還在去日本爆買藥妝？日本旅客反過來讚「台灣貼布」超好用，日網友讚聲連護手霜都必買。

當台灣人去唐吉訶德狂掃貨時，日本人也來台灣藥局囤貨。編輯王瀅瀅表示，這景象會不會太幽默！

許多台灣人前往日本旅遊時，總喜歡在當地藥局爆買各式各樣藥品，但最近社群平台Threads上卻出現了讓人意想不到的趣味反轉。一名日本網友分享，自己在台灣觀光時因為走太多路、全身疲憊不堪，在藥局店員的熱情推薦下買了某款在地貼布。沒想到貼完全身睡一覺起來，隔天體能居然奇蹟般大幅恢復，就連久違發作的腰痛也在使用後順利舒緩。這讓該名日本網友忍不住感嘆，之前都覺得有些日本貼布只是貼心安，沒想到台灣貼布的使用體驗會這麼厲害，意外掀起台日兩地網友的熱烈討論。



▲日本遊客來台觀光因走爆路全身酸痛，隨手在台灣藥局購入酸痛貼布後驚為天人。

不只貼布好用！日本旅客連護手霜也掃貨

這篇心得貼文一出，瞬間釣出不少深有同感的外國旅客。原PO也補充這款白色貼布的黏貼面相當黏稠，甚至還附有大一圈的保護膜固定，就算睡相再差也絕不掉落；不過撕下時可就需要一點勇氣，因此特別提醒肌膚較為脆弱嬌嫩的朋友要多加小心。除了這款貼布外，有其他日本網友分享，在藥局與藥妝店常見的普拿疼品牌貼布同樣非常好用。

甚至還有日本遊客提到，某次在台旅行時因雙手乾裂去藥局求助，伸出乾裂的手給店員看、買了藥擦，結果效果超級好，從此便成了每次來台灣都會買回來囤貨的秘密寶藏。此外，最具代表性的草本神物「金門一條根」系列產品，也是許多內行日客口中走很久路時的救星。這些真實回饋都顯示出台灣藥局裡的隱藏好物，早已在國外旅客間默默建立起超高口碑。

▲除了在地酸痛貼布，去藥局求助買到的驚艷護手霜與金門一條根也是日客來台的隱藏版囤貨寶藏。(圖：屈臣氏)

落枕酸痛神救援！台網友笑稱另類台灣之光

這股熱潮隨即引來大批台灣網友圍觀與熱烈迴響，不少人紛紛分享自己的親身經歷。有網友直言，先前手腕因運動腫痛或是突發性落枕時，靠著這款貼布貼個兩三天就大幅好轉；也有網友認證，包括先前用過的國外商品，用來用去還是覺得台灣藥局賣的貼布最讚。

甚至連復健科醫師與按摩師也在貼文底下回應，當台灣人狂跑日本唐吉訶德搶買藥布的同時，看到台灣貼布被日本遊客這樣狂讚覺得有趣。對此，復健科醫師也特別溫馨提醒，這類含藥貼布每天最多使用1片即可，千萬不要因為疼痛就自行加碼多貼幾片或延長使用時間；由於貼布也是藥物，務必詳閱指示說明使用或諮詢醫師。

▲復健科醫師溫馨提醒含藥貼布每日限用1片且不宜久貼，正確使用才能讓身體舒緩無負擔。

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