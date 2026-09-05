中秋打卡新地標！香港美心沉浸式快閃店進駐忠孝SOGO，跨界酒吧推出五感雙人下午茶

香港美心今年以列車月台為概念於台北忠孝SOGO打造沉浸式快閃店，並攜手 EAST END 酒吧推出中秋下午茶。資深編輯李維唐表示，這次跨界合作將傳統糕餅轉化為精緻的沉浸式生活體驗，極具節慶話題性與採購吸引力。

隨著中秋佳節臨近，傳統節慶禮盒不再只是單純的送禮選擇，而是逐漸轉化為載負文化記憶與生活品味的載體。今年香港美心以「香港味道，美心製造」為全球核心主題，將台北忠孝SOGO現場打造為充滿懷舊與現代交織的「香港台灣特快列車」沉浸式快閃店。從車站月台的場景還原、經典禮盒的視覺呈現，到跨界攜手頂級酒吧推出的五感體驗下午茶，美心以多層次的視覺與味覺體驗，為台灣消費者的節慶日常注入濃厚的港味美學。

▲香港美心發表多款傳統與流心系列月餅，以切面展現飽滿鹹蛋黃與濃郁流心內餡。 圖／香港美心提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲香港美心創新推出檸檬爆漿月餅，清甜檸檬醬心口感爽朗輕盈，榮獲 2026年 Monde Selection 金獎肯定。 圖／香港美心提供；窩客島編輯李維唐整理

經典酒紅車廂降臨忠孝SOGO！沉浸式月台重現港式節慶儀式感

踏入台北忠孝SOGO快閃店現場，復古酒紅色調與溫潤木紋、金屬線條交織出濃厚的列車氛圍，宛如置身於準備啟程的香港車站月台。現場將一盒盒經典月餅巧妙轉化為「風味行李」，陳列於擬真車廂與選購區中。除了廣受好評的雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅與東方之珠禮盒外，今年更同步亮相了 Kuromi 月餅禮盒、抱月團子流心月餅及盛意茶韻月餅等多款話題新作。快閃店現場更設有互動體驗，單筆消費滿 NT$2,000 即可挑戰現場夾娃娃機，有機會獲得限定贈品或「美心月餅．五感體驗雙人下午茶」體驗券，讓選購禮盒的過程增添滿滿驚喜與趣味。

▲香港美心招牌流心奶黃月餅，金黃流心內餡無需加熱即展現綿密絲滑口感。 圖／香港美心提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲多元豐富的中秋禮盒系列，滿足消費者佳節送禮與自用的各種品味需求。 圖／香港美心提供；窩客島編輯李維唐整理

首度跨界 Asia’s 50 Best Bars！EAST END 打造「美心月餅．五感體驗雙人下午茶」

為了讓傳統糕餅融入當代生活場域，香港美心首度攜手入選 Asia’s 50 Best Bars 的飯店型酒吧「賦樂旅居 EAST END」，於 2026年9月4日 至 9月30日 期間推出「美心月餅．五感體驗雙人下午茶」（每套 NT$1,280＋10%）。整席下午茶以「傳統港式風味 × 現代餐飲手法」為靈感，精選四款美心月餅作為甜點主角，包括可愛兔型餅皮的兔型流心奶黃月餅、兔型流心巧克力味月餅、獲得 2026年 Monde Selection 金獎的檸檬爆漿月餅，以及散發佛手柑香氣的伯爵茶月餅。

鹹點部分則由 EAST END 團隊量身打造四款呼應港式飲食文化的 finger food，包括融合茶餐廳西多士與粵式叉燒的「黃金沙火焰蜜汁叉燒西多士」、外裹竹炭麵包粉的「黑金鮮蝦餅與檸香蛋黃醬」、帶有松露香氣的「松露蛋香鹹水角」，以及辛香爽口、重現海港風味的「避風塘蒜香章魚粒」。搭配以伯爵茶、佛手柑調配的「Late Harvest 晚熟」或以港式鴛鴦為靈感的氣泡特調「Crossfade 流轉」，讓熟悉的港式甜鹹風味在口中轉化為細緻綿長的品味之旅。 ▲香港美心首度攜手EAST END酒吧推出「美心月餅．五感體驗雙人下午茶」，精緻鹹甜點搭配港味特調呈現節慶風格美味。 圖／香港美心提供；窩客島編輯李維唐整理



多款節慶禮盒登場！多重折扣與滿額贈禮輕鬆傳遞佳節祝福

為滿足多樣化的佳節贈禮需求，香港美心今年推出涵蓋經典與創新的多款禮盒選擇，價格落於 NT559至NT2,099 之間。招牌「雙黃白蓮蓉月餅」單入裝（185g）售價 NT559、四入裝（185g∗4）售價NT1,699；經典「流心奶黃月餅」六入裝（45g*6）售價 NT1,399；匯聚四種流心風味的「流心四式」八入裝售價為NT1,699。快閃店期間提供多重專屬優惠：任選 2 盒以上享 95 折，大宗訂購 48 盒以上享 9 折；單筆滿 NT3,500贈限定娃娃一隻；購買7盒單價NT1,000 以上禮盒更可獲贈盛意茶韻月餅一盒，讓消費者能以最完美的港式滋味傳遞心意。

▲香醇濃郁的流心巧克力月餅，以可可香氣搭配絲滑流心，帶來驚喜的美味口感。 圖／香港美心提供；窩客島編輯李維唐整理

▲香港美心推出低糖系列月餅禮盒，包含低糖松子仁白蓮蓉與低糖五仁等款式，滿足現代健康與品質兼具的節慶需求。 圖／香港美心提供；窩客島編輯李維唐整理





美心「月餅，請上車！」中秋沉浸式快閃店

活動時間： 2026/9/3 ~ 9/25 B2快閃櫃；2026/9/3 18:00起 ~ 9/21 一樓圓形廣場

活動內容： 打造香港台灣特快列車沉浸式月台場景，單筆消費滿 NT2,000可挑戰夾娃娃機一次，有機會獲得「美心月餅．五感體驗雙人下午茶」或現場帶走美心月餅禮盒。任選2盒以上享95折，48盒以上享9折；滿NT3,500 贈限定娃娃一隻；購買 7盒單價 NT$1,000 以上禮盒，贈盛意茶韻月餅一盒。

活動地點：台北忠孝SOGO（台北市大安區忠孝東路四段45號）

官方網站： https://www.hkmxproducts.com.tw/collections/maf-products-all

美心月餅．五感體驗雙人下午茶 by EAST END

活動時間： 2026/9/4 ~ 9/30

活動內容： 香港美心首度攜手入選 Asia’s 50 Best Bars 的 EAST END 酒吧，推出雙人下午茶，每套 NT$1,280＋10%。內含美心精選月餅 4款、EAST END 獨家研發鹹點 4款，以及酒精或無酒精特調飲品 2杯。

活動地址：EAST END，賦樂旅居3樓（台北市大安區大安路一段56號3樓）

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