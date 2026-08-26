海鮮控開吃！金色三麥麥浪啤酒派對登場，週三會員烤肋排半價與學生啤酒買一送一。

金色三麥即日起推出麥浪啤酒派對，主打5款澎湃海鮮料理與微醺冰沙，並加碼週三會員餐點50%優惠及學生啤酒買一送一。資深編輯李維唐表示，這波夏日海味與多元折扣精準切中小週末及學生聚餐需求，大幅提升歡聚誘因。

高溫不退的盛夏時刻，總讓人想尋找一處能卸下疲憊、痛快享受美食與冰涼啤酒的聚會空間。知名連鎖餐飲品牌金色三麥自即日起至9月30日止，特別打造夏日限定的「麥浪啤酒派對」。這場餐桌盛宴將大海的澎湃鮮味完美搬上檯面，嚴選鮮蝦、干貝、淡菜與透抽等豐富食材，巧妙融合濃醇、酸辣、蒜香以及椒麻等多重風味，呈現出充滿南歐與海島度假風情的餐飲體驗。除了極具視覺與味覺衝擊的精緻海鮮料理之外，品牌更同步推出令人驚喜的「金色星期三」會員專屬折扣與「暑假學生優惠」，讓所有饕客在微醺與美食中度過最暢快的歡聚時光。

▲金色三麥推出夏日限定「麥浪啤酒派對」，五款海鮮料理與一款微醺冰沙澎湃登場。圖／金色三麥提供；窩客島整理



麥浪啤酒派對5款絕美海味與微醺冰沙

「麥浪啤酒派對」靈感源自海灘、波浪與夏日微醺感，精心研發出5款海鮮料理與1款特色調酒冰沙。「地中海風漁夫烤盤」霸氣集結干貝、淡菜、透抽與海蝦，透過直火炙烤鎖住海鮮的極致鮮甜，再搭配草本羅勒、綠橄欖、帕瑪森起司與金黃烤麵包屑，交織出豐富的口感層次。「濃醇黑浪墨魚燉飯」則以自製海鮮高湯與墨魚汁細心熬煮米飯，加入蛤蜊與新鮮墨魚，最後刨上帕瑪森起司，每一口都能感受濃郁的海洋精華。

喜愛重口味的饕客不能錯過「鮮浪奶油蒜爆蝦」，以鮮蒜爆香後結合醇厚奶油、檸檬汁與番茄醬，金黃醬汁緊緊裹住彈牙鮮蝦，隨盤附上香烤麵包供蘸取吸附醬汁。「南國酸辣拌海鮮」以冰鎮透抽與海蝦拌入紅綠辣椒、蒜末、香菜、檸檬與魚露，交織出酸爽鹹香的開胃滋味。「墨魚椒麻炸彈」將現炸金黃墨魚裹上經典椒麻醬汁，花椒香氣與酥麻口感搭配鮮脆洋蔥絲，堪稱絕佳的下酒好菜。飲品方面「海灘蘭姆搖搖」以經典蘭姆酒為基底，融合芒果、覆盆子果泥、椰漿、鳳梨、檸檬與蜂蜜啤酒，打造出果香濃郁且風味立體的微醺冰沙。

▲「濃醇黑浪墨魚燉飯」以自製海鮮高湯與墨魚汁燉煮米飯，搭配蛤蜊、新鮮墨魚及帕瑪森起司，呈現深厚鮮濃滋味。圖／金色三麥提供；窩客島整理

▲「地中海風漁夫烤盤」集結干貝、淡菜、透抽與海蝦，以直火炙烤鎖住鮮甜，洋溢南歐度假風情。圖／金色三麥提供；窩客島整理

金色星期三會員專屬小週末優惠

為了讓上班族在小週末也能放鬆聚餐，金色三麥特別翻玩品牌名稱，推出全新「金色星期三」活動。即日起只要是金色三麥會員，於每週三至門市內用消費，即可享有當月指定招牌餐點50%優惠，每桌限優惠1份。9月份的限定優惠餐點為帶有濃郁美式煙燻香氣與獨門醬汁的「大窯大擺烤肋排」。需要特別注意的是，這項優惠僅限門市內用，50人以上的團體訂位不適用，亦不得與其他優惠併用，且UMAMI金色三麥微風南山店不適用此活動。

▲金色三麥推出「金色星期三」，會員於每週三至門市內用消費，即享指定招牌餐點優惠乙份，每桌限優惠乙份。圖／金色三麥提供；窩客島整理

學生專屬深夜微醺啤酒買一送一

針對年輕學生族群，品牌同樣準備了超值的暑假專屬好康。即日起至9月15日止，每天晚間8,00點至10,00點，年滿18歲的學生只要前往金色三麥門市內用消費，並出示本人有效的學生證，即可享有杯裝啤酒免費再來1杯的買一送一優惠。這項優惠同樣需要遵從門市內用規定，50人以上的團體訂位與其他優惠無法併用，且金色三麥嘉義耐斯店及UMAMI金色三麥微風南山店不適用此活動。在這個充滿歡笑的夏天，不妨約齊好友一同前往，享受鮮美海味與沁涼啤酒帶來的無窮樂趣。

▲即日起至9月15日，每日晚間8時至10時，年滿18歲的學生出示本人有效學生證，即享杯裝啤酒買一送一。圖／金色三麥提供；窩客島整理







麥浪啤酒派對

活動期間：即日起至9月30日止

活動對象：全台前往金色三麥門市消費之顧客

活動內容：推出5款夏日限定海味料理（地中海风漁夫烤盤、濃醇黑浪墨魚燉飯、鮮浪奶油蒜爆蝦、南國酸辣拌海鮮、墨魚椒麻炸彈）與1款微醺冰沙（海灘蘭姆搖搖）。

金色星期三

活動期間：即日起每個星期三

活動對象：金色三麥會員

活動內容：會員於每週三至門市內用消費，即享當月指定招牌餐點50%優惠，每桌限優惠1份。9月指定餐點為「大窯大擺烤肋排」。

限制條件：僅限門市內用，50人以上團體訂位不適用，不得與其他優惠併用。

不適用門市：UMAMI金色三麥微風南山店。

暑假學生優惠

活動期間：即日起至9月15日止，每日20,00點至22,00點（晚間8點至10點）

活動對象：年滿18歲之學生

活動內容：於指定時段至門市內用消費，並出示本人有效學生證件，即享杯裝啤酒免費再來1杯（買一送一）。

限制條件：僅限門市內用，50人以上團體訂位不適用，不得與其他優惠併用。

不適用門市：金色三麥嘉義耐斯店、UMAMI金色三麥微風南山店。

官方網站：https://www.lebledor.com/

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