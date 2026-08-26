繼光香香雞買一送一！8天墨魚甜不辣、三角骨0元多一份，秀學生證送隱藏版。

編輯 鄭雅之 表示：繼光香香雞買一送一是領券下次換，可以無負擔自己吃兩包就給讚！

炸雞控下班下課後的療癒選擇來了，「繼光香香雞」這次選在開學季祭出雙重驚喜，不僅有廣受好評的買一送一限時活動，熱門話題商品「BBQ可樂餅」更直接開放學生族群憑證件免費享用，這波高性價比的吃貨福利絕對是秋天補充熱量與小確幸的首選。

▲繼光香香雞將於9/3~9/13期間，每週四、五、六、日推出指定炸物買一送優惠。

▲繼光香香雞限時買一送一，購買指定品項即可獲得同款兌換券。





繼光香香雞買一送一8天快閃

繼光香香雞特別規劃了限時8天的超強回饋，從9月3日開始至9月13日期間，每週四、五、六、日連續兩週登場，只要購買「樂薯」、「蒜脆杏鮑菇」、「十三香三角骨」、「墨魚甜不辣」或「甜心地瓜球」等指定人氣點心，就能拿到同品項兌換券，多買多送且沒有上限，銅板價就能輕鬆搞定下午茶。



▲繼光香香雞9月推出買一送一優惠。(攝影：鄭雅之)





隱藏版可樂餅回歸

老饕念念不忘的秘密美味終於揭曉，品牌過去引發社群熱議的「爆醬塔塔可樂餅」讓人印象深刻，這次將隱藏菜單全面升級推出「BBQ可樂餅」，金黃的外皮酥脆有聲，內餡富含香濃熱騰騰的煙燻醬汁與綿密馬鈴薯泥，雙重口感在舌尖交織出令人欲罷不能的涮嘴滋味。



▲繼光香香雞全新推出外皮酥脆、淋上濃郁鹹甜醬汁的BBQ風味可樂餅。圖／繼光香香雞提供；窩客島編輯李維唐整理





開學祭學生獨享免費吃優惠

為了幫開學的莘莘學子補充電力，門市現場同步準備了專屬驚喜，自2026年8月20日至9月6日為止，只要帶著實體的學生證至門市讓店員確認留存紀錄，就能直接免費領取新品「BBQ可樂餅」乙份，全台數量有限換完為止，路過門市的學生千萬別錯過這波免費嚐鮮的機會。



▲繼光香香雞開學季推出全品項9折優惠，招牌香香炸雞與香酥魷魚一次滿足。圖／繼光香香雞提供；窩客島編輯李維唐整理

繼光香香雞買一送一 優惠活動

活動時間：2026年9月3日至9月13日，每週四、五、六、日，共計8天。

活動品項：樂薯、蒜脆杏鮑菇、十三香三角骨、墨魚甜不辣、甜心地瓜球。

活動內容：購買1份指定小食即贈同品項兌換券1張，多買多送無上限，兌換券使用期限為2026年9月14日至9月30日。





繼光香香雞學生免費換 優惠活動

活動時間：2026年8月20日起至9月6日止。

活動內容：親自前往門市出示本人實體學生證，配合門市人員拍照存證，即可免費獲贈BBQ可樂餅乙份，全台限量3萬顆，贈完為止。





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