廣慈奉天宮站通車免費搭！5大優惠送全家霜淇淋，市集音樂會、周邊景點加碼逛。

淡水信義線最後一站「廣慈奉天宮站」終於要通車了！編輯 鄭雅之 表示：免費搭乘、還送全家霜淇淋也太好！

台北人終於等到了！台北捷運淡水信義線歷經近十年施工，最終站「廣慈奉天宮站」終於完工，並於8月30日下午正式通車，接棒象山站成為紅線最新終點站。北捷特別推出長達一個月的廣慈奉天宮站通車慶典，不僅新行駛區間直接免費搭乘，現場還大方送出全家霜淇淋給民眾享用，甚至能試手氣抽機票與捷運年票，。



▲台北捷運紅線延伸段正式通車，提供民眾通車首月象山至廣慈奉天宮站新路段免費搭乘優惠。

▲廣慈奉天宮站站內月台層空間明亮，通車期間舉辦限定市集與音樂會，吸引民眾前往踩點。





搭乘新區間通通不扣款

小資族最關心的交通省錢計畫正式啟動，自8月30日下午2點起一直到9月28日止，只要使用電子票證或信用卡搭車，行經象山至廣慈奉天宮這一段新路段就不用花錢。系統會自動扣除該里程費用，如果是專程前來踩點，選擇同站進出或是兩站之間往返更是完全免費，搭完還能順便參加活動抽捷運年票與自行車。



▲廣慈奉天宮站1號出口設有周邊連通道與公共設施，方便民眾搭乘捷運造訪信義區景點。





捷運通車超狂優惠登場

歡慶廣慈奉天宮站正式通車，營運單位祭出超猛好康相挺。通車首4日憑當日搭乘紀錄就能參加限量扭蛋，有機會把雙人來回機票與家電抱回家。通車首月每日限量發放500張霜淇淋禮物卡，持悠遊卡或悠遊付搭乘最高享40元回饋。進出新站還能抽30張捷運年票與90台捷安特自行車，App會員再加碼抽千名捷運點，小資族絕對要抓緊時間搶優惠。

▲8月30日至9月28日，每日於廣慈奉天宫站B2大廳說出通關密語「慶祝廣慈奉天宮站通車，全家來吃冰」即可免費領取全家霜淇淋免費兌換券。





限定市集與迎賓音樂會

▲台北捷運淡水信義線廣慈奉天宮站正式通車，成為紅線全新營運終點站，首月享象山至廣慈奉天宮新路段免費搭乘優惠。





廣慈奉天宮站不只是交通據點，更打造充滿藝文氣息的休閒空間。8月30日通車日以及9月5日與9月6日的下午2點至晚上8點，1號出口B1連通道特別舉辦限定市集，集結輕食美食與文創手作攤位。8月30日至9月19日期間，站內大廳公共藝術區每週更輪番推出迎賓音樂會，包含長笛姐姐、拉丁重擊樂團及爵士樂等6組團體接力演出，讓民眾享受熱鬧悠閒的週末時光。

廣慈奉天宫站周邊玩樂攻略

捷運廣慈奉天宮站周邊隱藏著超豐富的玩樂路線，從站點步行就能造訪香火鼎盛的松山奉天宮與松山慈惠堂，感受濃厚的在地信仰文化。喜愛戶外的踩點族還能順遊虎山親山步道與永春陂生態濕地公園，在大自然綠意中享受悠閒漫步時光。逛累了就到附近的林口街夜市與福德街商圈，品嚐施家麻油腰花等在地老字號美食，一次滿足拜拜、踏青與嗑美食體驗。



▲搭乘捷運至廣慈奉天宮站即可順遊虎山親山步道，沿途充滿自然綠意，是台北信義區熱門的踏青健行景點。

台北捷運廣慈奉天宫站通車

正式通車：2026年8月30日





台北捷運廣慈奉天宫站通車 優惠活動

免費搭乘：8月30日至9月28日，行經象山站至廣慈奉天宮站新路段不計費，同站進出或兩站往返免費。

限量扭蛋：8月30日至9月2日，憑當日搭乘紀錄可參加扭蛋，每日限量600名，頭獎送華航雙人來回機票（首日倫敦、後三天東京）及實用家電。

免費吃冰：8月30日至9月28日，每日於B2大廳層發放500張全家霜淇淋禮物卡，說出通關密語「慶祝廣慈奉天宮站通車，全家來吃冰」即可免費領取。

悠遊卡加碼：8月30日至9月30日，使用記名悠遊卡或悠遊付乘車碼與嗶乘車搭乘，最高可領40元悠遊付現金回饋券；無記名卡於10月15日至10月31日靠卡可領20元回饋金。

抽年票自行車：8月30日至9月28日，進出新站可抽30張捷運年票與90台捷安特自行車；台北捷運Go App會員再抽千名20點捷運點。





台北捷運廣慈奉天宫站通車 慶祝活動

限定市集音樂會：8月30日、9月5日、9月6日下午2點至晚上8點舉辦限定市集；通車日至9月19日每週六下午於公共藝術區舉行主題音樂會。

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