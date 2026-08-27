PORTER INTERNATIONAL插旗遠東Garden City，攜手本事空間打造首間機能概念店，極簡美學再升級！

遠東Garden City時尚購物選擇就在PORTER INTERNATIONAL。PORTER邀請知名空間設計團隊「本事空間製作所」加入店內設計，以3D 擬真支撐架為概念打造真實日常負重情境，表現每個包款在情境中的樣貌，更容易看到每一款包包的機能和舒適度。

喜愛低調質感與實用美學的包款控注意了！台灣經典包袋品牌PORTER INTERNATIONAL進駐遠東Garden City，為信義商圈再添一處必訪的時尚地標。這次邀請知名空間設計團隊「本事空間製作所」操刀，以「Invisible Support（隱形支撐）」為核心，將品牌一貫低調、堅固且值得信賴的精神，完美融入實體門市的空間體驗中。

▲PORTER INTERNATIONAL進駐遠東Garden City，信義商圈再添必訪的時尚地標。





異材質平衡碰撞3D擬真支撐架

遠東Garden City門市在高密度商圈中打造出一處安定而內斂的質感場域，整體空間運用金屬的冷冽俐落與木質的溫潤質地，呈現絕妙的異材質平衡，詮釋 PORTER「不張揚卻值得長期依賴」的品牌哲學。

除了精緻的空間氛圍，店內最大亮點莫過於全台首次導入的「3D 擬真支撐架」，擺脫以往人形模特兒或傳統展台，設計團隊選擇以精巧的五金裝置，擬真呈現人體肩膀與手掌等受力點，讓大家走進門市時，能從最真實的日常負重情境中直觀包款在承載重量時的極致機能與舒適度，表現品牌對細節的追求。

▲邀請知名空間設計團隊「本事空間製作所」操刀，導入3D 擬真支撐架技法展現極致機能與舒適度。





開幕期間熱銷限量系列優惠及好康

為了慶祝遠東Garden City全新概念門市開幕，特別祭出一系列極具誠意的限時優惠與獨家滿額好禮。

開幕限定優惠：人氣NIMES熱銷限定包款7折起優惠

消費禮：於門市進行不限金額消費免費贈送「品牌織帶蝴蝶結配飾」乙個

限定尊榮滿額禮：

單筆消費滿7,000元贈送質感「品牌鑰匙圈」乙個

單筆消費滿12,000元贈送大容量「品牌束口後背包」乙個

（開幕好禮數量有限，贈完為止）

▲遠東Garden City全新概念門市開幕期間也準備優惠折購及多項消費滿額贈品。



想親自感受知名本事空間製作所打造的低調極簡場域，並體驗PORTER最新包款的承載機能嗎？不妨趁著開幕優惠期間前往逛逛。





日常生活用品也要很時尚

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