京都第一炸豬排來台！空蟬亭進軍忠孝敦化商圈，菜單最便宜1080元。

編輯 鄭雅之 表示：不用飛日本就能吃到就是開心～

台北就吃得到京都第一炸豬排！被譽為京都第一、曾獲米其林必比登推薦的「空蟬亭」炸豬排定食，於本週悄悄在台北東區試營運。店家主打獨門「冬眠熟成」技術與低溫油炸工法，打造外酥內嫩的頂級口感，想搶先朝聖的饕客快直接衝忠孝敦化商圈嚐鮮。

▲空蟬亭登陸台北東區忠孝敦化商圈，饕客免飛日本京都就能品嚐極具儀式感的經典日式炸豬排定食。(圖片來源：空蟬亭IG) ▲京都第一豬排空蟬亭插旗台北大安區，以獨門冬眠熟成技術與低溫慢炸鎖住豐沛肉汁，炸豬排控必衝朝聖。(圖片來源：空蟬亭IG)





獨家冬眠熟成與低溫慢炸工法

「空蟬亭」過去隱身於京都二條城周邊的口袋名單，憑藉把時間融入料理的精神成為京都一位難求的名店。職人嚴選高品質豬肉部位，透過招牌「冬眠熟成」技術凝聚肉質鮮甜精華，再以精準控溫的低溫油炸工法鎖住豐沛肉汁，讓清爽薄脆麵衣與多汁軟嫩肉質完美結合，展現出令人驚豔的日本匠人手藝。

▲京都米其林必比登推薦名店「空蟬亭」主打冬眠熟成與低溫油炸，呈現薄脆麵衣與多汁粉嫩肉質的極致炸豬排。(圖片來源：空蟬亭IG)





獨門專屬調味料與沾醬特色

除了超狂炸功外，店家對沾醬調味更堅持獨家專屬配合。店內提供「英國馬爾頓鹽」、「牛肝菌鹽」、「自家製豬排醬」與「自家製蘿蔔泥醋醬」共4種調味料。職人強調這些醬料專為低溫清爽不油膩的豬排研發，一般市售醬料或傳統炸法不同，呈現出更高品質的炸豬排定食享受。

▲空蟬亭提供馬爾頓鹽、牛肝菌鹽、自家製豬排醬與蘿蔔泥醋醬共四種佐料，獨家調配沾醬完美襯托低溫熟成豬排的清爽鮮美。(圖片來源：空蟬亭IG)





台北首店菜單只賣六款

台北首店提供「SunnyPork」與「KaoriPork」兩大肉品系列。饕客能依口感偏好選擇油脂豐富的「肋眼」、口感紮實的「里肌」或細緻軟嫩的「菲力」。價位落於1080元至1480元之間，店內每人最低消費為200元並另加一成服務費，輕鬆滿足不同肉控的味蕾。

▲厚切菲力豬排呈現誘人粉紅色澤，低溫慢炸工法保持外酥內嫩，大口咬下滿是爆汁鮮甜口感。(圖片來源：空蟬亭IG)





忠孝敦化捷運站必吃日式定食

隨主餐附上熱騰騰味噌湯、新鮮高麗菜絲與香Q白飯，打造極具儀式感的經典日式定食。店址坐落於忠孝東路熱鬧巷弄內，從捷運忠孝敦化站步行即可輕鬆抵達。現在無須辛苦搶訂日本名店席位，在台北就能吃到「空蟬亭」，輕鬆感受道地的日式美食魅力。

▲空蟬亭日式定食隨附白飯、高麗菜絲與味噌湯，搭配頂級低溫熟成炸豬排，帶來超人氣話題美味。(圖片來源：空蟬亭IG)

空蟬亭 Karasemitei 台北首店 店家資訊

門市地址：台北市大安區忠孝東路四段146巷23號（捷運忠孝敦化站附近）

營運狀態：正式展開試營運

消費說明：每人低消 200 元，另加收 10% 服務費

定食內容：主餐均附白飯、高麗菜絲與味噌湯





空蟬亭台北首店菜單價格

Sunny Pork 系列

里肌 200g：1080 元

菲力 160g：1080 元

肋眼 250g：1280 元

Kaori Pork 系列

里肌 200g：1280 元

菲力 160g：1280 元

肋眼 250g：1480 元





台北日本來台一號店接著吃！

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