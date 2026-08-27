熱銷1,500,000顆的傳奇蛋黃酥！台中長榮中秋禮盒登場，全新開心果杜拜巧克力奢華亮相。

中秋禮盒預購大戰打響！台中長榮桂冠酒店推出四款特色月餅禮盒。資深編輯李維唐表示，該店累積銷售逾1,500,000顆的靈魂蛋黃酥極具市場號召力，結合今年爆紅的開心果杜拜巧克力，展現傳統與創新兼具的送禮哲學。

中秋佳節圍坐賞月，一份講究的糕點總能讓歡聚時刻更具儀式感。隨著預購季展開，台中長榮桂冠酒店今年推出四款別具特色的中秋禮盒，將細緻的手工烘焙與生活美學相互串聯，不論是長年深獲喜愛的傳統風味，或是融入現代靈感的新式甜點，都為佳節送禮與自用時光帶來豐富的品味選擇。大宗訂購另享特別折扣，酒店官方購物網站也已同步開賣。

▲台中長榮蛋黃酥堪稱鎮店之寶，上市以來已銷售破1,500,000顆，鹹香綿密的口感深受顧客喜愛。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



流金星空包裝詮釋送禮美學，雙層禮盒收錄1,500,000顆銷量傳奇蛋黃酥

在包裝視覺上，今年以「月映璀璨」為主軸，象徵月光下的團聚如同耀眼的流星般珍貴。外盒設計採流金星空變化，推出赤陶紅棕、燕麥奶米及山茶花紅三款配色，呈現出優雅高貴的質感。銷售長年居冠的「金采雙層禮盒」（原價1,480元），集結屢獲媒體評選全台飯店台式月餅冠軍、累計銷售超過1,500,000顆的蛋黃酥，以及招牌綠豆凸各6入。其中蛋黃酥嚴選宜蘭三星黃金鴨蛋黃，以天然紅土醃製出自然鹹香與綿密質地，搭配清甜烏豆沙餡，並由師傅以純熟手工烘焙、添加白蘭地酒提味，呈現外酥內綿且甜鹹交織的風味；綠豆凸則將獨家配方拌製的梅花豬肉餡融入特製綠豆沙，外層層層酥皮宛如雪花般疊加，口感層次豐富立體。偏好純粹蛋黃酥的饕客，亦有「9入蛋黃酥禮盒」（原價1,280元）可供選擇。

▲長榮金采雙層禮盒以蛋黃酥和綠豆凸組成，豐富組合為歷年熱銷冠軍的中秋禮盒。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

奢華開心果杜拜巧克力登場，首度跨界打造中秋藝術甜點

為了帶來多元的味覺體驗，今年首度推出以巧克力為主的「山丘・秋月」禮盒（原價1,688元，採限量銷售），主廚打造6種口味的巧克力月餅與巧克力球。主廚首推「開心果杜拜」口味，將濃郁可可與香醇開心果融合，外層絲滑巧克力包覆酥脆堅果內餡，每一口都帶來細膩不膩口的奢華層次感。其他還有「海鹽脆酥」、「榛果起司鹹蛋黃」、「莓果脆餡」，外型呈現各種中秋特色元素，顆顆如瑰玉般精緻；另搭配「鐵觀音杏仁巧克力球」及「焦糖榛果巧克力球」，展現現代點心的精細感。

▲長榮今年首度加入以巧克力為主的「山丘・秋月」禮盒，主廚打造6種多元口味的巧克力月餅及巧克力球。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



0.2公分薄皮手工廣式月餅，搭配台灣在地烤焙玉米鬚茶解膩

兼具經典與創新的「經典禮盒」（原價1,480元），展現台中長榮純手工廣式月餅暢銷33年的深厚底蘊。其美味關鍵在於月餅皮厚度僅0.2公分，薄透且內餡隱約可見、用料扎實。禮盒可一次品嚐「素香滷肉」、「蛋黃蓮蓉」、「五仁棗泥」、「黑糖流芯」、「鳳梨奶黃」、「玫香貴妃美人」與「雪藏黑芝麻」等7款經典與人氣口味。今年特別選用台灣在地品牌「舞間茶心」的輕拋拋玉米鬚茶搭配，嚴選台灣玉米筍低溫慢火烤焙，保留玉米鬚清香與自然甘甜，溫潤順口的茶湯與廣式月餅醇厚餡香相互襯托，增添賞月品茗的節慶韻味。

▲長榮經典禮盒內含「素香滷肉」、「蛋黃蓮蓉」、「五仁棗泥」、「黑糖流芯」、「鳳梨奶黃」、「玫香貴妃美人」及「雪藏黑芝麻」7款人氣口味，今年特別選用「舞間茶心」輕拋拋玉米鬚茶，增添賞月品茗的節慶韻味。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





台中長榮桂冠酒店中秋月餅禮盒預購

活動時間： 即日起開放預購

商品品項：

「金采雙層禮盒」（蛋黃酥6入、綠豆凸6入）：原價1,480元。

「經典禮盒」（廣式月餅7入、玉米鬚茶包）：原價1,480元。

「9入蛋黃酥禮盒」：原價1,280元。

「山丘・秋月」巧克力禮盒（限量發售）：原價1,688元。





台中長榮桂冠酒店（點心坊）

訂購專線： 04-2313 9988轉2173

線上訂購網站： https://reurl.cc/gN8gKN

掌握了今年中秋的預購情報後，接下來為您整理更多熱門的品味選擇與美學情報。

推薦閱讀：Aunt Stella詩特莉攜手Nespresso打造中秋大人系精品咖啡甜點禮盒。

推薦閱讀：微風精品嚴選中秋禮盒超有看頭，五星飯店、米其林名店、職人手工早鳥搶先購。

推薦閱讀：茶界愛馬仕奢華登場！ TWG Tea推出MISS TEA限定中秋茶香月餅禮盒，極致優雅饗宴。