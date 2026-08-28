大稻埕市集來逛！2026本草派對「微醺漢方調酒、沉浸式茶席」台北人週末舒壓。

大稻埕市集連續兩天逛起來！編輯 鄭雅之 表示：週末就來去大稻埕療癒一下！

大稻埕週末市集逛起來！由臺北市商業處與台北迪化商圈發展促進會打造的「2026本草派對」生息未來，先前因為颱風因素延期至8月29日至30日，將在本週末於永樂廣場登場。活動串聯大稻埕在地漢藥行、南北貨與潮流餐飲，規畫光合聚落與深息棲所雙展區，邀請大家用五感體驗傳統與現代交織的生活美學。



▲台北文青必逛景點推薦，本草派對攜手食農策展人高靜玉推出本草市集，號召迪化商圈店家與台灣特色小農同場呈現，現場還能買到跨界聯名的首賣新品。



▲大稻埕特色體驗，浸潤礦石能量茶席結合點晶礦水晶美學與聯通漢芳的漢方調配智慧，讓人浸潤於漢方茶香與礦石共振的定靜氛圍。





台北週末探店新景點光合聚落

戶外展區光合聚落把老街變成風味實驗室，集結20家在地老字號與潮流品牌推出限定飲品。台式老宅咖啡館COFE攜手百恆藥材，將白木耳融入冷萃咖啡端出「黃金木耳」，酒吧小城外則選用有記名茶的包種茶，調製出清香微醺調酒。現場更結合舞蹈與音樂表演，讓人在韻律感中釋放壓力，是台北週末約會的好去處。



▲大稻埕本草派對推出三款限定特調咖啡，包含黃金木耳、清風散與暖木生津，將白木耳與現刨肉桂等漢方藥材融入冷萃咖啡，打造專屬台北人的草本系調飲。





大稻埕潮流美食新體驗

除了話題特調，現場4款創意小食更是打破大家對傳統食材的想像。食連動魚丸與有多聞稻埕香料館大膽跨界，將現炸魚漿撒上特製椒鹽粉，推出「鹽酥雞風味甜不辣酥」。魚刺人雞蛋糕攜手60年老店惠珍軒，把台式腰果包進現烤點心。滋粒冰菓室與滋立燕窩聯名呈現「金桂燕窩杏仁豆腐」，讓大家用親民價格享受宮廷級滋補。



▲大稻埕限定甜點，滋粒冰菓室攜手滋立燕窩推出金桂燕窩杏仁豆腐，將清香金桂與燕窩細膩結合，享受宮廷滋補的日常小奢華。





時髦漢方美學必訪馬光生息所

今年派對最受矚目的亮點，就是驚喜進駐的漢方美學品牌館馬光生息所。品牌將養生珍品龜鹿二仙膠翻轉為清透特調「感官覺醒」，翻轉了大眾對中藥苦澀的印象。現場更邀請馬光中醫的明星醫師團隊駐點，為上班族提供一對一深度把脈服務。民眾還能參與手作體驗將本草植物揉入掌心，透過指尖的慢動作體驗最時髦的日常調養提案。



▲台北時髦漢方美學地標，馬光中醫與本草派對聯名打造馬光生息所品牌館，將中醫專業與日常調養想像轉化為可參與的生活美學體驗。





台北室內五感修復棲所

想暫時遠離城市喧囂，走進室內展區深息棲所就能開啟修復之旅。2樓由蚤操染織帶領體驗正新蔘藥行的植物染體驗。3樓由點晶礦水晶工作室與聯通漢芳推出礦石茶席，搭配陳振芳香舖的古法塔香手作。4樓則是由沐溫策劃的聲頻浴場，在頌缽低頻共振中釋放疲憊，結束後還能帶回龍源中藥行的本草舒眠包，將沉靜體驗延續至日常睡眠。

▲台北五感體驗活動推薦，深息棲所由沐溫策劃沉浸式聲頻浴場，透過頌缽的低頻震盪包裹身心，讓平時工作疲憊的現代人徹底釋放壓力。





2026本草派對－生息未來 活動資訊

活動時間：8月29日至30日 13:00-21:00

活動地點：大稻埕永樂廣場及永樂市場（台北市大同區迪化街一段21號）





2026本草派對 票價資訊整理

本草票：399元（原價599元，含純餐飲與市集體驗）

生息票：799元（原價1099元，含2場深度手作體驗）

未來票：799元（原價1099元，含1場未來共振頌缽）





除了逛市集！還要吃美食新開店

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