辻利買一送一連吃5天！法朋聯名蝴蝶酥新登場，台中抹茶控先衝中友。

編輯 鄭雅之 表示：現在抹茶狂漲價，有日本抹茶下午茶買一送一，要且吃且珍惜啊！

抹茶控又有理由衝一波台中中友百貨！日本百年抹茶名店「辻利茶舗」於9月3日快閃回歸台中，不僅帶來經典抹茶飲品和甜點祭出限時買一送一優惠，還攜手人氣烘焙「法朋」推出聯名禮盒。同時帶來高顏值木櫃中秋茶禮與驚豔味蕾的芭樂抹茶特調，讓台中抹茶控感受到滿滿的誠意。

▲辻利茶舗台中中友快閃開幕首四日推出限量買一送一，購買辻利濃茶卷即贈現刷辻利抹茶拿鐵超划算。 ▲台中中友快閃限定販售的辻利茶舗與法朋聯名禮盒，一次能品嚐到宇治抹茶與老奶奶檸檬雙重風味。





首四日超划算買一送一

開幕前四天登場的優惠絕對是本次重點，人氣爆棚的「辻利濃茶卷」搭配招牌「辻利抹茶拿鐵」組合，原價320元直接砍半只要160元，綿密戚風蛋糕包裹濃厚內餡，再抿一口現刷泡沫拿鐵，是抹茶控最經典的下午茶。另外9月10日加碼買「辻利抹茶拿鐵」送「辻利霜淇淋」，同樣只要160元，每日限量20組絕對要搶。

▲一次滿足飲品與冰品的雙重抹茶享受，9月10日限定優惠買辻利抹茶拿鐵即贈人氣辻利霜淇淋。





法朋跨界聯名抹茶蝴蝶酥

送禮需求看過來，辻利茶舗再次攜手法朋烘焙甜點坊推出限定「抹茶・檸檬脆心蝴蝶酥」聯名禮盒，售價620元，職人將深邃的宇治抹茶揉入酥脆餅皮，尾韻清香不沉重，搭配微酸爽口的「老奶奶檸檬」風味交替品嚐，巧妙平衡奶油香氣，這款兼具台日法風格的輕盈點心，無疑是今年中秋下午茶的最佳首選。

▲辻利茶舗攜手法朋推出抹茶與檸檬脆心蝴蝶酥禮盒，酥脆口感超適合當作中秋禮盒與下午茶點心。





抹茶控要搶中秋禮盒

收藏控不能錯過雙層木製茶櫃「詠月茶閣」，優惠價2499元，精緻燙金花紋融合日式美學，內藏多款茶酥、腰果與茶包，享用完後還能當作居家收納盒，此外現場更搶先開賣2026年全新特調「樂香抹茶」，售價160元，大膽將在地芭樂果香融合日本抹茶，入口清爽不甜膩，完美顛覆大眾對傳統抹茶飲品的想像。

▲詠月茶閣木櫃禮盒內部貼心收納多款精選茶酥與茶包，是今年最具質感的日式風格中秋送禮首選。 ▲辻利茶舗全新特調樂香抹茶清爽登場，巧妙融合日本抹茶與台灣在地芭樂果香，初秋品嚐超解膩。

辻利茶舗 台中中友快閃店 店家資訊

活動地點：台中中友百貨

快閃日期：9月3日起正式開幕





辻利茶舗 台中中友快閃優惠資訊

9月3日至9月6日優惠：購買辻利濃茶卷乙片，即贈辻利抹茶拿鐵乙杯，優惠價160元，原價320元，每日限量20組，每人限購1組。

9月10日限定優惠：購買辻利抹茶拿鐵乙杯，即贈辻利霜淇淋乙支，優惠價160元，原價280元，限量20組，每人限購1組。





辻利茶舗 台中中友快閃必買推薦

辻利茶舗×法朋烘焙甜點坊抹茶檸檬脆心蝴蝶酥聯名禮盒：售價620元，快閃限定販售。

中秋限定詠月茶閣質感木櫃禮盒：原價2800元，快閃優惠價2499元。

2026全新特調樂香抹茶：售價160元。





優惠資訊都要知道！

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