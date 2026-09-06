台北大巨蛋變麵包控天堂！4間麵包推薦，TOM CAT明太子麵包、酸種麵包出爐就搶光

編輯 鄭雅之 表示：麵包控到大巨蛋真的會選擇障礙誒！

麵包控趕快衝一波！台北大巨蛋遠東 Garden City 現已成為信義區最新的質感烘焙重鎮。窩客島編輯團隊實地走訪，為大家精選 4 間話題度爆棚的必訪麵包店：從紐約星級餐廳指定的「TOM CAT BAKERY」台北首店、結合全台唯一入選亞洲最佳三明治 LBC 的「PUREBREAD Bakery」酸種工藝、以加州時尚生活態度打造現烘可頌與酸種的「SALT&STONE」，到少見且極具特色外帶蔬食佛卡夏的「V, 」。不論是看球賽、追演唱會前快速打包，還是尋找晨間的質感早餐，這篇大巨蛋烘焙地圖一次幫你鎖定最齊全的私房必吃名單。



▲TOM CAT BAKERY人氣必買的明太子麵包每日現場烘焙出爐，外酥內軟兼具鹹香風味。(攝影：鄭雅之)

▲TOM CAT BAKERY現場特別推薦各式甜鹹歐式麵包，如裸麥鄉村雙起司麵包等豐富選擇，非常適合當質感早餐或點心。(攝影：鄭雅之)





TOM CAT BAKERY台北首店！先搶明太子法棍

麵包控快衝一波！紐約爆紅的星級烘焙「TOM CAT BAKERY」台北首店正式進駐 Garden City 莫內花園 B2，直接把四星級餐廳嚴選的頂級麵包搬進日常。店家最厲害的就是堅持職人手工揉製，並採用靈魂自製酵母「White Levain 白魯邦」，經過長時間低溫發酵，咬下去全是小麥最純粹的天然甜味與迷人乳酸香。每天現場出爐的現烤香氣蔓延在地下二樓，光是經過就讓人忍不住想抓幾款帶回家。

▲紐約知名烘焙品牌TOM CAT BAKERY台北首店正式插旗Garden City莫內花園B2，引爆台北麵包迷搶購熱潮。(攝影：鄭雅之)



來到這裡絕對要鎖定人氣爆棚的「明太子麵包」與鹹香酥軟的「鹽可頌」，這兩款基本上是架上一出就被秒殺的必買款。現場店員更是私心大推各式歐式麵包，無論是偏愛鹹香濃郁還是甜蜜口感，紮實有嚼勁的麵體隨便選都不踩雷。早上配杯美式當質感早餐，或是下午茶時間來上一塊療癒一下，是台北麵包控最幸福的提案。





TOM CAT BAKERY台北首店



▲TOM CAT BAKERY架上高人氣熱銷款鹽可頌，充滿小麥純粹香氣與淡淡乳酸風味，是麵包控必刷清單。(攝影：鄭雅之)



地址：台北市信義區忠孝東路四段505號B2

V, 亞洲創意蔬食麵包推薦

作為Garden City 少數的蔬食餐廳「V, 」，店內不只有創意亞洲蔬食料理，還特別設置了蔬食麵包專區，就算路過也能輕鬆打包外帶。集結各式佛卡夏、餡餅與捲餅，像是充滿異國風情的「韓式洋蔥素牛肉青蔥佛卡夏」與「青蔥莫扎瑞拉佛卡夏」，還有多款微辣開胃的「泡菜素豬肉餡餅」、「椒麻醋溜薯絲捲餅」、「素打拋豬麵包」等豐富品項，滿足隨時想嗑麵包的慾望。

V, Garden City 莫內花園蔬食麵包

電話：(02)2528-3686

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓



詳細介紹：大巨蛋蔬食餐廳推薦！新品牌V, 亞洲創意蔬食，DIY木桶豆花、外帶佛卡夏也很推



▲V,特別規劃外帶烘焙麵包專區，販售多款兼具多國風味的特製蔬食麵包與手作餡餅。(攝影：鄭雅之)



▲V,推出限定款蔬食佛卡夏、捲餅等外帶選擇。(攝影：鄭雅之)





