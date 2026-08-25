清心Ｘ傳說對決開戰！這4款Red Bull能量飲特調現折10元，再領免費虛寶。

編輯 鄭雅之 表示：喝飲料有優惠，還有虛寶也太讚了吧！
現代人生活節奏快速，不論是下班下課或是揪團打遊戲，時常需要補充精力。手搖飲早已是大家日常解壓的首選，這次清心福全特別於即日起至9月6日攜手熱門手遊傳說對決，打造專屬補給站。這場跨界合作讓買飲料變成解任務，大家只要選購指定特調，就能享有優惠折扣並登錄發票領取獨家虛寶。
四款特調酸甜果香
這次四款聯名飲品，每杯都有獨特的口感特色。喜歡茶香可以選擇「Red Bull能量紅茶」，想要酸甜果香層次則推薦「Red Bull能量藍莓蜜」。另外「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」酸甜解膩，而「Red Bull巨峰葡萄能量優多」則帶來濃郁滑順的風味。活動期間這些品項都享有70元優惠價，憑發票還可以兌換專屬虛寶。
登錄發票抽角色造型佈件
這波合作除了可以直接領取虛寶之外，品牌還特別針對資深玩家推出加碼抽獎活動。大家只要購買指定能量特調飲料並完成線上互動，就有機會幸運抽中傳說對決的熱門角色造型佈件。整項活動兼具美味體驗與收藏價值，相當推薦大家揪朋友一起到門市喝飲料補充體力，順便把心儀的限定遊戲道具與造型佈件通通帶回家。
清心福全 × 傳說對決 能量補給站 活動資訊
活動期間：2026年08月24日（一）至 2026年09月06日（日）
活動地點：全台清心福全門市
優惠價格：指定飲料單杯優惠價 70 元（原價 80 元）
優惠飲品：
- Red Bull能量紅茶
- Red Bull能量藍莓蜜
- Red Bull巨峰葡萄能量果醋
- Red Bull巨峰葡萄能量優多
清心福全 × 傳說對決 優惠活動
- 購買指定 Red Bull 能量特調，登錄發票即贈傳說對決獨家虛寶。
- 完成指定互動，可參加傳說對決人氣角色造型佈件抽獎。
飲料控要喝新品！
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