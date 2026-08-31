還在去日本爆買藥妝？日本旅客反過來讚「台灣貼布」超好用，日網友讚聲連護手霜都必買。

當台灣人去唐吉訶德狂掃貨時，日本人也來台灣藥局囤貨。編輯王瀅瀅表示，這景象會不會太幽默！
許多台灣人前往日本旅遊時，總喜歡在當地藥局爆買各式各樣藥品，但最近社群平台Threads上卻出現了讓人意想不到的趣味反轉。一名日本網友分享，自己在台灣觀光時因為走太多路、全身疲憊不堪，在藥局店員的熱情推薦下買了某款在地貼布。沒想到貼完全身睡一覺起來，隔天體能居然奇蹟般大幅恢復，就連久違發作的腰痛也在使用後順利舒緩。這讓該名日本網友忍不住感嘆，之前都覺得有些日本貼布只是貼心安，沒想到台灣貼布的使用體驗會這麼厲害，意外掀起台日兩地網友的熱烈討論。
不只貼布好用！日本旅客連護手霜也掃貨
這篇心得貼文一出，瞬間釣出不少深有同感的外國旅客。原PO也補充這款白色貼布的黏貼面相當黏稠，甚至還附有大一圈的保護膜固定，就算睡相再差也絕不掉落；不過撕下時可就需要一點勇氣，因此特別提醒肌膚較為脆弱嬌嫩的朋友要多加小心。除了這款貼布外，有其他日本網友分享，在藥局與藥妝店常見的普拿疼品牌貼布同樣非常好用。
甚至還有日本遊客提到，某次在台旅行時因雙手乾裂去藥局求助，伸出乾裂的手給店員看、買了藥擦，結果效果超級好，從此便成了每次來台灣都會買回來囤貨的秘密寶藏。此外，最具代表性的草本神物「金門一條根」系列產品，也是許多內行日客口中走很久路時的救星。這些真實回饋都顯示出台灣藥局裡的隱藏好物，早已在國外旅客間默默建立起超高口碑。
落枕酸痛神救援！台網友笑稱另類台灣之光
這股熱潮隨即引來大批台灣網友圍觀與熱烈迴響，不少人紛紛分享自己的親身經歷。有網友直言，先前手腕因運動腫痛或是突發性落枕時，靠著這款貼布貼個兩三天就大幅好轉；也有網友認證，包括先前用過的國外商品，用來用去還是覺得台灣藥局賣的貼布最讚。
甚至連復健科醫師與按摩師也在貼文底下回應，當台灣人狂跑日本唐吉訶德搶買藥布的同時，看到台灣貼布被日本遊客這樣狂讚覺得有趣。對此，復健科醫師也特別溫馨提醒，這類含藥貼布每天最多使用1片即可，千萬不要因為疼痛就自行加碼多貼幾片或延長使用時間；由於貼布也是藥物，務必詳閱指示說明使用或諮詢醫師。
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