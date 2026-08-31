中秋月餅黑化！歐樂沃75%黑巧包入整顆鹹蛋黃全台限量999盒

隨著中秋節腳步臨近，傳統月餅市場迎來視覺與風味的翻轉。資深編輯李維唐表示，近年消費者對於節慶伴手禮的需求逐漸轉向極致風味與視覺反差，來自嘉義的歐樂沃築夢城堡推出75%黑巧克力蛋黃酥，正是精準抓住了年輕世代對創新口感的渴望。

隨著中秋節臨近，各大品牌紛紛推出特色月餅搶攻節慶市場。來自嘉義的歐樂沃築夢城堡今年打破傳統中式糕點的視覺與風味框架，由專業甜點師團隊研發出全新黑巧克力蛋黃酥。這款作品以75%黑巧克力打造深色外觀，切開後展現出深色酥皮與金黃鹹蛋黃的黑金強烈對比，為今年中秋的送禮與賞月體驗增添了全新的話題。

▲陽光灑落在歐樂沃築夢城堡的粉紅磚牆上，迎賓台階旁綻放著滿滿的鮮紅聖誕紅，讓人彷彿一秒踏入夢幻浪漫的童話世界。圖／歐樂沃築夢城堡提供；窩客島編輯李維唐整理

跨界工藝挑戰，75%黑巧克力與中式酥皮的結合

這顆黑化滿月月餅的誕生，源自於歐樂沃甜點師團隊將園區擅長的可可巧克力工藝帶入傳統糕點的嘗試。研發團隊的核心目標是在保留傳統蛋黃酥靈魂的同時，呈現出黑巧克力的獨特風味。 在烘焙製作上，將高濃度的75%黑巧克力融入傳統酥皮具有相當高的技術門檻。高純度黑巧克力對烘焙溫度、油脂比例及加熱時間的要求極為敏感，而中式油酥皮則需經過反覆桿捲、鬆弛與包酥等繁複工序，最終再包裹豆沙與一整顆鹹蛋黃。製作過程中若溫度或原料比例有些微偏差，容易造成酥皮破裂、內餡外漏、油酥失去層次或可可苦味過重等情況，使得生產過程極具挑戰性且失敗率偏高。

▲喜氣洋洋的紅色禮盒裡，盛裝著6顆圓潤飽滿的黑金滿月，將甜點師的創新巧思與手作溫度，化作中秋佳節最誠摯的送禮心意。圖／歐樂沃築夢城堡提供；窩客島編輯李維唐整理

多層次風味結構，平衡傳統糕點的甜膩感

除了視覺上的對比，這款黑巧克力蛋黃酥在風味調配上也經過精心設計。烤製完成的外皮具備酥、鬆、薄脆的層次感，入口時首先感受到奶油與可可烘焙的香氣。隨著咀嚼，內餡中豆沙的細緻甜潤與整顆鹹蛋黃的沙潤鹹香逐漸展現。

風味的關鍵在於後續釋放的75%黑巧克力微苦尾韻與濃郁可可香，這種苦甜交織的風味有效中和了傳統豆沙與鹹蛋黃容易帶來的厚重感，形成先酥香、再鹹甜、最後微苦回甘的味覺變化，提供消費者不同於傳統月餅的品嚐體驗。

▲溫柔親手將黑巧克力蛋黃酥捧在掌心，切開後金黃鹹蛋黃與深色黑巧層次交疊，宛如將明月珍藏於心，每一口都是鹹甜交織的幸福滋味。圖／歐樂沃築夢城堡提供；窩客島編輯李維唐整理



時尚化轉型吸引跨國關注，全台採限量發售

歐樂沃表示，希望透過年輕甜點師的創意，展示台灣傳統糕點在保留經典風味之餘，也能展現時尚與年輕化的面貌。這款黑巧克力蛋黃酥不僅獲得國內市場的關注，也吸引不少國外旅客指定選購。黑巧克力蛋黃酥於今年中秋檔期正式上市，每盒6入裝，售價399元。因烘焙工藝繁複且製作條件要求嚴格，產品採取限量生產方式，全台首波僅提供999盒，售完即止。

▲推開歐樂沃築夢城堡的沉穩鐵花大門，藍天白雲下映襯著宏偉的歐式城堡造景，張開雙臂熱情歡迎每一位遠道而來的旅人。圖／歐樂沃築夢城堡提供；窩客島編輯李維唐整理





歐樂沃黑巧克力蛋黃酥中秋首波限量發售

活動時間： 即日起至中秋檔期，售完為止

活動內容： 歐樂沃築夢城堡推出全新「黑巧克力蛋黃酥」，每盒6入，售價399元，全台限量999盒發售。

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