台北大象遊行現場直擊！免費看巨型大象遊行，4大觀賞方式、最佳拍照區跟上

台北大象遊行現場直擊！《大象來了……》800公尺大象遊行4大觀賞方式，編輯鄭亦庭表示：大象遊行結束還有最佳拍照區要衝。

台北大象遊行現場直擊！臺北藝術節開幕演出法國街頭藝術代表奧波西托劇團《大象來了……》於今天9月5日正式開演，三頭巨型機械大象與錫兵樂隊登上台北士林基河路，帶來約800公尺的封街遊行演出，抵達台北表演藝術中心後還有精彩演出，通通免門票就能看，吸引眾多民眾前往朝聖，明天9/6晚上19:14還有一場演出，超酷炫台北大象遊行亮點、4種觀賞方式帶你看。



▲台北大象遊行現場直擊！免門票法國奧波西托劇團《大象來了……》戶外遊行表演亮點，4種觀賞方式、最佳拍照區帶你看。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大象遊行來了！三頭巨型機械大象與錫兵樂隊於台北封街遊行，免費就能觀賞。(攝影：鄭亦庭)





下雨也會照辦！台北獨家版本大象遊行免費看

▲台北大象遊行亮點！巨型機械大象身上盔甲融入圖騰、芭比玩具巧思，由火炬引路人領隊於基河路前進。(攝影：鄭亦庭)





台北大象遊行亮點

▲法國奧波西托劇團攜手台灣身聲劇場、軒宇樂集，於士林基河路推出台北獨家版《大象來了……》。(攝影：鄭亦庭)





台北大象遊行4大觀賞方式

▲台北大象遊行現場直擊！大象遊行還有揮舞翅膀的鳳凰、錫兵樂隊。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大象遊行4大觀賞方式！可以跟著遊行隊伍近，或是在基河路兩側卡位觀賞。(攝影：鄭亦庭)





台北大象遊行戶外演出《大象來了……》，由歐洲代表性街頭藝術團隊「法國奧波西托劇團」攜手臺灣身聲劇場、軒宇樂集打造台北獨家版本，從新光人壽士林教育會館出發，沿著基河路遊行約800公尺至北藝中心，這次還呼應1914年台北首座動物園創立，特別將週末兩天演出時間定為晚上19:14開演，帶大家重現大象遷移現場，針對近期連續幾天大雨，北藝中心也表示除非停班停課，大象遊行表演都會正常演出，大家不用擔心突然取消了，但要記得準備帶雨衣或輕便雨具，下雨時更好跟著大象遊行前進喔。台北大象遊行演出現場將有三頭巨型機械大象上街，可以看到大象身上盔甲結合圖騰、芭比玩具等巧思，最前方由持火炬的引路人領隊，兩旁還有揮舞翅膀的鳳凰、錫兵樂隊，以及身穿五大洲服飾的表演者，隨風笛、鼓聲跳舞，整場800公尺大象遊行抵達台北表演藝術中心廣場後，更有精彩的定點壓軸演出，絕對不能錯過。為了讓大家有良好的觀看體驗，台北表演藝術中心公開3種觀賞指南，可以選擇從起點隨隊伍前進的「沉浸漫步型」，或是提早到基河路兩側卡位的「街頭定點型」，可以近距離感受大象遊行、鳳凰與現場樂隊的震撼，或是直接前往終點北藝中心廣場的「終點守候型」，觀賞定點壓軸演出，現場更於百齡高中操場、台北新天地停車場設置全開放的2個大型螢幕轉播區，採自由入場、無劃位，讓大家輕鬆觀賞。

與三隻大象拍照最佳拍照區

▲台北大象遊行最佳拍照區！遊行結束後會在北藝中心南極座廣場，讓大家拍照留念。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大象遊行最佳拍照區！遊行結束後會在北藝中心南極座廣場，讓大家拍照留念。(攝影：鄭亦庭)





大象遊行舞臺演出結東後約 20:44起至22:00，三隻大象將抵達南極座廣場，現場設置2處地貼標示的最佳拍照點，讓大家跟大象拍照留念，另外，加入北藝中心LINE好友，點擊圖文選單「照張象 Snap」，還能套用《大象來了……》限定相框，表演當天晚上也能到北藝中心南極廣場活動攤位，印出實體紀念相片，每天限量200名，將活動照片上傳至FB或IG限時動態，還能獲得場館限定紀念小禮物。

《大象來了......》 活動資訊

《大象來了......》 4大觀賞方式

《大象來了……》LINE好友限定 × 一起照張象 活動資訊

演出單位：法國奧波西托劇團 Compagnie Oposito演出日期：2026.9.5(六)、9.6(日)演出地點：藝術遊行：基河路新光人壽士林教育會館--->北藝中心廣場遊行時間：19:14-20:14 約60分鐘舞臺演出：北藝中心廣場演出時間：約20:04-20:441、沉浸漫步型：19:00前抵達起點(可從捷運士林站前往)，隨隊伍前進，若遇特定路段人潮壅塞，請遵循現場人員引導，轉為就近定點觀賞。2、街頭定點型：提早進駐基河路兩側，找到安全舒適位置，近距離感受大象、鳳凰與現場樂隊穿梭街頭的震撼。3、終點守候型：直接前往北藝中心廣場，迎接隊伍抵達後的定點壓軸演出。4、大型螢幕轉播區：遊行沿線設置2個大型螢幕轉播區，採自由入場、無劃位，並請配合現場動線指引，勿佔用安全逃生通道。大型螢幕轉播區地點：臺北市立百齡高級中學操場（統一由基河路側後門進出）台北新天地停車場（捷運士林站2號出口出站，步行約8分鐘，沿福德路前進，接著轉入福德路31巷，沿巷子直走至基河路後右轉，台北新天地停車場就在士林街福德宮旁。）加入臺北表演藝術中心官方 LINE 好友，9/5（六）、9/6（日）18:00 – 22:00，點擊LINE聊天室畫面下方選單「照張象 Snap！」，即可上傳當日活動照片，套用《大象來了……》限定數位相框，下載照片留下專屬回憶。

