食餐廳「V, 」，店內不只有創意亞洲蔬食料理，還特別設置了蔬食麵包專區，就算路過也能輕鬆打包外帶。集結各式佛卡夏、餡餅與捲餅，像是充滿異國風情的「韓式洋蔥素牛肉青蔥佛卡夏」與「青蔥莫扎瑞拉佛卡夏」，還有多款微辣開胃的「泡菜素豬肉餡餅」、「椒麻醋溜薯絲捲餅」、「素打拋豬麵包」等豐富品項，滿足隨時想嗑麵包的慾望。
V, Garden City 莫內花園蔬食麵包
電話：(02)2528-3686
地址：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓
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PUREBREAD Bakery酸種麵包太晚來買不到
信義區吃貨們準備尖叫！曾被評為「亞洲最佳三明治」第 7 名、全台唯一入選的超強美式三明治「LBC」，以全新型態強勢回歸了！這次特別攜手歐式麵包名店「PUREBREAD Bakery」進駐台北大巨蛋遠東 Garden City B2，打造都市人的能量補給站。主打歐式工藝的 PUREBREAD 堅持使用無添加純麵粉與野生酸種酵母，歷經三天低溫發酵，每日新鮮供應各式現烤可頌、吐司與多款風味酸種麵包。
PUREBREAD LBC大巨蛋遠百店
地址：台北市忠孝東路四段505號（遠東Garden City B2；捷運國父紀念館站5號出口）
營業時間：平日10：00 ~ 21：30；假日10：00 ~ 22：00
SALT & STONE台北101美景！
台北大巨蛋又多了一間必逛的質感麵包店！以時尚加州料理爆紅的「SALT&STONE」正式插旗 Garden City，除了可以在店內品嚐道地的 Casual Dining 之外，最讓麵包控眼睛一亮的，就是他們家每日新鮮出爐的手工烘焙！品牌名字來自「石磨麵粉」與「鹽」，光看名稱就知道對麵包本質有多講究。每日現烘的招牌可頌、各式酸種麵包都是麵包控要搶的人氣款，不論是剛好路過想外帶一顆當質感早餐，還是看完球賽、演唱會順手帶幾款回家當下午茶，通通都很可以。
SALT&STONE 遠東 GARDEN CITY 大巨蛋餐廳
地址：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓
電話：02-2762-0688
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