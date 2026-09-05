台北大象遊行現場直擊！免費看巨型大象遊行，4大觀賞方式、最佳拍照區跟上

台北大象遊行現場直擊！《大象來了……》800公尺大象遊行4大觀賞方式，編輯鄭亦庭表示：大象遊行結束還有最佳拍照區要衝。
台北大象遊行現場直擊！臺北藝術節開幕演出法國街頭藝術代表奧波西托劇團《大象來了……》於今天9月5日正式開演，三頭巨型機械大象與錫兵樂隊登上台北士林基河路，帶來約800公尺的封街遊行演出，抵達台北表演藝術中心後還有精彩演出，通通免門票就能看，吸引眾多民眾前往朝聖，明天9/6晚上19:14還有一場演出，超酷炫台北大象遊行亮點、4種觀賞方式帶你看。
下雨也會照辦！台北獨家版本大象遊行免費看台北大象遊行戶外演出《大象來了……》，由歐洲代表性街頭藝術團隊「法國奧波西托劇團」攜手臺灣身聲劇場、軒宇樂集打造台北獨家版本，從新光人壽士林教育會館出發，沿著基河路遊行約800公尺至北藝中心，這次還呼應1914年台北首座動物園創立，特別將週末兩天演出時間定為晚上19:14開演，帶大家重現大象遷移現場，針對近期連續幾天大雨，北藝中心也表示除非停班停課，大象遊行表演都會正常演出，大家不用擔心突然取消了，但要記得準備帶雨衣或輕便雨具，下雨時更好跟著大象遊行前進喔。
台北大象遊行亮點台北大象遊行演出現場將有三頭巨型機械大象上街，可以看到大象身上盔甲結合圖騰、芭比玩具等巧思，最前方由持火炬的引路人領隊，兩旁還有揮舞翅膀的鳳凰、錫兵樂隊，以及身穿五大洲服飾的表演者，隨風笛、鼓聲跳舞，整場800公尺大象遊行抵達台北表演藝術中心廣場後，更有精彩的定點壓軸演出，絕對不能錯過。
台北大象遊行4大觀賞方式為了讓大家有良好的觀看體驗，台北表演藝術中心公開3種觀賞指南，可以選擇從起點隨隊伍前進的「沉浸漫步型」，或是提早到基河路兩側卡位的「街頭定點型」，可以近距離感受大象遊行、鳳凰與現場樂隊的震撼，或是直接前往終點北藝中心廣場的「終點守候型」，觀賞定點壓軸演出，現場更於百齡高中操場、台北新天地停車場設置全開放的2個大型螢幕轉播區，採自由入場、無劃位，讓大家輕鬆觀賞。
與三隻大象拍照最佳拍照區大象遊行舞臺演出結東後約 20:44起至22:00，三隻大象將抵達南極座廣場，現場設置2處地貼標示的最佳拍照點，讓大家跟大象拍照留念，另外，加入北藝中心LINE好友，點擊圖文選單「照張象 Snap」，還能套用《大象來了……》限定相框，表演當天晚上也能到北藝中心南極廣場活動攤位，印出實體紀念相片，每天限量200名，將活動照片上傳至FB或IG限時動態，還能獲得場館限定紀念小禮物。
《大象來了......》 活動資訊演出單位：法國奧波西托劇團 Compagnie Oposito
演出日期：2026.9.5(六)、9.6(日)
演出地點：
藝術遊行：基河路
新光人壽士林教育會館--->北藝中心廣場
遊行時間：19:14-20:14 約60分鐘
舞臺演出：北藝中心廣場
演出時間：約20:04-20:44
《大象來了......》 4大觀賞方式1、沉浸漫步型：19:00前抵達起點(可從捷運士林站前往)，隨隊伍前進，若遇特定路段人潮壅塞，請遵循現場人員引導，轉為就近定點觀賞。
2、街頭定點型：提早進駐基河路兩側，找到安全舒適位置，近距離感受大象、鳳凰與現場樂隊穿梭街頭的震撼。
3、終點守候型：直接前往北藝中心廣場，迎接隊伍抵達後的定點壓軸演出。
4、大型螢幕轉播區：遊行沿線設置2個大型螢幕轉播區，採自由入場、無劃位，並請配合現場動線指引，勿佔用安全逃生通道。
大型螢幕轉播區地點：
臺北市立百齡高級中學操場（統一由基河路側後門進出）
台北新天地停車場（捷運士林站2號出口出站，步行約8分鐘，沿福德路前進，接著轉入福德路31巷，沿巷子直走至基河路後右轉，台北新天地停車場就在士林街福德宮旁。）
《大象來了……》LINE好友限定 × 一起照張象 活動資訊加入臺北表演藝術中心官方 LINE 好友，9/5（六）、9/6（日）18:00 – 22:00，點擊LINE聊天室畫面下方選單「照張象 Snap！」，即可上傳當日活動照片，套用《大象來了……》限定數位相框，下載照片留下專屬回憶。
