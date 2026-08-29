壽司郎北海道祭限時33天！16道極鮮限定壽司與湯咖哩拉麵必吃開箱。

壽司郎推出為期33天的北海道祭典，精選16道限定海鮮與道地美食。美食資深編輯李維唐表示，本次將產地食材結合工藝手法，不僅展現極致鮮味，更能讓饕客享受道地日本食藝精髓。

北海道擁有豐饒海鮮與多元物產，長期以來深受台灣旅客喜愛，更曾超越東京與大阪，獲選為台灣人最愛的日本都道府縣，顯見當地風土與美食在饕客心中佔有重要地位。今年夏天，壽司郎結合自身在食材選擇與商品開發上的優勢，自8月26日起至9月27日止，隆重推出為期33天的「澎湃美味北海道」期間限定活動。透過嚴選多款北海道特色食材，將產地直送的鮮甜海味與在地物產引入餐桌，讓顧客免赴國外，就能在全台門市品味北海道豐富多元的食藝文化。



▲嚴選整顆鮮嫩北海道貝柱，一次呈現醬烤、檸檬鹽味與天婦羅酥炸三種精緻風味。圖／台灣壽司郎提供；窩客島編輯李維唐整理

極鮮干貝與鮭魚卵登場！多款海鮮解鎖限定風味

北海道三面環海，低溫且營養豐富的海域孕育出多樣海鮮，從鮭魚卵、帆立貝到各式海產，皆展現出獨特的鮮甜風味。本次活動推出的「北海道貝柱3饗」，售價100元，嚴選整顆鮮嫩的北海道貝柱，分別以醬烤、檸檬鹽味、天婦羅酥炸三種手法呈現，讓讀者一次解鎖三種風味。限量推出的「北海道產特選鮭魚卵」，售價100元，選用北海道產野生鮭魚卵，顆顆渾圓飽滿，入口帶有黏糯口感與濃郁鮮香，搭配特製醋飯及鹹香脆口的海苔，層層交織出豐富風味。售價80元的「炙燒奶油北海道產帆立貝」則來自大粒帆立貝，頂端放上由北海道新鮮生乳製成的奶油後整顆進行炙燒，奶香四溢且彈牙多汁。



▲選用野生鮭魚卵，顆顆渾圓飽滿且口感黏糯，搭配海苔交織濃郁鮮香。圖／台灣壽司郎提供；窩客島編輯李維唐整理

▲北海道產昆布漬赤魷（60元）：柔軟鮮美的赤魷結合昆布醃漬工法，展現滑嫩彈牙口感與自然鮮甜。圖／台灣壽司郎提供；窩客島編輯李維唐整理

除了經典貝類，本次也推出多款特色壽司。售價50元的「北海道產櫻鱒」與售價60元的「炙燒味噌北海道產櫻鱒」，展現細嫩肉質與豐富油脂。售價60元的「北海道產鹽漬岩魚」與售價60元的「北海道產昆布漬赤魷」，透過傳統工法濃縮魚肉鮮味，呈現Q彈滑嫩的口感。售價40元的「北海道產玉米軍艦」嚴選日本產量第一的北海道玉米，鮮甜多汁。售價60元的「北海道產稻燒水章魚」透過雙重火烤工法，打造滿溢炙香的佳餚。隨著季節推移，自9月1日起推出售價70元的「鹿兒島縣產紅魽」，9月11日起則接續推出售價40元的「北海道產炙燒鱈魚子」以及售價50元的「北海道產昆布漬石鰈」，讓海鮮愛好者每次到訪都能體驗不同時節的極致鮮味。

湯咖哩拉麵與升級版卡達拉娜！濃郁熟食甜點療癒味蕾

美食最能療癒人心，活動不僅匯聚代表性海鮮，同步將在地特色料理帶進店鋪。售價135元的「湯咖哩拉麵」將滿溢辛香氣息的湯咖哩加入南瓜、紅黃椒、秋葵、北海道馬鈴薯等豐富配料，伴隨Q彈麵條入口，溫潤暖胃。售價50元的「北海道奶油馬鈴薯可樂餅」嚴選北海道產北光馬鈴薯製作，配上一整塊北海道生乳奶油，品嘗馬鈴薯天然原味與香酥食感。售價50元的「鹽煮北海道毛豆」則以簡單調味彰顯毛豆清甜，讓人想一吃再吃。

甜點控則不能錯過售價100元的「北海道奶油卡達拉娜」，將經典人氣甜點再現新滋味，結合北海道發酵奶油製作、無添加任何奶油香料，並以慢火蒸烤，悉心創造出滿溢豐厚奶香氣息的升級版本，為整頓美食饗宴畫下完美句點。



