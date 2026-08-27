哈根達斯五大禮盒開賣！送上經典冰淇淋月餅，還有麻糬冰淇淋初登場。

每年哈達達斯推出的冰淇淋月餅都相當受歡迎，今年除了與玩具總動員聯名的限定款讓玩具迷失心瘋外，另外還有五款禮盒可供選擇，每一款都精選店內人氣口味，絕對不暴雷！除此之外，還有第一次登場的麻糬冰淇淋月餅，軟Ｑ外皮包裹美味冰淇淋，絕對是今年爆買款。

頂級冰淇淋哈根達斯今年隆重推出五款經典中秋禮盒，除了延續以往的高質感包裝與頂級冰淇淋工藝外，特別驚喜帶來第一次登場的麻糬冰淇淋月餅，而且還升級熱銷的馬卡龍禮盒附贈法式時尚保冷袋，搭配早鳥優惠與買6送6的加碼好禮，對於冰淇淋愛好者來講，這份禮盒一定是最滿意的選擇。

▲今年一口氣推出五款經典中秋禮盒，還帶來第一次登場的麻糬冰淇淋月餅。





柔月冰心麻糬冰淇淋月餅

今年全新推出的柔月冰心冰淇淋月餅禮盒以靜謐的月色為靈感，選用雪白Q彈的麻糬皮，完美包覆香草冰淇淋與草莓冰淇淋，外層Q彈、內餡綿密滑順，在口中交織出極致細膩的層次感，展現創新的甜點工藝。1,380元 / 4入。

▲柔軟的麻糬與綿密冰淇淋在口中層層交織，帶來細膩且富有層次的味蕾體驗。

法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒

馬卡龍冰淇淋禮盒深受甜點控喜愛，今年也迎來奢華升級版，集合草莓、藍莓、芒果與比利時巧克力等經典口味，再隨盒加贈超有質感的毛呢保冷袋，細緻毛呢材質搭配經典法式格紋設計，將節慶心意優雅延伸至日常實用生活中。1,880元 / 9入。



▲將冰淇淋與法式經典甜點結合，根本就是甜點控的心頭好。





煥月星輝冰淇淋月餅

以眾星拱月為設計概念，核心「月亮款」特別以香草冰淇淋包裹黑櫻桃夾心，帶來層次豐富的酸甜驚喜。

2,980元 / 9入。▲這是哈根達斯相當經典的禮盒，冰淇淋口味也非常大眾化。

星辰映月冰淇淋月餅

集結香草、開心果、比利時巧克力、草莓、夏威夷果仁與芒果等6款超熱銷風味，今年還隨盒加贈單球冰淇淋兌換券乙張。1,580元 / 6入。

▲嚴選六種店內超熱銷口味，每一盒還加送單球冰淇淋券。





璀璨星願冰淇淋月餅

以時下很受歡迎的開心果與黑白巧克力脆皮，包裹草莓、開心果與香草冰淇淋，典雅大氣的設計送禮大風絕對受歡迎。

▲精巧四入，盛裝剛剛好的團聚心意，將中秋心意，化作細緻而雋永的祝福。





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甜點控超想吃的中秋月餅

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