《大象來了……》LINE好友限定 × 一起照張象 加碼活動
- 印出一張象片
9/5(六)、9/6(日)120:45 – 21:45，「照張象 Snap！」將開放照片送印按鈕，於 LINE 完成操作後，請於當日 22:00 前至南極座廣場活動攤位領取實體相片，逾時恕不保留。
※每日限量200張，每個LINE帳號限列印1張；列印名額額滿後，仍可使用數位相框下載電子照片。
- 分享換好禮
9/5(六)、9/6(日)18:00 – 22:00，將活動照片上傳至FB或IG限時動態，並標記臺北表演藝術中心，於南極座廣場攤位出示畫面，即可領取「三劇院造型迴紋針」，數量有限，送完為止。
- 限量周邊抽獎
活動時間： 8.31（一）～ 9.06（日）
活動方法：點擊使用《大象來了……》LINE 圖文選單
已完成北藝中心會員註冊與 LINE 綁定者，即可參加抽獎，有機會獲得《大象來了……》限量周邊萬用自黏收納布 1 件，共抽出 10 名！
※得獎名單將於 9 月 11 號前於北藝中心官網最新消息公告。
※南極座廣場攤位地點服務時間為活動當天18:00 – 22:00。
《大象來了......》交通管制用路指南1、最佳觀賞交通指引(搭捷運最順暢!)
去程推薦：搭乘捷運淡水信義線至 「士林站」2 號出口,沿中正路步行前往基河路遊行起點,可避開劍潭站人潮並順著隊伍行進路線漫步觀賞。
回程推薦：散場時可就近至「劍潭站」 乘車,請配合現場工作人員與站務人員進出站引導。
2、自行開車 / 騎車
封路管制(一般車輛禁止通行)
前置無噪技排:9.5(六)00:00 - 02:00 |基河路(中正路-基河路240巷)
遊行演出:9.5(六)、9.6(日) 17:30 - 21:00|基河路(中正路-文林路)
住戶車輛通行：可憑證由「士商路 / 承德路 / 福德路 / 大西路」轉進巷道及基河(19:00-21:00除外)
穿越車流改道：南北向穿越車流請提前改道行駛 「承德路」、「中山北路」或「文林路」。
3、停車管制與替代停車場
路邊停車格淨空：
管制路段：基河路(中正路至文林路)及基河路 240 巷沿線路邊汽機車格。
淨空時間：9.4(五)14:00 起至 9.6(日) 24:00 全面暫停開放,請車主配合提早移車。
外圍替代停車場：活動期間開車前往請改停至「科教館停車場」、「天文館停車場」或「前港公園地下停車場」。
4、公車營運及站位調整
管制時間：9.5(六)及 9.6(日) 17:00 - 21:00
暫停服務站牌：基河路上之 「大南路口」、「士林區行政中心(基河)」、「公教住宅」、「士林市場(銘傳會館)」 等4個站牌雙向均改道,不提供上下客。
改搭指引：
預計搭乘 41、68、111、303區、紅9、紅30、兒樂2號線、2022、9006 路線之民眾，公車於管制時段將不駛入基河路,請改至 承德路「大南路口」 或 中正路「捷運士林站(中正)」 站牌上下車
詳細公車動線請至 大臺北公車動態網站 查詢。
5、YouBike 暫停營運與騎乘限制
管制時間：9.5(六)及 9.6(日)17:30 - 21:00
暫停營運場站：YouBike 「基河文林路口站」 暫停借還車,其餘周邊站點正常營運。
人行道騎乘限制：基河路(中正路-文林路)兩側人行道請下車牽行以維護行人安全。
6、計程車排班區調整
管制時間：9.5(六)及 9.6(日)17:30 - 21:00
暫停使用排班區：基河路沿線 「承德路 195 巷口旁」、「承德路 179 巷口旁」及「北藝中心前」 等 3 處計程車排班區暫停服務
替代搭乘位置：需搭乘或下車之民眾,請改至捷運劍潭站 1 號出口旁(基河路北向)計程車排班區
活動期間,將透過臺北表演藝術中心、文化局、交通局網站、警察廣播電臺、有線電視跑馬燈等管道宣導,活動詳情及交通資訊請至臺北表演藝術中心《大象來了......》活動官網查詢。
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