CoCo楊枝甘露45元開喝！2大飲料優惠買一送一先喝，喝到9月底都有。

編輯 鄭雅之 表示：飲料控的買一送一來了！楊枝甘露我可以一個人喝兩杯～

終於要開學了，爸媽先喝CoCo買一送一狂賀一下！CoCo都可特別量身打造9月專屬小確幸，用清涼甜意撫平開學與上班的厭世感。這波強檔活動集結整月不間斷的經典奶茶與人氣果茶超值組合，就連生椰楊枝甘露也祭出買一送一。飲料控只需拿起手機輕鬆指尖點擊領券，就能用銅板價喝到最經典的CoCo飲料。

▲CoCo都可開學季推出多款經典飲品組合折扣，學生與上班族都能用銅板價享受美味手搖。





CoCo都可九月限定任選兩杯89元

整整30天都有好康可以拿，只要登入官方指定線上平台即可免費索取優惠券。這次嚴選的品項包含配料豐盛的「奶茶三兄弟」、酸甘甜交織且極具解膩效果的「金桔檸檬」，以及果肉感十足的「葡萄柚果粒茶」。這些大杯指定飲品任選2杯只要85元，單一帳號最高可拿6張券，等於直接承包12杯快樂，非常適合揪團喝爆。

▲CoCo都可週三好友日限定回饋，人氣甜點系手搖生椰楊枝甘露享買一送一優惠。





週三好友日楊枝甘露買一送一

除了橫跨整個月的組合折扣，CoCo都可更在9月2日祭出超殺的單日限定回饋。品牌將經典港式甜品概念完美揉合進手搖飲中，推出口感極致豐富的「生椰楊枝甘露」，活動當天直接享買一送一優惠。以濃厚椰奶搭配香甜芒果與酸甜紅柚，再加入Q彈西谷米，入口盡是療癒，2杯只需90元，每位顧客最多可領取2張優惠券。

▲CoCo都可果香系列葡萄柚果粒茶與金桔檸檬，9月限時推出線上預訂任選優惠組合。





CoCo都可 優惠資訊

九月指定飲料任2杯85元

活動時間：9月1日至9月30日。

活動內容：奶茶三兄弟、金桔檸檬、葡萄柚果粒茶（大杯）任選2杯特價85元。

領取機制：於都可訂線上平台領券預訂，每人上限6張券。





活動時間：9月1日至9月30日。 活動內容：奶茶三兄弟、金桔檸檬、葡萄柚果粒茶（大杯）任選2杯特價85元。 領取機制：於都可訂線上平台領券預訂，每人上限6張券。 週三好友日買一送一優惠

活動時間：9月2日限定。

活動內容：生椰楊枝甘露（大杯）買一送一，2杯只要90元。

領取機制：透過官方帳號線上領券，每人上限2張券，數量有限售完為止。





優惠接著吃不停！

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