Aunt Stella詩特莉攜手Nespresso打造中秋大人系精品咖啡甜點禮盒。

手工餅乾界的精品Aunt Stella詩特莉，今年首次和Nespresso合作，經過一年的測試，終於推出將濃縮咖啡融入甜點中的中秋禮盒。柚映濃萃咖啡月餅和雙韻濃萃咖啡餅禮盒中的精隨；外包裝則採用木盒設計，透露出新鮮的大人味。

深耕台灣超過40年的東京精品手工餅乾品牌Aunt Stella詩特莉，今年第一次跨界攜手全球精品咖啡龍頭Nespresso，推出期間限定的金韻濃萃典藏中秋禮盒。歷時一年多次的烘焙測試，將Nespresso經典的高人氣濃縮咖啡融入甜點中，搭配質感爆棚的木質外盒與金色流光設計，為送禮市場帶來耳目一新的大人系美學。

▲Aunt Stella詩特莉攜手Nespresso，將經典的高人氣濃縮咖啡融入今年的中秋限定禮盒中。





Double Espresso化身甜點靈魂

這次跨界合作的靈魂核心來自於Nespresso雙份濃縮咖啡-蘇克洛，嚴選哥斯大黎加與越南咖啡豆，採用深度分離烘焙的咖啡，特色是擁有濃郁醇厚的煙燻香氣與細膩可可調性，詩特莉以此為靈感，研發出兩款極具話題的限定新品。

柚映濃萃咖啡月餅

將蘇克洛的煙燻與可可香調，完美融入咖啡腰果餡與酸甜柚子果肉，入口先有濃郁咖啡香，中段綻放柚香果韻，尾韻清爽回甘，層次堆疊令人驚豔。

▲煙燻與可可香調融入咖啡腰果餡與酸甜柚子果肉，創造出層次分明的美味。

雙韻濃萃咖啡餅

透過職人低溫烘焙技術完美鎖住咖啡香氣，入口醇厚濃郁，伴隨微酸果香與細緻尾韻，完美呈現精品咖啡多層次的優雅風味。

▲低溫烘焙技術完美鎖住咖啡香氣，搭配餅乾的酥脆口感超級迷人。



這兩款甜點無論單吃或搭配Nespresso熱濃縮咖啡與夏季限定的柚子香草風味冰咖啡，都能撞擊出極致的濃醇饗宴。





視覺、聽覺與味覺的三重奢華

這次施特莉禮盒不僅在味蕾上給予極致享受，更將送禮價值延伸為全方位的時尚生活體驗！禮盒內特別附贈「風味品鑑音樂卡」，精選莫札特經典樂曲伴隨咖啡香與甜點美味，讓收禮者在品嚐佳餚時也能沉浸於悠揚旋律中。



▲禮盒內附風味品鑑音樂卡，品嚐咖香甜點的同時還能享受精選莫札特經典樂曲，超有品味的中秋禮盒。

2026中秋禮盒大吹聯名跨界風

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