過馬路有驚喜！台中街頭超萌「史努比紅綠燈」12打卡點一次收，要找歐拉夫來一中街。

這個紅綠燈太犯規！編輯王瀅瀅提醒大家，史努比萌歸萌，大家過馬路還是要注意路況唷。

出發來去台中找史努比！台中市政府今年初首度攜手全球超人氣IP「Peanuts史努比」，推出「跟著史努比（Snoopy），歡迎安全遊台中」計畫，在市區10處熱鬧路口打造超萌的史努比家族特色行人號誌，讓原本單調無趣的紅綠燈化身為療癒的街頭風景。近期配合水湳轉運中心正式啟用，交通局更在周邊路口加碼新增了2處號誌設備，讓全台中的史努比號誌打卡點一舉擴增至12處，串連起台中國際會展中心與綠美圖周邊，吸引不少粉絲專程前往捕捉史努比與好朋友的身影。

▲近期配合水湳轉運中心啟用加碼新增2處史努比號誌，讓全市號誌打卡點達到12處。

歐拉夫找美食、糊塗塔克趕上課！紅綠燈藏巧思

這套風靡全台的特色號誌不僅保留了原本的「小綠人」與「秒數倒數計時」功能，更在上方增設了第三面顯示螢幕，將史努比、查理布朗、歐拉夫及安迪等經典角色融入動畫中。最特別的是，角色動畫更特別結合了周邊環境與交通安全情境，展現出別具巧思的在地特色。

▲紅綠燈號誌增設第三面顯示螢幕，將史努比家族角色與周邊環境巧妙結合。

像是在一中商圈能看到四處尋找美食的歐拉夫，中山醫學大學旁能看到趕著上課的糊塗塔克，新光三越百貨周邊有拖著行李箱準備出遊的安迪，而洲際漢神百貨旁則呈現正勤奮練習投接球的查理布朗，讓人在等候號誌的幾十秒間，都能獲得滿滿的治癒感。

▲從找美食的歐拉夫到拖行李箱的安迪，不同角色現身街頭帶來滿滿療癒感。

下車就能捕捉史努比！全台中12處打卡點一次看

新增的兩處號誌位於水湳轉運中心附近的「經貿九路/經貿路二段」以及「中科路/黎明路」交會路口，作為重要交通門戶，讓來自各地通勤與旅遊的旅客一出站就能感受人本交通的魅力。目前全台中12處號誌分布於一中商圈、逢甲商圈、台中榮總、澄清醫院、中山醫學大學、中國醫藥大學、台灣大道市政大樓周邊、新光三越、洲際漢神百貨及水湳轉運中心等重要生活據點。

▲台中市政府首度攜手Peanuts推出史努比行人號誌，讓日常等紅燈的片刻充滿驚喜。

市府期望藉由活潑動感的動畫宣導「紅燈停、綠燈行」與專心過馬路的重要性，也特別提醒用路人，在欣賞可愛動畫之餘仍要遵守交通號誌，過馬路時切勿滑手機或嬉戲，一起養成良好的用路習慣。

▲市府提醒民眾欣賞可愛動畫之餘仍需遵守號誌，穿越路口切勿滑手機或分心。

台中史努比家族特色行人號誌12處打卡點

一中商圈（四處尋找美食的歐拉夫）

中山醫學大學（趕著上課的糊塗塔克）

新光三越（拖著行李箱的安迪）

洲際漢神百貨（練習投接球的查理布朗）

水湳轉運中心周邊（經貿九路/經貿路二段）

水湳轉運中心周邊（中科路/黎明路）

逢甲商圈

台中榮總

澄清醫院

中國醫藥大學

台灣大道市政大樓周邊

水湳轉運中心周邊據點





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