《大象來了……》LINE好友限定 × 一起照張象 加碼活動

印出一張象片

9/5(六)、9/6(日)120:45 – 21:45，「照張象 Snap！」將開放照片送印按鈕，於 LINE 完成操作後，請於當日 22:00 前至南極座廣場活動攤位領取實體相片，逾時恕不保留。

※每日限量200張，每個LINE帳號限列印1張；列印名額額滿後，仍可使用數位相框下載電子照片。





9/5(六)、9/6(日)120:45 – 21:45，「照張象 Snap！」將開放照片送印按鈕，於 LINE 完成操作後，請於當日 22:00 前至南極座廣場活動攤位領取實體相片，逾時恕不保留。 ※每日限量200張，每個LINE帳號限列印1張；列印名額額滿後，仍可使用數位相框下載電子照片。 分享換好禮

9/5(六)、9/6(日)18:00 – 22:00，將活動照片上傳至FB或IG限時動態，並標記臺北表演藝術中心，於南極座廣場攤位出示畫面，即可領取「三劇院造型迴紋針」，數量有限，送完為止。





9/5(六)、9/6(日)18:00 – 22:00，將活動照片上傳至FB或IG限時動態，並標記臺北表演藝術中心，於南極座廣場攤位出示畫面，即可領取「三劇院造型迴紋針」，數量有限，送完為止。 限量周邊抽獎

活動時間： 8.31（一）～ 9.06（日）

活動方法：點擊使用《大象來了……》LINE 圖文選單

已完成北藝中心會員註冊與 LINE 綁定者，即可參加抽獎，有機會獲得《大象來了……》限量周邊萬用自黏收納布 1 件，共抽出 10 名！

※得獎名單將於 9 月 11 號前於北藝中心官網最新消息公告。

※南極座廣場攤位地點服務時間為活動當天18:00 – 22:00。

《大象來了......》交通管制用路指南

1、最佳觀賞交通指引(搭捷運最順暢!)去程推薦：搭乘捷運淡水信義線至 「士林站」2 號出口,沿中正路步行前往基河路遊行起點,可避開劍潭站人潮並順著隊伍行進路線漫步觀賞。回程推薦：散場時可就近至「劍潭站」 乘車,請配合現場工作人員與站務人員進出站引導。2、自行開車 / 騎車封路管制(一般車輛禁止通行)前置無噪技排:9.5(六)00:00 - 02:00 |基河路(中正路-基河路240巷)遊行演出:9.5(六)、9.6(日) 17:30 - 21:00|基河路(中正路-文林路)

住戶車輛通行：可憑證由「士商路 / 承德路 / 福德路 / 大西路」轉進巷道及基河(19:00-21:00除外)



穿越車流改道：南北向穿越車流請提前改道行駛 「承德路」、「中山北路」或「文林路」。

3、停車管制與替代停車場

路邊停車格淨空：

管制路段：基河路(中正路至文林路)及基河路 240 巷沿線路邊汽機車格。

淨空時間：9.4(五)14:00 起至 9.6(日) 24:00 全面暫停開放,請車主配合提早移車。

外圍替代停車場：活動期間開車前往請改停至「科教館停車場」、「天文館停車場」或「前港公園地下停車場」。



4、公車營運及站位調整

管制時間：9.5(六)及 9.6(日) 17:00 - 21:00

暫停服務站牌：基河路上之 「大南路口」、「士林區行政中心(基河)」、「公教住宅」、「士林市場(銘傳會館)」 等4個站牌雙向均改道,不提供上下客。

改搭指引：

預計搭乘 41、68、111、303區、紅9、紅30、兒樂2號線、2022、9006 路線之民眾，公車於管制時段將不駛入基河路,請改至 承德路「大南路口」 或 中正路「捷運士林站(中正)」 站牌上下車

詳細公車動線請至 大臺北公車動態網站 查詢。



5、YouBike 暫停營運與騎乘限制

管制時間：9.5(六)及 9.6(日)17:30 - 21:00

暫停營運場站：YouBike 「基河文林路口站」 暫停借還車,其餘周邊站點正常營運。

人行道騎乘限制：基河路(中正路-文林路)兩側人行道請下車牽行以維護行人安全。



6、計程車排班區調整

管制時間：9.5(六)及 9.6(日)17:30 - 21:00

暫停使用排班區：基河路沿線 「承德路 195 巷口旁」、「承德路 179 巷口旁」及「北藝中心前」 等 3 處計程車排班區暫停服務

替代搭乘位置：需搭乘或下車之民眾,請改至捷運劍潭站 1 號出口旁(基河路北向)計程車排班區



活動期間,將透過臺北表演藝術中心、文化局、交通局網站、警察廣播電臺、有線電視跑馬燈等管道宣導,活動詳情及交通資訊請至臺北表演藝術中心《大象來了......》活動官網查詢。

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