▲嚴選高品質北海道毛豆，簡單鹽煮帶出豆仁自然甘甜滋味。圖／台灣壽司郎提供；窩客島編輯李維唐整理

攜手開火開伙推出日韓聯名餐盒！站前店獨家發售

壽司郎同步攜手全新跨國料理節目《開火開伙》展開聯名合作，節目集結韓國主廚鄭智善與日本名廚川越達也，搭配藝人楊銘威、李玉璽與Dora謝雨芝展開為期17天的餐車環島挑戰，節目將自8月29日起每週六晚間8點於TVBS 42頻道首播。

為了讓顧客感受日韓美食好滋味，獨家推出售價345元的「開火開伙｜壽司郎主廚推薦！日韓風壽司便當」，含有韓式海鮮卷、韓式泡菜比目魚鰭緣、韓式泡菜鹽味牛五花、極上鰻魚、韓式明太子花枝、辣肉味噌鮭魚、烤牛肉、生鮭魚、鮪魚極上赤身等9貫壽司，一次享受兩國佳餚。聯名餐盒自8月26日起於台灣壽司郎首間外帶專門店「SUSHIRO To Go 站前店」獨家開賣，凡購買即可獲得20元折價券，可於全台壽司郎店鋪使用至12月31日止。



▲聯名便當附有節目專屬腰封，於外帶專門店SUSHIRO To Go站前店獨家販售。圖／台灣壽司郎提供；窩客島編輯李維唐整理





澎湃美味北海道

活動時間：8月26日（三）起至9月27日（日）止

活動內容：

新品介紹

海鮮壽司類

北海道貝柱3饗：100元，嚴選整顆鮮嫩北海道貝柱，呈現醬烤、檸檬鹽味、天婦羅酥炸三種風味。

北海道產特選鮭魚卵：100元，野生鮭魚卵顆顆飽滿黏糯，搭醋飯與海苔交織濃郁鮮香。

炙燒奶油北海道產帆立貝：80元，大粒帆立貝放上北海道生乳奶油炙燒，奶香四溢且彈牙多汁。

炙燒味噌北海道產櫻鱒：60元，鹽漬工法搭配西京白味噌田樂味噌炙燒，香氣醇和。

北海道產鹽漬岩魚：60元，鹽漬工法鎖住鮮味，入口鹹香爽口。

北海道產昆布漬赤魷：60元，昆布醃漬完整入味，呈現Q彈滑嫩口感。

北海道產玉米軍艦：40元，嚴選北海道產玉米，鮮甜多汁且口感Q脆。

北海道產稻燒水章魚：60元，採用稻草燒烤與直火雙重工法，滿溢炙烤香氣。

北海道產櫻鱒：50元，去水濃縮鮮味，入口帶有甘甜與豐富油脂。

鹿兒島縣產紅魽：70元，9月1日起販售，油脂細緻且具熟成甘甜。

北海道產炙燒鱈魚子：40元，9月11日起販售，表層炙燒酥香，中間保有半生鮮爽。

北海道產昆布漬石鰈：50元，9月11日起販售，昆布醃漬入味，肉質細緻爽脆。

熟食與副餐類

湯咖哩拉麵：135元，辛香湯咖哩加入南瓜、紅黃椒、秋葵、北海道馬鈴薯等配料，溫潤暖胃。

北海道奶油馬鈴薯可樂餅：50元，選用北光馬鈴薯搭配北海道生乳奶油，外酥內濃郁。

鹽煮北海道毛豆：50元，選用高品質北海道毛豆，清甜爽口。

甜點類

北海道奶油卡達拉娜：100元，結合北海道發酵奶油慢火蒸烤，奶香升級濃郁。

外帶聯名餐盒

開火開伙｜壽司郎主廚推薦！日韓風壽司便當：345元，含韓式海鮮卷、韓式泡菜比目魚鰭緣、韓式泡菜鹽味牛五花、極上鰻魚、韓式明太子花枝、辣肉味噌鮭魚、烤牛肉、生鮭魚、鮪魚極上赤身共9貫，於SUSHIRO To Go站前店獨家販售。

優惠活動

聯名餐盒滿額折價券：8月26日起於外帶專門店「SUSHIRO To Go 站前店」購買《開火開伙》聯名壽司便當（345元），即贈送20元折價券1張，可於全台壽司郎門市使用至12月31日止。

吃爽極鮮壽司還意猶未盡嗎？跟著編輯的腳步，一起解鎖近期最受矚目的熱門餐飲新動向。

推薦閱讀：起司控全狂歡！肯德基「熔岩四起司咔啦雞腿堡」強勢登場，加1元吃蛋撻優惠全攻略。

推薦閱讀：把家鄉記憶做成頂級料理！江振誠於饗 A Joy 演繹四季交饗曲，剝皮辣椒雞湯與車海老吃到飽。

推薦閱讀：熱銷1,500,000顆的傳奇蛋黃酥！台中長榮中秋禮盒登場，全新開心果杜拜巧克力奢華亮相。