台北大象遊行9/5登場！免門票巨型機械大象封街演出，遊行表演時間、交通管制攻略。

台北大象遊行免費看！法國巨型機械大象台北遊行表演9/5、9/6晚上登場，編輯鄭亦庭表示：台北大象遊行活動時間、交通管制先看。
超酷台北大象遊行免費看！法國街頭藝術代表奧波西托劇團打造台北戶外展演《大象來了……》，為2026臺北藝術節揭開序幕，三頭巨型機械大象將與鳳凰隊列、錫兵樂隊一起登上台北街道，於9月5日、9月6日連續兩天晚上19:14封街遊行演出，讓大家免門票就能參與這場台北巨型大象遊行。
台北獨家版本《大象來了……》戶外演出成立於1982年的法國奧波西托劇團，是歐洲最具代表性的街頭藝術團隊之一，這次戶外表演《大象來了……》特別攜手臺灣身聲劇場、軒宇樂集，量身打造專屬於台北的獨家版本，將於9月5日、6日晚上19:14封街走入台北士林街頭，特別將啟程時間定於19點14分，是為了呼應1914年台北首座動物園創立，帶大家穿越時空重溫台北人的大象遷移記憶。
台北大象遊行800尺封街演出演出當晚三頭巨型機械大象將像是從巨人遺落的玩具箱中甦醒，與鳳凰隊列、錫兵樂隊一起登場，遊行隊伍將從新光人壽士林教育會館出發，沿著基河路一路前行到臺北表演藝術中心戶外廣場，將約800公尺的基河路變成無圍牆劇場，現場結合風笛、鼓聲及五大洲意象服飾，徹底打通街道與騎樓，抵達北藝廣場後更有精彩表演，全程免費觀賞，絕對是今年必衝的台北街頭藝術盛會。
台北大象遊行活動交通管制導演尚－雷蒙透露此次演出呼應臺北人共同的「大象記憶」，期待成為留存百年的新城市記憶，另外《大象來了……》將於9月5日、6 日配合演出路線，從下午5時30分起於基河路等周邊區域實施階段性交通管制及人流引導措施，想要來朝聖，記得留意臺北表演藝術中心官方公布的觀演資訊、交通管制公告，並多利用大眾運輸工具前往喔。
《大象來了......》 活動資訊演出單位：法國奧波西托劇團 Compagnie Oposito
演出日期：2026.9.5(六)、9.6(日)
演出地點：
藝術遊行：基河路
新光人壽士林教育會館--->北藝中心廣場
遊行時間：19:14-20:14 約60分鐘
舞臺演出：北藝中心廣場
演出時間：約20:04-20:44
《大象來了......》交通管制與用路指南1、最佳觀賞交通指引(搭捷運最順暢!)
去程推薦：搭乘捷運淡水信義線至 「士林站」2 號出口,沿中正路步行前往基河路遊行起點,可避開劍潭站人潮並順著隊伍行進路線漫步觀賞。
回程推薦：散場時可就近至「劍潭站」 乘車,請配合現場工作人員與站務人員進出站引導。
2、自行開車 / 騎車
封路管制(一般車輛禁止通行)
前置無噪技排：9.5(六)00:00 - 02:00 |基河路(中正路-基河路240巷)
遊行演出：9.5(六)、9.6(日) 17:30 - 21:00|基河路(中正路-文林路)
住戶車輛通行：可憑證由「士商路 / 承德路 / 福德路 / 大西路」轉進巷道及基河(19:00-21:00除外)
穿越車流改道：南北向穿越車流請提前改道行駛 「承德路」、「中山北路」或「文林路」。
3、停車管制與替代停車場
路邊停車格淨空：
管制路段：基河路(中正路至文林路)及基河路 240 巷沿線路邊汽機車格。
淨空時間：9.4(五)14:00 起至 9.6(日) 24:00 全面暫停開放，請車主配合提早移車。
外圍替代停車場：活動期間開車前往請改停至「科教館停車場」、「天文館停車場」或「前港公園地下停車場」。
4、公車營運及站位調整
管制時間：9.5(六)及 9.6(日) 17:00 - 21:00
暫停服務站牌：基河路上之 「大南路口」、「士林區行政中心(基河)」、
「公教住宅」、「士林市場(銘傳會館)」 等4個站牌雙向均改道，不提供上下客。
改搭指引：
預計搭乘 41、68、111、303區、紅9、紅30、兒樂2號線、2022、9006 路線之民眾，公車於管制時段將不駛入基河路，請改至 承德路「大南路口」 或中正路「捷運士林站(中正)」 站牌上下車。
詳細公車動線請至 大臺北公車動態網站 查詢。
5、YouBike 暫停營運與騎乘限制
管制時間：9.5(六)及 9.6(日)17:30 - 21:00
暫停營運場站：YouBike 「基河文林路口站」 暫停借還車，其餘周邊站點正常營運。
人行道騎乘限制：基河路(中正路-文林路)兩側人行道請下車牽行以維護行人安全。
6、計程車排班區調整
管制時間：9.5(六)及 9.6(日)17:30 - 21:00
暫停使用排班區：基河路沿線 「承德路 195 巷口旁」、「承德路 179 巷口旁」及「北藝中心前」 等 3 處計程車排班區暫停服務
替代搭乘位置：需搭乘或下車之民眾，請改至捷運劍潭站 1 號出口旁(基河路北向)計程車排班區。
活動期間，將透過臺北表演藝術中心、文化局、交通局網站、警察廣播電臺、有線電視跑馬燈等管道宣導，活動詳情及交通資訊請至臺北表演藝術中心《大象來了......》活動官網查詢。
話題台北展覽也要衝
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