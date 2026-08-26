> 美食 > 微風精品嚴選中秋禮盒超有看頭，五星飯店、米其林名店、職人手工早鳥搶先購。

微風精品嚴選中秋禮盒超有看頭，五星飯店、米其林名店、職人手工早鳥搶先購。

中秋節中秋禮盒微風精品米其林
2026-08-26 08:00文字：編輯 鄭雅之 
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

還不知道要挑選什麼中秋禮盒嗎？微風精品線上BREEZEONLINE一站幫你整理今年最有質感的送禮選項。米其林一星的聯名禮盒、五星級飯店禮盒、人氣品牌聯名禮盒、文青查、巧克力等都是不錯選擇，經典人氣品或今年新品通通一次搞定。

兼具品味、話題與質感的節慶禮盒已成為中秋佳節前夕最重要儀式，為了讓擺脫地區與時間限制，微風精品線上BREEZEONLINE今年集結近百款精選中秋禮盒，五星飯店與星級名店月餅外，更有高達三成的新品牌首度亮相，全站祭出最低78折起優惠，預計在8月底～9月中秋前夕引爆最便利的線上採購熱潮。

米其林一星聯名世界冠軍等名品

BREEZEONLINE精選的多款亮點禮盒，兼顧了商務與個人採購的品味需求。由米其林一星餐廳富錦樹攜手世界麵包冠軍吳寶春共同打造的禮盒，嚴選紅土鹹蛋黃、大甲芋頭與十年陳釀青梅，將在地風土與頂級工藝結合，堪稱今年最具話題性的聯名鉅作。上海茶樓則與一品花雕雞推出獨家聯名禮盒，以經典流心月餅搭配獨家辣醬，帶來甜、辣、茶交織，讓人充滿想像的禮盒。五星飯店晶華酒店的濃郁奶黃餡包裹Q彈麻糬，鹹甜平衡且香濃滑順，也是許多人的心頭好。

▲由米其林一星餐廳攜手世界麵包冠軍打造，堪稱今年最具話題性的聯名鉅作。▲由米其林一星餐廳攜手世界麵包冠軍打造，堪稱今年最具話題性的聯名鉅作。▲晶華酒店推出的奶黃餡包裹Q彈麻糬，甜而不膩又充滿口感。
▲晶華酒店推出的奶黃餡包裹Q彈麻糬，甜而不膩又充滿口感。▲這款禮盒充滿甜、辣、茶交織的多層次驚喜口感，上海茶樓和一品花雕雞今年獨家獻禮。
▲這款禮盒充滿甜、辣、茶交織的多層次驚喜口感，上海茶樓和一品花雕雞今年獨家獻禮。

三成新品牌首度入駐超吸睛

為了給大家新的送禮靈感，今年特別導入約三成的全新合作品牌，包括無咖啡因茶飲品牌「日暮禾茶」、職人手工精品巧克力品牌「Maison Kakao」等，讓節慶贈禮更具時尚生活美學。
此外，對於也關注分享型與輕負荷的送禮需求，「甜堂－柚有好旺禮盒」及「Elisa's Wonderland－日式桃山月餅禮盒」都分別採取用低油、低糖配方，為傳統月餅注入輕盈細緻的現代風貌。
▲日暮禾茶今年中秋推出多款花草茶，桂花、菊花、玫瑰等各具特色，對喜愛茶的同好是最適合的禮盒選擇。

▲日暮禾茶今年中秋推出多款花草茶，桂花、菊花、玫瑰等各具特色，對喜愛茶的同好是最適合的禮盒選擇。
▲甜堂由雪Q餅、牛軋餅與桂花烏龍茶組成的禮盒，對於想擺脫傳統月餅的饕客會是最佳選擇。

▲甜堂由雪Q餅、牛軋餅與桂花烏龍茶組成的禮盒，對於想擺脫傳統月餅的饕客會是最佳選擇。
▲Elisa's Wonderland今年以日式桃山皮打造細緻綿密的月餅口感，優雅設計傳遞細膩心意。
▲Elisa's Wonderland今年以日式桃山皮打造細緻綿密的月餅口感，優雅設計傳遞細膩心意。

BREEZEONLINE中秋專區購買連結

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台北君品攜手米其林三星團隊，以經典廣式月餅、頂級茶聯名和精品提袋，打造2026年最奢華的中秋禮盒。
台北君品攜手米其林三星團隊，以經典廣式月餅、頂級茶聯名和精品提袋，打造2026年最奢華的中秋禮盒。
編輯 李維唐
在台北君悅酒店預約父親節和中秋節驚喜！中秋月餅早鳥83折起，加碼父親節限定蛋糕與超Chill城市住房專案。
在台北君悅酒店預約父親節和中秋節驚喜！中秋月餅早鳥83折起，加碼父親節限定蛋糕與超Chill城市住房專案。
編輯 李維唐
米其林指南推薦酒店的中秋禮盒竟然能變身居家可愛小夜燈，早鳥預購還有優惠。
米其林指南推薦酒店的中秋禮盒竟然能變身居家可愛小夜燈，早鳥預購還有優惠。
編輯 李維唐
五星飯店Ｘ頂級保養品牌跨界聯名。台北文華東方酒店攜手法國頂級保養品牌Sisley Paris推出姐妹們最期待的優雅下午茶。
五星飯店Ｘ頂級保養品牌跨界聯名。台北文華東方酒店攜手法國頂級保養品牌Sisley Paris推出姐妹們最期待的優雅下午茶。
編輯 李維唐
把烤肉醬和蛋黃酥變成曲奇餅！鴻鼎菓子2026年中秋禮盒創意登場，收到保證驚喜連連。
把烤肉醬和蛋黃酥變成曲奇餅！鴻鼎菓子2026年中秋禮盒創意登場，收到保證驚喜連連。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