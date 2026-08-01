免費嗑炸雞！德克士2026會員月開炸，新客爽拿6張券、登錄發票再抽2,5000份好禮。

德克士2026會員月強勢登場，推出新會員免費吃炸雞與登錄發票抽近2,5000份好禮。窩客島資深編輯李維唐表示：「這次品牌不只用經典腿部炸雞應戰，更精準切入中元普渡與日常聚餐情境，展現極高CP值。」

每當下班時刻或是週末聚會，金黃酥脆、咬下滿溢肉汁的美味炸雞，總能瞬間療癒一整天辛苦工作的疲憊心情。被廣大饕客譽為「最寵粉速食品牌」的德克士，在2026年盛大啟動年度「德克士炸麼大・一口就炸」會員月活動。這次品牌直接將好康升級，用滿滿的誠意與實質優惠回饋給所有炸雞愛好者。無論是想個人獨享犒賞自己，還是計畫與三五好友聚會歡樂分享，甚至適逢中元節需要準備澎湃供桌，德克士都準備了多重好禮，讓全台消費者都能輕鬆享用最美味的在地好滋味。

▲德克士 2026 會員月推出新、舊會員專屬優惠，主打招牌咔滋脆皮炸雞等人氣品項。 圖／德克士提供；窩客島編輯李維唐整理



新會員加入即享免費美味！6張專屬優惠券大方送

為了熱烈歡迎初次到訪的新朋友，德克士這次祭出極具吸引力的入會好禮。自2026年8月20日起，只要完成註冊加入全新會員，完全不需要任何門檻，就能直接免費領取1份招牌「咔滋脆皮炸雞」。除了免費炸雞之外，新會員還能一次性收穫高達6張專屬優惠券，當中包含雞塊免費吃1張、買1送1優惠券3張，以及只要120元就能享用「咔滋脆皮炸雞2塊搭配中杯綠茶1杯」的新朋友炸雞餐優惠券。多重好康直接送到手軟，讓新朋友從加入的第一天起就能大飽口福。

滿額登錄發票通通有獎！豪灑25,000份咔滋人氣好禮

除了新會員獨享的入會禮，德克士更針對全體消費者推出了刺激無比的「一口就炸」滿額抽獎活動。自8月20日起至9月30日止，只要在德克士全台門市單筆消費金額滿200元，並前往官方平台完成發票登錄，即可參加抽獎活動。品牌這次主打「通通有獎」的超狂回饋，豪氣準備了近25,000份咔滋好禮。獎項內容極為豐富，從人氣最旺的招牌脆皮炸雞、肉汁飽滿的手槍腿，到份量十足的大份咔滋薯霸，以及多款經典熱銷點心通通包含在內，就是要讓每位登錄發票的顧客都能滿載而歸。

中元普渡澎湃首選！399元爽吃7塊雞腿桶餐

適逢一年一度的中元普渡祭拜時節，拜拜供桌上的澎湃度與誠意自然不能打折。德克士作為「只賣腿的炸雞品牌」，招牌咔滋脆皮炸雞堅持只選用整隻雞最優質精華的雞腿與腿排部位，並且嚴選台灣在地優質雞肉製造，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁。即日起至8月31日止，門市推出「六塊炸雞桶」特惠價399元；德克士會員只要在門市臨櫃購買並出示會員身份，即可獲得加贈的1塊咔滋脆皮炸雞，等於用399元的超值優惠價就能一次爽吃7塊全腿部位炸雞。

▲德克士會員月以招牌炸雞為核心推出多項會員回饋，新朋友、老朋友皆可享專屬優惠。 圖／德克士提供；窩客島編輯李維唐整理

歡樂拼盤下殺63折！多元餐點情境全方位滿足

針對喜歡多樣化口感的老朋友，德克士同步於中元檔期推出「爽吃歡樂拼盤」。拼盤原價為318元，活動特惠價239元，而德克士會員更能享有199元的專屬優惠價，相當於直接打6.3折、現省高達119元。拼盤內容豐富多變，包含紫金QQ球2份、咔滋洋蔥圈1份、BBQ烤翅2對與酥炸杏鮑菇1份。除此之外，會員APP內還同步推出「買手槍腿送地瓜薯」、「買堡送堡」、「買1送3炸雞組」等多款限定優惠券，讓每位顧客無論是在個人解饞、朋友相聚還是家庭共餐，都能隨時隨地找到最適合自己的美味方案。

德克士2026會員月「德克士炸麼大・一口就炸」

活動時間：2026年8月20日起至2026年9月30日止（部分中元限定優惠至8月31日止）

活動內容：

新會員專屬禮： 8月20日起新加入會員免費獲得「咔滋脆皮炸雞」1份及6張專屬優惠券（包含免費雞塊券1張、買一送一券3張、咔滋脆皮炸雞免費券1份、新朋友炸雞餐$120優惠券1張）。

「一口就炸」滿額抽獎： 單筆消費滿200元並完成發票登錄，通通有獎，豪灑近2,5000份好禮（含招牌脆皮炸雞、人氣手槍腿、大份咔滋薯霸、多款人氣點心）。

中元限定「六塊炸雞桶」： 即日起至8月31日，咔滋脆皮炸雞6塊特惠價399元；臨櫃出示會員加贈1塊，即以399元享有7塊炸雞（限門市臨櫃及自助點餐機）。

中元限定「爽吃歡樂拼盤」： 原價318元，會員專屬價199元（內含紫金QQ球2份、咔滋洋蔥圈1份、BBQ烤翅2對、酥炸杏鮑菇1份）。

APP會員限定券： 半半瘋薯券、買手槍腿送地瓜薯、買1送3炸雞組、買堡送堡等多款優惠。

掌握了這次的速食優惠折扣後，不妨順便看看這個週末還有哪些不可錯過的生活美食情報。

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