PUREBREAD Bakery酸種麵包太晚來買不到

信義區吃貨們準備尖叫！曾被評為「亞洲最佳三明治」第 7 名、全台唯一入選的超強美式三明治「LBC」，以全新型態強勢回歸了！這次特別攜手歐式麵包名店「PUREBREAD Bakery」進駐台北大巨蛋遠東 Garden City B2，打造都市人的能量補給站。主打歐式工藝的 PUREBREAD 堅持使用無添加純麵粉與野生酸種酵母，歷經三天低溫發酵，每日新鮮供應各式現烤可頌、吐司與多款風味酸種麵包。



▲PUREBREAD Bakery在大巨蛋遠東Garden City地下2樓開展據點，供應多款香氣濃郁的酸種麵包與質感烘焙產品。(攝影：鄭雅之)



而進化回歸的「LBC」則主打現點現做，推出五款道地美式三明治套餐，均一價 250 元還附金黃牛油薯條與飲品，試營運期間更享有 200 元超狂優惠！無論是肉香爆棚的「煙燻牛」、肉汁交織半融起司的「熔岩漢堡排」、低溫油封 8 小時濃郁香辣的「墨式燉肉」，還是鹹甜誘人的「手撕豬」與辛香柔嫩的「肯瓊烤雞」，款款都誠意滿滿。快揪朋友衝一波大巨蛋，大口咬下最頂級的爆餡三明治，補滿滿滿能量。





PUREBREAD LBC大巨蛋遠百店

地址：台北市忠孝東路四段505號（遠東Garden City B2；捷運國父紀念館站5號出口）

營業時間：平日10：00 ~ 21：30；假日10：00 ~ 22：00

▲PUREBREAD旗下LBC進駐大巨蛋遠東Garden City地下2樓，提供煙燻牛等現點現製美式三明治搭配現炸牛油薯條外帶餐盒。(攝影：鄭雅之)





SALT & STONE台北101美景！

台北大巨蛋又多了一間必逛的質感麵包店！以時尚加州料理爆紅的「SALT&STONE」正式插旗 Garden City，除了可以在店內品嚐道地的 Casual Dining 之外，最讓麵包控眼睛一亮的，就是他們家每日新鮮出爐的手工烘焙！品牌名字來自「石磨麵粉」與「鹽」，光看名稱就知道對麵包本質有多講究。每日現烘的招牌可頌、各式酸種麵包都是麵包控要搶的人氣款，不論是剛好路過想外帶一顆當質感早餐，還是看完球賽、演唱會順手帶幾款回家當下午茶，通通都很可以。



▲SALT&STONE大巨蛋門市販售每日新鮮烘焙的原味可頌，外酥內軟的層次口感非常適合外帶享用。(攝影：鄭雅之)

▲SALT&STONE主打手工烘焙品項，堅持嚴選食材與講究製作工序，展現自然有層次的時尚加州風味。(攝影：鄭雅之)



除了可以打包美味麵包外帶走，想要坐下來好好chill一下也沒問題！SALT&STONE 大巨蛋店更推出了限定菜單，像是 9 月中即將登場的「椒麻蝦沙拉」，以鮮蝦搭配羽衣甘藍並淋上酸麻爽口的椒麻醋溜醬，清爽無負擔；還有鹹香濃郁的「煙花女細麵」，Q彈細麵吸滿濃郁醬汁與鮮蝦精華，每一口都超有層次。快找時間去外帶幾款厲害的酸種麵包，或是和朋友一起坐在店裡享受帶有 LA 陽光氣息的自在餐桌。





SALT&STONE 遠東 GARDEN CITY 大巨蛋餐廳

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓

電話：02-2762-0688



▲SALT&STONE將源自LA的時尚加州餐桌落腳大巨蛋，用餐時還能遠眺台北美景與地標景致。(攝影：鄭雅之)

▲SALT&STONE大巨蛋遠東Garden City限定菜單推出全新椒麻蝦沙拉，鮮蝦搭配羽衣甘藍與椒麻醋溜醬，酸香開胃無負擔。(攝影：鄭雅之)





大巨蛋Garden City還有哪些要吃、要逛一次看！

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