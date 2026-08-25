台北大象遊行9/5登場！免門票巨型機械大象封街演出，遊行表演時間、交通管制攻略。

台北大象遊行免費看！法國巨型機械大象台北遊行表演9/5、9/6晚上登場，編輯鄭亦庭表示：台北大象遊行活動時間、交通管制先看。

超酷台北大象遊行免費看！法國街頭藝術代表奧波西托劇團打造台北戶外展演《大象來了……》，為2026臺北藝術節揭開序幕，三頭巨型機械大象將與鳳凰隊列、錫兵樂隊一起登上台北街道，於9月5日、9月6日連續兩天晚上19:14封街遊行演出，讓大家免門票就能參與這場台北巨型大象遊行。



▲2026臺北藝術節開幕戶外演出《大象來了……》，3頭巨型機械大象遊行路線、交通管制資訊搶先看。



▲台北大象遊行免費看！三頭巨型機械大象遊行將於9月5日、9月6日台北封街演出，免費入場體驗街頭劇場。





台北獨家版本《大象來了……》戶外演出

▲法國奧波西托劇團戶外表演《大象來了……》，這次攜手臺灣身聲劇場、軒宇樂集打造專屬於台北的獨家版本。





台北大象遊行800尺封街演出

▲台北大象遊行特別定於19點14分啟程，以呼應1914年臺北首座動物園創立歷史。





台北大象遊行活動交通管制

▲台北大象遊行9/5、9/6登場！巨型機械大象巡演路線從士林教育會館至北藝中心廣場。



▲《大象來了……》活動期間從下午5時30分起，將於基河路周邊實施階段性交通管制，建議想要朝聖的民眾搭乘捷運大眾運輸。





《大象來了......》 活動資訊

《大象來了......》交通管制與用路指南

話題台北展覽也要衝

成立於1982年的法國奧波西托劇團，是歐洲最具代表性的街頭藝術團隊之一，這次戶外表演《大象來了……》特別攜手臺灣身聲劇場、軒宇樂集，量身打造專屬於台北的獨家版本，將於9月5日、6日晚上19:14封街走入台北士林街頭，特別將啟程時間定於19點14分，是為了呼應1914年台北首座動物園創立，帶大家穿越時空重溫台北人的大象遷移記憶。演出當晚三頭巨型機械大象將像是從巨人遺落的玩具箱中甦醒，與鳳凰隊列、錫兵樂隊一起登場，遊行隊伍將從新光人壽士林教育會館出發，沿著基河路一路前行到臺北表演藝術中心戶外廣場，將約800公尺的基河路變成無圍牆劇場，現場結合風笛、鼓聲及五大洲意象服飾，徹底打通街道與騎樓，抵達北藝廣場後更有精彩表演，全程免費觀賞，絕對是今年必衝的台北街頭藝術盛會。導演尚－雷蒙透露此次演出呼應臺北人共同的「大象記憶」，期待成為留存百年的新城市記憶，另外《大象來了……》將於9月5日、6 日配合演出路線，從下午5時30分起於基河路等周邊區域實施階段性交通管制及人流引導措施，想要來朝聖，記得留意臺北表演藝術中心官方公布的觀演資訊、交通管制公告，並多利用大眾運輸工具前往喔。演出單位：法國奧波西托劇團 Compagnie Oposito演出日期：2026.9.5(六)、9.6(日)演出地點：藝術遊行：基河路新光人壽士林教育會館--->北藝中心廣場遊行時間：19:14-20:14 約60分鐘舞臺演出：北藝中心廣場演出時間：約20:04-20:441、最佳觀賞交通指引(搭捷運最順暢!)去程推薦：搭乘捷運淡水信義線至 「士林站」2 號出口,沿中正路步行前往基河路遊行起點,可避開劍潭站人潮並順著隊伍行進路線漫步觀賞。回程推薦：散場時可就近至「劍潭站」 乘車,請配合現場工作人員與站務人員進出站引導。2、自行開車 / 騎車封路管制(一般車輛禁止通行)前置無噪技排：9.5(六)00:00 - 02:00 |基河路(中正路-基河路240巷)遊行演出：9.5(六)、9.6(日) 17:30 - 21:00|基河路(中正路-文林路)住戶車輛通行：可憑證由「士商路 / 承德路 / 福德路 / 大西路」轉進巷道及基河(19:00-21:00除外)穿越車流改道：南北向穿越車流請提前改道行駛 「承德路」、「中山北路」或「文林路」。3、停車管制與替代停車場路邊停車格淨空：管制路段：基河路(中正路至文林路)及基河路 240 巷沿線路邊汽機車格。淨空時間：9.4(五)14:00 起至 9.6(日) 24:00 全面暫停開放，請車主配合提早移車。外圍替代停車場：活動期間開車前往請改停至「科教館停車場」、「天文館停車場」或「前港公園地下停車場」。4、公車營運及站位調整管制時間：9.5(六)及 9.6(日) 17:00 - 21:00暫停服務站牌：基河路上之 「大南路口」、「士林區行政中心(基河)」、「公教住宅」、「士林市場(銘傳會館)」 等4個站牌雙向均改道，不提供上下客。改搭指引：預計搭乘 41、68、111、303區、紅9、紅30、兒樂2號線、2022、9006 路線之民眾，公車於管制時段將不駛入基河路，請改至 承德路「大南路口」 或中正路「捷運士林站(中正)」 站牌上下車。詳細公車動線請至 大臺北公車動態網站 查詢。5、YouBike 暫停營運與騎乘限制管制時間：9.5(六)及 9.6(日)17:30 - 21:00暫停營運場站：YouBike 「基河文林路口站」 暫停借還車，其餘周邊站點正常營運。人行道騎乘限制：基河路(中正路-文林路)兩側人行道請下車牽行以維護行人安全。6、計程車排班區調整管制時間：9.5(六)及 9.6(日)17:30 - 21:00暫停使用排班區：基河路沿線 「承德路 195 巷口旁」、「承德路 179 巷口旁」及「北藝中心前」 等 3 處計程車排班區暫停服務替代搭乘位置：需搭乘或下車之民眾，請改至捷運劍潭站 1 號出口旁(基河路北向)計程車排班區。活動期間，將透過臺北表演藝術中心、文化局、交通局網站、警察廣播電臺、有線電視跑馬燈等管道宣導，活動詳情及交通資訊請至臺北表演藝術中心《大象來了......》活動官網查詢。

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